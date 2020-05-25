Происшествия
ИнтерфаксПожар произошел в больнице в Приморье
В Приморье эвакуировали пациентов больницы из-за пожара на кровле, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Пожар произошел в городской больнице №1 города Партизанска. Огнем охвачено 100 квадратных метров.
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Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
Здоровье
Вирусолог назвала опасные при коронавирусе лекарства
Некоторые пациенты с коронавирусом начинают лечиться препаратами, которые применяются при обычной простуде, чего при COVID-19 нельзя делать, заявила "Вечерней Москве" вирусолог Надежда Жолобак.
РИА Новости 16:19
Общество
В Госдуме оценили идею снижения пенсионного возраста
В Госдуме оценили предложение снизить пенсионный возраст в России.
Пятый канал вчера в 23:03
Происшествия
В Москве девять человек задержаны за перестрелку в ЖК «Ясный»
Российская газета 16:21
Политика
Савченко назвала организаторов Майдана на Украине
Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
ФАН 12:05
Фигурное катание
Лазукин рассказал о расставании с Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин в интервью «СЭ» рассказал о расставании с фигуристкой, чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой.
Спорт-Экспресс 02:25
Футбол
Переход Кантона в «МЮ» — лучший трансфер в истории АПЛ по версии FourFourTwo
Авторитетный журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших трансферов в истории АПЛ.
Спорт-Экспресс 21:30
Фигурное катание
Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля
Российская газета 16:14
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов
News.ru вчера в 09:02
Шоу-бизнес
Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»
Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform 09:27
Наука
Появилась еще одна причина быстрого распространения коронавируса
Исследователь Пабло Бельдоменико из Национального университета Литораля объяснил, что суперраспространители инфекции могут заразить быстрее и еще больше людей, чем средний инфицированный.
Lenta.ru 19:05
Общество
Заммэра рассказал о следующем этапе снятия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин 22 мая сказал, что ранее введенные ограничения в столице нужно будет продлить.
Коммерсантъ 22:41
Политика
Националисты в Киеве отмечают годовщину президентства Зеленского
Как передает корреспондент агентства, который находится на месте событий, участники митинга требуют от Зеленского прекратить политический курс Украины, который они считают «пророссийским».
BFM.ru 08:52
Армия и оружие
В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»
По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
Военное дело 04:24
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова после подозрения на инсульт отказалась от алкоголя
Ранее стало известно о госпитализации знаменитости из-за ухудшения здоровья. Буланова попала в реанимацию в связи с подозрением на инсульт.
Дни24 вчера в 09:16
Энергетика
Газ в Европе стал почти в два раза дешевле российского
Цены на газ в Европе опустились до многолетних минимумов, причем стоимость на голландском хабе TTF, крупнейшем в регионе, достигла 34 долларов за тысячу кубометров, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 22 мая в 10:44
Игры
Создатели игры Serious Sam 4 ответили на обвинения в цензуре
Ответ на обвинения в цензуре дали создатели известной игры Serious Sam 4, сообщает 23 мая Игромания.
ИА Красная Весна 14:40
Шоу-бизнес
Ксения Собчак запела и станцевала в золотом комбинезоне
Peterburg2.ru 08:35
Общество
Власти Японии планируют с 25 мая отменить режим ЧС
Власти Японии планируют с 25 мая отменить режим ЧС во всех районах страны.
Клопс 08:51
Политика
МИД ответил на обвинения США в нарушении Договора по открытому небу
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков скептически прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Москва нарушает свои обязательства в рамках Договора по открытому небу.
Вечерняя Москва вчера в 17:38
Происшествия
В Приморье автомобиль с семьей упал в реку
В Приморском крае по непонятным причинам автомобиль вылетел с дороги, несколько раз опрокинулся и упал в реку Уссури, сообщает «Комсомольская правда».
Известия 21:55
Происшествия
Два дома сгорели ночью в Барнауле
Катунь 24 22:27
Происшествия
570 гектаров леса горит в Иркутской области
По данным на утро 24 мая, в Иркутской области горит 570 гектаров леса.
Твой Иркутск вчера в 21:57
Футбол
Хет-трик Вернера помог «Лейпцигу» разгромить «Майнц»
В матче 27-го тура чемпионата Германии «Майнц» потерпел домашнее поражение от «РБ Лейпцига» со счетом 0:5. Счет в матче был открыт на 11-й минуте.
LiveSport.ru 11:44
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Здоровье
Более 130 человек с коронавирусом умерли в Сибири
В мире, по последним данным, число заболевших превысило 5,1 млн, умерли более 332,9 тыс. человек.
Тайга.инфо 22 мая в 05:09
Здоровье
Министр здравоохранения Красноярского края отправлен на карантин
Сотрудник краевого министерства здравоохранения получил положительный тест на инфекцию.
Городские новости. Красноярск 22:33
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Общество
В Челябинской области приступили к снятию ограничений
В Челябинской области с сегодняшнего дня снят ряд ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 08:03