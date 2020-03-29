Коронавирус
ИнтерфаксВ Пскове умер пациент с коронавирусом
Всего в России зафиксированы 1534 случая заражения коронавирусом. Умерший в Пскове мужчина стал девятой жертвой болезни: ранее сообщалось у шести умерших в Москве, одном в Оренбургской области и еще одном в Санкт-Петербурге. К настоящему моменту выздоровели 64 пациента.
Читать в источнике
Оценить569
с чего всё началось
В Пскове от коронавируса скончался мужчина. Об этом сообщил главный врач Псковской городской больницы, в состав которой входит инфекционное отделение, Алексей Васильев, передает корреспондент Псковского агентства информации.Псковское агентство информации10:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 13:52, Ашберн
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Наука
Цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Nature Communications, ученые из школы клинической медицины при Кембриджском университете определили взаимосвязь между цветом волос и продолжительностью жизни мужчин.
Общество
В России зафиксировано более 1,5 тысячи случаев заражения COVID-19
В России за сутки выявлено 270 новых случаев заражения COVID-19, в результате чего общее количество заражённых в стране перешагнуло отметку в 1,5 тыс. человек, более тысячи из них — в Москве.
Общество
Власти ограничили въезд в Кировск и Апатиты из-за коронавируса
В Мурманской области на две недели будет ограничен въезд в города Кировск и Апатиты.
Общество
В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
Общество
Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет
Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Экономика
«Газпром» отчитался о снижении доходов топ-менеджеров
В минувшем году краткосрочное вознаграждение основного управленческого персонала компании «Газпром», включая заработную плату, премии и вознаграждение за участие в органах управления общества, существенно снизилось по сравнению с 2018 годом.
Общество
Собянин объявил об ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу
Москвичи, потерявшие работу из-за распространения коронавируса, могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц.
Происшествия
В Астраханской области выявили новые случаи заражения коронавирусом
Медики в Астраханской области зафиксировали три новых условно подтвержденных случая заражения короновирусом.
Кино
Райан Рейнольдс может сыграть в экранизации «Логова дракона»
Происшествия
Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке
Женщина с подтвержденным коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке. Об этом узнали «Известия» в воскресенье, 29 марта.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Здоровье
В Мадриде подготовили еще одно здание под морг
В Испании продолжается борьба с распространением коронавируса, где только за последний день заразились еще 7,5 тыс. человек.
Общество
Москвичей начали по громкой связи призывать остаться дома
Кино
Назван обязательный к просмотру во время карантина фильм
Журналист и кинокритик известного издания Collider Элли Гэммилл сообщил СМИ, какой фильм стоит пересмотреть на выходных, кроме "Заражения" и "Эпидемии", чтобы перестать переживать.
Общество
Резцова призналась, что не соблюдает карантин
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.
Футбол
Круговой крупно проиграл Зинченко в матче по FIFA
Защитник «Уфы» Данил Круговой провел матч по киберспортивной игре FIFA против футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко.
Космос
К Земле движется астероид размером с половину Эвереста
Здоровье
В России представили лекарство от коронавируса
Общество
Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев
Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Происшествия
На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
На Филиппинах в Международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино на взлетно-посадочной полосе взорвался и загорелся самолет Lion Air.
Экономика
Минпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса
Максимальная ставка кредитов для предприятий общественного питания и для предприятий, которые продают непродовольственные товары, должна быть ограничена в размере 8%. Такое предложение сделал глава Минпромторга России Денис Мантуров в письме премьер-министру страны Михаилу Мишустину в воскресенье, 29 марта.
Общество
Китай остановил распространение коронавируса на территории страны
Глава Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что стране удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, передает Xinhua.
Религия
Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Общество
Жириновский призвал Белоруссию остановить спортивные соревнования
Везде приняты строгие меры, отменены спортивные мероприятия, везде стараются, чтобы люди остались дома, а Белоруссия гуляет на улицах, все на стадионах, и он сам играет в хоккей.
Происшествия
В Сертолово госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
Местные жители видели, как к дому на Пограничной приехала карета скорой помощи с врачами в защитных костюмах, а спустя какое-то время из подъезда вынесли женщину.
Футбол
«Реал» интересуется хавбеком «Сан-Паулу»
«Галактикос» хотят подписать в ближайшее трансферное окно хавбека «Сан-Паулу», которого называют «новым Кака».