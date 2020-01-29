Общество
RT на русскомВ Protonmail прокомментировали блокировку почтового сервиса в России
Швейцарская компания Protonmail прокомментировала блокировку своего почтового сервиса в России. Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter.
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Политика
Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»
Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Армия и оружие
Десять лет назад в воздух поднялся первый Су-57
Ровно 10 лет назад, 29 января 2010 года, первый летный экземпляр Т-50 (Су-57) впервые поднялся в воздух, совершив полет длительностью около 45 минут.
Политика
Европарламент одобрил соглашение о выходе Британии из ЕС
Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза, передаёт Sky News.
Спорт
AIU рекомендовал рассмотреть полное исключение ВФЛА из World Athletics
"AIU считает, что, если обвинения против ВФЛА подтвердятся, в свете серьезности нарушений и полного отсутствия раскаяния со стороны ВФЛА, а также принимая во внимание тот факт, что предыдущее наказание, по-видимости, не смогло удержать ВФЛА от повторных нарушений, совет World Athletics должен рассмотреть возможность применить самые серьезные санкции в отношении ВФЛА", - говорится в пресс-релизе.
Общество
Главу Алтая госпитализировали в Москве
Глава Алтайского края Олег Хорохордин был госпитализирован в московскую больницу из-за обострения панкреатита.
Наука
Генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса
Ранее китайские эксперты выдвинули гипотезу, что вирус, породивший эпидемию пневмонии в Ухани, мог возникнуть в результате обмена генами с другим вирусом.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Наука
Разработана революционная технология реверсивной 4D-печати
Разработана технология двусторонней 4D-печати, которая не требует применения гидрогеля или участия человека для изменения формы объекта.
Шоу-бизнес
Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева
Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
Хоккей
Наставник «Вашингтона» назвал Овечкина феномальным игроком
Наставник ХК «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден считает капитана команды Александра Овечкина феномальным хоккеистом.
Политика
Президент Грузии высказалась о приезде российской делегации ПАСЕ
Грузия готова переступить через собственное законодательство и принять российскую делегацию, которая приедет в мае на мероприятия по линии Совета Европы.
Общество
В МВД рассказали о новых паспортах для граждан РФ
Казакова рассказала, что точные данные о начале замены паспортов старого вида на новый пока отсутствуют, поскольку МВД работает над новым типом главного документа гражданина РФ.
Политика
Путин помиловал израильтянку Иссахар
Футбол
Стало известно, почему «Локомотив» решил подать в суд на Геркуса
Добавим, что Геркус занимал должность президента «Локомотива» с 2016 по 2018 год. При нем клуб выиграл Премьер-лигу, а также Кубок России.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Культура
В Москве открывается выставка Сальвадора Дали
Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Футбол
Роналду стал первым человеком с 200 млн подписчиков в Instagram
Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым в истории человеком, набравшим 200 миллионов подписчиков в Instagram.
Политика
В Раде предложили отправить в поход на Крым «тех, кто уже пожил»
Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев заявил, что так называемый "марш достоинства" на Крым сопряжен с серьезными рисками для его участников.
Общество
Росреестр предложил разрешить строительство в национальных парках
Представители Росреестра и Минэкономразвития подготовили законопроект, разрешающий строительство жилых домов и социальных объектов в границах населенных пунктов на территории национальных парков.
Общество
Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.
Музыка
Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Космос
SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink
Компания SpaceX с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 вывела на орбиту еще 60 спутников интернет-спутников Starlink, сообщается на сайте американской компании.
Здоровье
Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Финляндии
По последним данным, в Китае подтверждено свыше 6 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Политика
Трамп предложил сделку по Палестине и Израилю
Как сообщает РБК, палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что его народ не примет предложенную Трампом сделку: Иерусалим не продается, все наши права не продаются и не являются предметом торга .
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии
Армия и оружие
Армия Сирии восстановила контроль над городом Маарет ан-Нуман в Идлибе
Экономика
ЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка
Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка, сообщается в пресс-релизе регулятора.