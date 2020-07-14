Коронавирус
RuNews24.ruВ Приморском крае до конца июля продлили режим повышенной готовности
Как сообщили в правительстве региона, ограничения касаются ресторанов – они могут работать на вынос или обслуживать посетителей на верандах, а также деятельности ряда объектов розничной торговли, размещения граждан в пансионатах и санаториях.
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