Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Приморском крае загорелась кровля больницы

В Партизанской городской больнице загорелась кровля приёмного покоя. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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В Приморье в городе Партизанске загорелась кровля больницы

ТАСС18:25

В Приморском крае загорелась больница

РБК18:21

Пожар произошел в больнице в Приморье

Интерфакс18:00

Крыша больницы загорелась в Приморье

PrimaMedia.ru18:13

В Приморье загорелась кровля больницы

РИА Новости18:04

В Приморском крае загорелась кровля больницы

RT на русском18:15

Площадь пожара в больнице в Приморье возросла до 300 кв. м

Известия18:14
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 18:39, Ашберн
Футбол

Фанаты «Ислочи» посвятили баннер Урганту

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Авто

Появились изображения нового компактного кроссовера Lada

На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня 03:28
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Происшествия

В Южно-Сахалинске автобус перевернулся на перекрестке улицы Поповича и проспекта Мира

РИА Сахалин-Курилы 08:20
Общество

В Испании утвердили правила посещения пляжей

РИА Новости 07:08
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Общество

В Госдуме оценили идею снижения пенсионного возраста

В Госдуме оценили предложение снизить пенсионный возраст в России.
Пятый канал вчера в 23:03
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Общество

Названы опасные для больных коронавирусом препараты

Препараты из группы нестероидных противовоспалительных препаратов («Ибупрофен», «Аспирин», «Вольтарен», «Диклофенак» и «Напроксен») могут сделать организм еще более восприимчивым к коронавирусной инфекции, отметила врач, ссылаясь на опыт французских и итальянских медиков.
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Происшествия

Во дворе жилого комплекса на юге Москвы произошла перестрелка

Ведомости 12:44
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Общество

Приезжающих в Крым россиян начнут помещать в обсерваторы за их счет

Lenta.ru 05:06
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Общество

Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу

Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости 13:12
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Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов

РИА Новости 18:34
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Авто

В Сети вспомнили о ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем

В рамках ретроспективы забытых отечественных моделей в Сети появилась информация о ВАЗ-21079, агрегируемом мощнейшим на тот момент двигателем.
Letnews.ru 10:37
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Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца

За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия 02:03
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Общество

В Гидрометцентре сообщили, что потепление придет в Москву 25 мая

Температура повысится до 15-17 градусов тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 22 мая в 17:12
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Армия и оружие

Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом

«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 10:01
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Здоровье

Доктор Мясников заявил о меньшем числе больных коронавирусом в РФ

Остальные 200 тысяч — не инфицированы, не больны — они здоровы и иммунны Александр Мясников За весь период пандемии коронавируса в России выявили 336 тысяч больных, почти 3500 умерли, около 108 тысяч выздоровели.
Piter.tv вчера в 14:28
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Происшествия

В Петербурге умерла девушка после отказа скорой помощи приехать к ней

30-летняя Мария Симонова умерла 23 мая. Известно, что девушка несколько раз пыталась вызвать скорую помощь.
Kazanfirst.ru 05:46
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Индонезии

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Общество

При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер

BFM.ru 13:49
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Политика

США запретили въезд недавно посещавшим Бразилию иностранцам

Президент США Дональд Трамп приостановил въезд в страну для иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали Бразилию.
Российская газета 18:14
Музыка

Клип группы Little Big набрал свыше 100 миллионов просмотров

Более 100 миллионов раз просмотрели на YouTube клип «Uno», созданный российской группой Little Big.
Свободная Пресса 21 мая в 19:04
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Общество

В Минобрнауки РФ назвали число дополнительных бюджетных мест в вузах

В заключение Дмитрий Афанасьев подчеркнул, что абитуриенты смогут лично подать документы в приемные комиссии вузов, если в некоторых регионах эпидситуация сложится благополучно.
RuNews24.ru 09:12
Культура

В Сети опубликован фильм Катерины Гордеевой «К 80-летию Бродского»

24 мая исполнилось 80 лет со дня рождения поэта Иосифа Бродского.
Культуромания 09:37
Здоровье

Диетолог опровергла миф о пользе отказа от соли

"Больше соли требуется людям, которые много ее теряют: находятся в жаркой климатической зоне, много занимаются спортом", - добавила Соломантина.
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Фигурное катание

Загитову признали олимпийской иконой стиля

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова была признана олимпийской иконой стиля.
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Происшествия

В Москве у мусорного бака нашли обнаженное тело гражданки Кубы

В столичном районе Фили-Давыдково у мусорного бака местные жители обнаружили тело 22-летней гражданки Кубы Лаурен Моралис Фернандес.
Lenta.ru 18:21
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Наука

Создан бионический глаз, который лучше человеческого

Ученые из Гонконгского университета науки и технологий создали искусственный глаз, который может превзойти чувствительность настоящего.
МонаВиста вчера в 13:40
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Футбол

Хет-трик Вернера помог «Лейпцигу» разгромить «Майнц»

В матче 27-го тура чемпионата Германии «Майнц» потерпел домашнее поражение от «РБ Лейпцига» со счетом 0:5. Счет в матче был открыт на 11-й минуте.
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Футбол

«Барселона» и «Манчестер Сити» могут обменяться защитниками

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду переберется в «Манчестер Сити», тогда как в обратном направлении отправится Жоау Канселу.
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Игры

В Сети показали новые скриншоты Fallout 4: New Vegas

Создатели Fallout 4: New Vegas показали в Сети новые скриншоты видеоигры с изображением пейзажей.
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Иначе война: После «порохоботского» шабаша у Зеленского два выхода

Известный украинский юрист Андрей Портнов заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского после сегодняшней акции «Стоп реванш» всего два выхода из сложившейся ситуации.
Rusvesna.su 18:00
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