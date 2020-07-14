Коронавирус

RuNews24.ruRuNews24.ruВ Приморском крае до конца июля продлили режим повышенной готовности

Как сообщили в правительстве региона, ограничения касаются ресторанов – они могут работать на вынос или обслуживать посетителей на верандах, а также деятельности ряда объектов розничной торговли, размещения граждан в пансионатах и санаториях.
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Всё-таки продлили: режим повышенной готовности действует до 31 июля

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Режим повышенной готовности продлён до 31 июля в Приморье

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В Приморье до 31 июля продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

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Приморье продлило режим повышенной готовности до 31 июля

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Губернатор продлил режим ограничений в Приморье до конца июля

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Японская корпорация Sony удваивает производство своей готовящейся к выходу консоли нового поколения Playstation 5, прогнозируя повышенный спрос на приставку.
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В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

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Женщина получила сильные ожоги при взрыве в квартире в Петербурге

Женщина получила 70% ожогов тела в результате взрыва в квартире, расположенной на первом этаже одного из домов на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге.
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Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подтвердил, что ведет переговоры о переходе в ЦСКА.
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Хронометраж «Довода» от Кристофера Нолана составит 150 минут

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Госкорпорация «Ростех» и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) попросили власти выделить 5,8 миллиарда рублей на цифровизацию уголовно-исправительной системы (УИС).
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В России создают двигатель для полетов за пределы Солнечной системы

Генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что в России ведется разработка ядерного космического двигателя, благодаря которому станет возможным отправка кораблей за пределы Солнечной системы.
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В Саратовской области за сутки 92 человека заразились коронавирусом

За минувшие сутки в Саратовской области коронавирусом заразились еще 92 человека. Об этом в среду, 15 июля, сообщает региональный оперштаб.
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В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
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Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

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Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской

В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
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Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

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Суд в Воронеже арестовал восьмерых последователей «Свидетелей Иеговы»

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Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

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Акции «Газпрома» на торгах Мосбиржи упали на 6%

Обыкновенные акции "Газпрома" в ходе торгов на Московской бирже по состоянию на 10:47 мск подешевели до 182,64 рубля за акцию, что на 5,66% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
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Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

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За сутки после коронавируса в России выписаны 10 424 человека

За последние сутки от коронавируса в России вылечились 10 424 пациента.
RT на русском 03:53
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