Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ Пскове умер пациент с коронавирусом

Всего в России зафиксированы 1534 случая заражения коронавирусом. Умерший в Пскове мужчина стал девятой жертвой болезни: ранее сообщалось у шести умерших в Москве, одном в Оренбургской области и еще одном в Санкт-Петербурге. К настоящему моменту выздоровели 64 пациента.
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с чего всё началось

В Пскове умер первый инфицированный коронавирусом человек

В Пскове от коронавируса скончался мужчина. Об этом сообщил главный врач Псковской городской больницы, в состав которой входит инфекционное отделение, Алексей Васильев, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Псковское агентство информации10:20

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В Псковской области от коронавирусной инфекции умер первый пациент

ТАСС10:59

В Пскове умер пациент с коронавирусом

РИА Новости10:55

Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Пскове

Псковская Лента Новостей10:24

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Интерфакс10:44

В Пскове зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

ЦДИ ПО10:25

Пациент с коронавирусом скончался в Псковской области

РБК10:44

В Пскове умер первый инфицированный коронавирусом человек

Псковское агентство информации10:20
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Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС 12:44
Наука

Цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Nature Communications, ученые из школы клинической медицины при Кембриджском университете определили взаимосвязь между цветом волос и продолжительностью жизни мужчин.
ToDay News Ufa 27 марта в 12:36
Общество

В России зафиксировано более 1,5 тысячи случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено 270 новых случаев заражения COVID-19, в результате чего общее количество заражённых в стране перешагнуло отметку в 1,5 тыс. человек, более тысячи из них — в Москве.
RT на русском 08:24
Общество

Власти ограничили въезд в Кировск и Апатиты из-за коронавируса

В Мурманской области на две недели будет ограничен въезд в города Кировск и Апатиты.
ФАН вчера в 17:58
Общество

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
RT на русском 13:09
Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Газета.Ru 13:41
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:40
Экономика

«Газпром» отчитался о снижении доходов топ-менеджеров

В минувшем году краткосрочное вознаграждение основного управленческого персонала компании «Газпром», включая заработную плату, премии и вознаграждение за участие в органах управления общества, существенно снизилось по сравнению с 2018 годом.
РБК вчера в 19:46
Общество

Собянин объявил об ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Москвичи, потерявшие работу из-за распространения коронавируса, могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц.
РБК 13:39
Происшествия

В Астраханской области выявили новые случаи заражения коронавирусом

Медики в Астраханской области зафиксировали три новых условно подтвержденных случая заражения короновирусом.
Российская газета 13:00
Кино

Райан Рейнольдс может сыграть в экранизации «Логова дракона»

РЕН ТВ вчера в 12:24
Происшествия

Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке

Женщина с подтвержденным коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке. Об этом узнали «Известия» в воскресенье, 29 марта.
Известия 11:16
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Здоровье

В Мадриде подготовили еще одно здание под морг

В Испании продолжается борьба с распространением коронавируса, где только за последний день заразились еще 7,5 тыс. человек.
Газета.Ru 12:49
Общество

Москвичей начали по громкой связи призывать остаться дома

Московский Комсомолец 08:32
Кино

Назван обязательный к просмотру во время карантина фильм

Журналист и кинокритик известного издания Collider Элли Гэммилл сообщил СМИ, какой фильм стоит пересмотреть на выходных, кроме "Заражения" и "Эпидемии", чтобы перестать переживать.
Evo-rus.com вчера в 04:45
Общество

Резцова призналась, что не соблюдает карантин

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.
РИА Новости 09:30
Футбол

Круговой крупно проиграл Зинченко в матче по FIFA

Защитник «Уфы» Данил Круговой провел матч по киберспортивной игре FIFA против футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко.
Бомбардир.ру 11:44
Космос

К Земле движется астероид размером с половину Эвереста

Ежедневные Новости Владивостока вчера в 06:59
Здоровье

В России представили лекарство от коронавируса

Газета.Ru вчера в 09:41
Общество

Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

Интерфакс 11:45
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс вчера в 09:48
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

На Филиппинах в Международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино на взлетно-посадочной полосе взорвался и загорелся самолет Lion Air.
Коммерсантъ 10:07
Экономика

Минпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса

Максимальная ставка кредитов для предприятий общественного питания и для предприятий, которые продают непродовольственные товары, должна быть ограничена в размере 8%. Такое предложение сделал глава Минпромторга России Денис Мантуров в письме премьер-министру страны Михаилу Мишустину в воскресенье, 29 марта.
Известия 09:43
Общество

Китай остановил распространение коронавируса на территории страны

Глава Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что стране удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, передает Xinhua.
Газета.Ru 09:35
Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Lenta.ru 05:35
Общество

Жириновский призвал Белоруссию остановить спортивные соревнования

Везде приняты строгие меры, отменены спортивные мероприятия, везде стараются, чтобы люди остались дома, а Белоруссия гуляет на улицах, все на стадионах, и он сам играет в хоккей.
Газета.Ru 11:12
Происшествия

В Сертолово госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

Местные жители видели, как к дому на Пограничной приехала карета скорой помощи с врачами в защитных костюмах, а спустя какое-то время из подъезда вынесли женщину.
Gazeta.SPb 12:35
Футбол

«Реал» интересуется хавбеком «Сан-Паулу»

«Галактикос» хотят подписать в ближайшее трансферное окно хавбека «Сан-Паулу», которого называют «новым Кака».
ODDS.ru 13:38
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