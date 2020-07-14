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RuNews24.ruRuNews24.ruВ Приморском крае до конца июля продлили режим повышенной готовности

Как сообщили в правительстве региона, ограничения касаются ресторанов – они могут работать на вынос или обслуживать посетителей на верандах, а также деятельности ряда объектов розничной торговли, размещения граждан в пансионатах и санаториях.
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В Приморье до 31 июля продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

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Губернатор продлил режим ограничений в Приморье до конца июля

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Режим повышенной готовности продлён до 31 июля в Приморье

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Картина дня в Приморье: продление режима, грозы и новый автобусный маршрут

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Всё-таки продлили: режим повышенной готовности действует до 31 июля

АиФ Владивостоквчера в 18:18

Приморье продлило режим повышенной готовности до 31 июля

Deita.ruвчера в 08:05

В Приморье продлен режим повышенной готовности

Primpress.ruвчера в 08:20
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Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике

Актуальные Новости 13 июля в 01:21
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Политика

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Армия и оружие

Война на Донбассе переходит в горячую фазу: считают убитых и раненых

Расстрел с трех сторон группы эвакуаторов, которая как утверждается была в белых касках с соответствующей маркировкой - нечто невероятное даже по меркам войны на Донбассе, и сейчас яростно обсуждается как в украинских СМИ, так и в подразделениях на линии соприкосновения.
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Трамп не заинтересован в торговых переговорах с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в переговорах с Китаем по второй фазе торговой сделки.
Коммерсантъ вчера в 22:22
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Происшествия

В Петербурге после хлопка бытового газа в квартире пострадала женщина

В Петербурге после хлопка бытового газа в квартире эвакуируют людей. Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
REGNUM 02:18
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Энергетика

ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче

Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru 12 июля в 06:33
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Общество

Антипов уличил следствие по делу MH17 в махинациях

Технический эксперт высказался о работе следственной группы в Нидерландах, проведшую реконструкцию авиакатастрофы малайзийского рейса MH17.
ToDay News Ufa 00:21
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Армия и оружие

ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии

Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
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Политика

В Саратовской области уволилась министр сельского хозяйства

От занимаемой должности по собственному желанию освобождена министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева.
REGNUM вчера в 06:00
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Технологии

В России испытали электродвигатель на технологии сверхпроводимости

Известия вчера в 23:32
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Футбол

Шамиль Газизов объявил о первом решении в «Спартаке»

Новый гендиректор московского "Спартака" Шамиль Газизов объявил, каким стало его первое решение на этой должности.
Московский Комсомолец вчера в 09:10
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Общество

В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов

REGNUM вчера в 22:50
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Политика

Китай раскритиковал США за позицию по Южно-Китайскому морю

Власти КНР раскритиковали госсекретаря США Майкла Помпео за высказывания о незаконности претензий Пекина на ресурсы на дне Южно-Китайского моря, информирует ТАСС.
Страна Советов on-line вчера в 08:00
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Армия и оружие

В Крым доставили новые военные вертолеты «Терминатор»

Армейская авиация Южного военного округа на Кубани и в Крыму получила на вооружение новые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор».
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Ивлеева показала квартиру своей мамы и разгневала пользователей

Lenta.ru вчера в 22:18
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Кино

Двух главных героев потерял российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне

Седьмой сезон популярного сериала «Сваты» снимают без двух замечательных актеров, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Двое великих артистов, Ольга Аросева и Владимир Зельдин ушли из жизни, и сценаристы решили не искать им замены.
Уфимские Заметки 13 июля в 07:35
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Здоровье

235 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выявили за сутки

За сутки в Алтайском крае еще у 235 человек было подтверждено заражение коронавирусом, 37 человек выздоровели, 4 — скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений.
Kursk.com 13 июля в 02:10
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Общество

В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском вчера в 14:55
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Армия и оружие

Ливийская армия Хафтара приготовилась к большой битве за Сирт

В ближайшее время состоится большая битва за город Сирт, сообщил официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари.
Взгляд.ру вчера в 20:54
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Общество

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
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Политика

Ремчуков считает, что в 2024 году Путин не пойдет на новый срок

Последней в США называют президента, который досиживает свой срок, не надеясь, что его мандат будет в будущем продлен.
ИнфоСМИ вчера в 11:10
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Гаджеты

Смартфон Xiaomi со 120-ваттной зарядкой получил «зеленый свет»

Xiaomi Mi 10 Pro Предположительно, речь идет о Xiaomi Mi 10 Venti, который станет первым флагманским смартфоном компании, оснащенным AMOLED-экраном с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц.
iXBT.com вчера в 23:35
Общество

Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:38
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Автоспорт

Феттель может сменить «Феррари» на «Рейсинг Пойнт» уже в сезоне-2020

Немецкий пилот «Феррари», четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель может по ходу сезона сменить команду и перейти в «Рейсинг Пойнт».
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Авто

Льготные автокредиты с начала года получили 85 тыс. россиян

Программой льготного автокредитования с начала года воспользовалось более 85 тыс. граждан РФ, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого ТАСС передала пресс-служба министерства.
ТАСС 02:15
Происшествия

В Крыму суд вынес приговор владельцу парка львов «Тайган»

Белогорск, Крым, 14 июля 2020, 15:34 — REGNUM Приговор в отношении владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова вынес Белогорский районный суд Республики Крым 14 июля Зубков признан виновным в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
REGNUM вчера в 08:34
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Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 13 июля в 12:50
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
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Политика

США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов

Сегодня власти США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов. Об этом сообщил федеральный окружной суд Бостона.
ФедералПресс вчера в 16:39
Происшествия

Суд вынес приговор фигуранту дела о хищении средств Минобороны

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор бывшему руководителю АО «Новит Про» Андрею Петрову за хищение более 360 миллионов рублей при проектировании подводной лодки «Варшавянка».
URA.Ru 13 июля в 17:20
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