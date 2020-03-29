Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ Пскове умер пациент с коронавирусом

Всего в России зафиксированы 1534 случая заражения коронавирусом. Умерший в Пскове мужчина стал девятой жертвой болезни: ранее сообщалось о шести умерших в Москве, одном в Оренбургской области и еще одном в Санкт-Петербурге. К настоящему моменту выздоровели 64 пациента.
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Псковский губернатор рассказал о болезнях умершего от COVID-19 мужчины

РИА Новости12:13

В Псковской области от коронавирусной инфекции умер первый пациент

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Губернатор выразил соболезнования родным мужчины, который скончался от коронавируса

ЦДИ ПО11:35

Стали известны подробности смерти псковича от коронавируса

Московский Комсомолец Псков11:50

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Интерфакс10:44

Михаил Ведерников выразил соболезнования семье умершего от коронавируса мужчины

Псковское агентство информации11:55

Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Пскове

Псковская Лента Новостей10:24
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 21:29, Ашберн
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос при коронавирусе

Эксперты настойчиво призывают мыть руки и носить медицинские маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях дополнительной профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Evo-rus.com 03:26
Общество

Краевой Минэкономразвития дал рекомендации предпринимателям Забайкалья по работе с 30 марта

Вице-премьер краевого правительства — министр экономического развития Забайкалья Александр Бардалеев подписал распоряжение с рекомендациями для организаций торговли и сферы услуг в период с 30 марта по 5 апреля.
Забайкальский рабочий вчера в 04:50
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

РИА Новости 02:48
Энергетика

Цена на нефть WTI упала ниже $20

Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
REGNUM 20:35
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

«Начиная с завтрашнего дня [30 марта] домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.
Lenta.ru 13:21
Культура

Умер знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий

В возрасте 86 лет в Кракове скончался всемирно известный польский композитор, дирижер и педагог и в одно время ректор Краковской консерватории Кшиштоф Пендерецкий.
Российская газета 10:56
Здоровье

Врачи обнаружили новый симптом коронавируса

Медики из Американской академии офтальмологии заявили, что выявлен еще один признак коронавируса - конъюнктивит.
Московский Комсомолец вчера в 05:20
Политика

Трамп обозначил пик смертности из-за коронавируса в США

Пик смертности от вызываемого коронавирусом заболевания в США может случиться через две недели, отметил президент.
РБК 19:37
Экономика

Ужесточение мер по борьбе с коронавирусом в Москве и области станет ударом по бизнесу, считают предприниматели

Как сказал газете РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик, сейчас необходимо не только помогать тем, кто уже потерял работу, но и постараться не допустить, чтобы безработица росла по экспоненте.
Эхо Москвы 21:07
Экономика

ЦБ утвердил дополнительные меры поддержки граждан и экономики

Банк России (ЦБ) объявил комплекс дополнительных мер по поддержке населения и бизнеса в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 27 марта в 10:43
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 19:50
Происшествия

В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском 17:46
Наука

В РФ разрабатывают три вакцины от COVID-19

Вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук Российской академии наук (РАН) академик Владимир Чехонин сообщил, что в стране, кроме центра "Вектор" в Новосибирской области, еще несколько учреждений разрабатывают перспективные вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:38
Хоккей

У бывшего тренера «Локомотива» Пелино диагностировали коронавирус

У бывшего тренера "Локомотива" Майкла Пелино обнаружили коронавирус.
Sport.ru 15:31
Экономика

Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России

Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.
РБК 27 марта в 10:58
Футбол

Тедеско назвал футболистов, которых хотел бы пригласить в «Спартак»

Если бы была возможность вернуть им молодость, я бы конечно позвал их в "Спартак", - отметил Тедеско.
Vprognoze.ru 10:09
Шоу-бизнес

45-летняя Божена Рынска впервые стала мамой

Известно, что отцом ребенка стал покойный муж журналистки Игорь Малашенко.
Летидор 14:14
Происшествия

У четырёх жителей Иркутской области подозревают коронавирус

Два человека из списка контактов туристки госпитализированы в областную инфекционную клиническую больницу.
Братская Студия Телевидения вчера в 06:04
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

REGNUM 27 марта в 03:37
Политика

Глава правительства России ограничил движение через границу страны

Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
REGNUM вчера в 10:49
Политика

Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану

В воскресенье Трамп отреагировал на эту новость, написав в своем Twitter, что "США не будут платить за обеспечение их безопасности", а взять расходы на себя обязаны сами супруги.
ТАСС 19:36
Общество

МЧС предупреждает москвичей о метели и сильной гололедице

Вести.Ru 19:52
Происшествия

В Сочи найдено тело подростка, смытого штормом в море

Сочи, Краснодарский край, 29 марта 2020, 19:31 — REGNUM Тело одного из подростков, смытого штормом в море в феврале, найдено 29 марта в Лазаревском районе Сочи.
REGNUM 12:31
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС 12:44
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

Коммерсантъ 10:07
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Общество

Мэр Южно-Сахалинска поручил срочно приступить к дезинфекции подъездов

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поручил срочно приступить к дезинфекции подъездов жилых домов. Этим займутся управляющие компании.
Сахалин.Инфо 20:57
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:40
Здоровье

В Амурской области зарегистрирован случай коронавирусной инфекции

Впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях. За сутки по России полностью выздоровели 15 человек.
Амурская правда 04:24
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