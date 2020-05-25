В Приморье эвакуировали пациентов больницы из-за пожара на кровле, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Пожар произошел в городской больнице №1 города Партизанска. Огнем охвачено 100 квадратных метров.

Пожар произошел в больнице в Приморье

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