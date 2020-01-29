Общество

КоммерсантъКоммерсантъПочтовый сервис Protonmail считает блокировку в России неоправданной

Почтовый сервис Protonmail (Швейцария) считает блокировку сервиса в России неоправданной, и готов к диалогу с властями, сообщила компания. Доступ к сервису ограничили из-за массовой рассылки сообщений о минированиях.
Читать в источнике
Комментировать123

Подробнее о событии

Россия не обращалась за информацией о «минерах», заявили в ProtonMail

РИА Новости07:16

Protonmail не получала просьб о помощи в поисках лжеминеров

Интерфакс06:14

Роскомнадзор закрыл доступ к швейцарскому ресурсу Protonmail, сообщавшему о минированиях

Московский Комсомолец03:07

Сервис Protonmail пытается решить проблему, вызвавшую блокировку в России

ТАСС06:20

Роскомнадзор заблокирует почтовый сервис Protonmail

Известия03:17

В ProtonMail отреагировали на блокировку из-за писем о «минированиях»

Rambler News Service06:12

ФСБ отчиталась о блокировке сервиса Protonmail из-за сообщений о минировании

Эхо Москвы04:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 07:23, Ашберн
Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил в эфире радио "Комсомольская правда" свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове.
РИА Новости 07:04
Политика

Песков признал неготовность обсудить приглашение Зеленского на 9 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, пригласят ли президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы 9 мая после его высказывания о виновности СССР в развязывании Второй Мировой войны.
Московский Комсомолец 04:30
Происшествия

Полицейских заподозрили в покупке наркотиков для подброса Голунову

Следственный комитет России (СКР) заподозрил пятерых бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы в покупке наркотиков, которые затем были подброшены журналисту Ивану Голунову.
Lenta.ru 07:04
Политика

Си Цзиньпин назвал ситуацию с эпидемией коронавируса в Китае сложной

Ситуация с эпидемией коронавируса в Китае по-прежнему остается сложной, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
РИА Новости 06:44
Политика

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
RT на русском 04:40
Политика

Эрдоган потребовал от США F-35 или деньги

Взгляд.ру 06:39
Происшествия

Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

RT на русском 01:56
Общество

Глава Минкомсвязи объяснил инициативу о доступе к данным россиян

Изменения в процессе предоставления доступа к персональной информации россиян не предполагают появления дополнительных полномочий у правоохранительных органов, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Российская газета 07:06
Общество

Какие изменения произойдут в жизни россиян с 1 февраля

Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.
Южный Федеральный 27 января в 20:39
Политика

Эрдоган осудил «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию

Напомним, президент США представил во вторник план палестино-израильского урегулирования, который Трамп назвал "сделкой века".
Российская газета 06:10
Футбол

«Ростов» назвал состав на сборы в Катаре

Стал известен состав «Ростова» на второй учебно-тренировочный сбор в Катаре, сообщает пресс-служба российской команды.
Спорт-Экспресс вчера в 11:20
Происшествия

На территории гимназии в Бугульме произошел пожар

Кровля здания, расположенного на территории гимназии, горит в Бугульме.
ТАСС 07:10
Происшествия

В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде

В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
Газета.Ru 01:11
Здоровье

На карантин закрыли две школы в Челябинске

Из-за высокой заболеваемости ОРВИ закрыли на карантин две школы в Челябинске.
LentaChel.ru 06:05
Спорт

WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиян

Руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентств Гюнтер Юнгер сообщил журналистам, что его структура обнаружила изменения в данных 145 допинг-проб российских спортсменов.
Вести.Ru 05:10
Политика

Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ

Вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru вчера в 12:43
Музыка

Представитель России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Россия получила право выступить в первой половине полуфинала конкурса Евровидение-2020, который пройдёт 12–16 мая в концертном зале Ahoy в голландском Роттердаме.
Life.ru вчера в 14:38
Политика

Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько

Помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина назначен Сергей Приходько.
REGNUM 07:08
Гаджеты

Apple отчиталась о рекордной выручке за квартал

Американская компания Apple рассказала о прибыли за квартал, который закончился 28 декабря прошлого года, составляющая 91,8 млрд долларов.
ToDay News Ufa 03:19
Футбол

«Вест Хэм» — «Ливерпуль». Прогноз: Клопп сделает ещё один шаг к чемпионскому титулу

Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: сделать ставку на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.34.
Чемпионат вчера в 09:15
Авто

«Русский Prado» от УАЗ оснастят новой коробкой передач

Именно «Русский Прадо», как отмечает источник, станет первой моделью УАЗа с новой 6-ступенчатой «механикой».
Автоновости дня вчера в 00:36
Спорт

Чемпионка мира из Канады оправдала положительный допинг-тест сексом

Канадскую спортсменку Лоренс Венсан-Лапуант не стали дисквалифицировать после нарушения антидопинговых правил, сообщает CBC.
Ruposters.ru вчера в 12:17
Политика

Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса

Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Газета.Ru 07:04
Армия и оружие

50 военных США пострадали при ракетных ударах Ирана

Газета.Ru вчера в 19:28
Происшествия

Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок

RT на русском вчера в 12:07
Экономика

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
РБК вчера в 08:41
Политика

Силуанов договорился с Мишустиным об особом статусе Минфина

Представитель Минфина перенаправил в правительство за ответами на вопрос об особом статусе Минфина.
Ведомости 05:44
Общество

Иностранцев могут обязать предоставлять медсправки при въезде в РФ

Министерство внутренних дел России планирует обязать всех иностранных граждан при въезде в нашу страну проходить дактилоскопию, а также предоставлять на погранконтроле медицинские справки.
Российская газета 05:21
Космос

«Ангару» предлагают уничтожить в полете для испытания системы спасения

Как полагают в "Энергии", испытания корабля "Орел" и ракетного блока аварийного спасения, намеченные на март 2024 года, следует провести во время прохождения "Ангарой" максимального воздушного напора.
РИА Новости вчера в 19:05
Общество

Космонавт Артемьев заявил, что надеется на встречу с инопланетянами

Российский космонавт Олег Артемьев, который несколько раз бывал на Международной космической станции (МКС) признался, что верит в существование неземной жизни и надеется на встречу с ней, цитирует РИА "Новости".
Газета.Ru 05:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное