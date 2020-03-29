Как рассказал Алексей Василев, пациент почувствовал себя хуже, была назначена терапия, но человек умер. Дианоз коронавирус у него был подтвержден. Это первый случай смертельного исхода от этого заболевания в регионе.

с чего всё началось

Всего в России зафиксированы 1534 случая заражения коронавирусом. Умерший в Пскове мужчина стал девятой жертвой болезни: ранее сообщалось о шести умерших в Москве, одном в Оренбургской области и еще одном в Санкт-Петербурге. К настоящему моменту выздоровели 64 пациента.

В Пскове умер пациент с коронавирусом

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