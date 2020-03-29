Коронавирус
ИнтерфаксВ Пскове умер пациент с коронавирусом
Всего в России зафиксированы 1534 случая заражения коронавирусом. Умерший в Пскове мужчина стал девятой жертвой болезни: ранее сообщалось о шести умерших в Москве, одном в Оренбургской области и еще одном в Санкт-Петербурге. К настоящему моменту выздоровели 64 пациента.
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с чего всё началось
Как рассказал Алексей Василев, пациент почувствовал себя хуже, была назначена терапия, но человек умер. Дианоз коронавирус у него был подтвержден. Это первый случай смертельного исхода от этого заболевания в регионе.Псковское агентство информации10:20
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Общество
Московские депутаты получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции
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Общество
В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
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Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
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Число заболевших коронавирусом в Москве достигло 1014
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Пропуска для перемещения москвичей по городу будут включать в себя специальные QR-коды.
Экономика
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Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
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Политика
Песков рассказал, как готовилось обращение Путина
Сложившуюся в стране ситуацию пресс-секретарь Путина назвал беспрецедентной.
Здоровье
Бобовые могут заменить мясо при правильной готовке
Диетологи из Университета штата Пенсильвания пришли к выводу, что бобовые могут заменить мясо, а их регулярное употребление очень полезно для здоровья.
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Врачи готовятся к «взрывному» распространению коронавируса в России
Ведущий научный работник НИЦ Минздрава РФ Николай Малышев призвал жителей России готовиться к худшему, к взрывному сценарию распространения опасного вируса - COVID-2019.
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Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
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Прививка от туберкулёза может работать против коронавируса
Учёные считают, что старая прививка от туберкулёза БЦЖ может помочь против COVID-19.
Общество
Умер младенец с коронавирусом в США
Общество
Борт с 200 вывезенными из Таиланда россиянами прилетит в Воронеж
Самолёт с российскими туристами, вывезенными из Таиланда в связи с объявлением пандемии и закрытием границ, прилетит в Воронеж.
Политика
Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Игры
Оригинальная версия NieR станет доступна на PS4, Xbox One и РС
Японский разработчик компьютерных игр Square Enix в ходе онлайн-трансляции, посвященной десятому юбилею выхода игры NieR, анонсировал релиз оригинальной части игры на для PS4, Xbox One и РС.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
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Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Происшествия
В Астраханской области выявили новые случаи заражения коронавирусом
Медики в Астраханской области зафиксировали три новых условно подтвержденных случая заражения короновирусом.
Общество
Москвичи с коронавирусом получат лекарства бесплатно
Ранее сообщалось, что Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Он начинает действовать 30 марта.
Армия и оружие
Турция разбомбила в Сирии колонну с американской бронетехникой в Сирии
В Сирии турецкая артиллерия без предупреждения произвела массивную атаку на американскую колонну военных.
Общество
Клишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений
«В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Общество
В Китае рассказали, как нужно промывать нос при коронавирусе
Эксперты настойчиво призывают мыть руки и носить медицинские маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях дополнительной профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Армия и оружие
Международная коалиция покинет авиабазу K-1 в Ираке
Международная коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ)* заявила, что покидает авиабазу K-1 в районе иракского города Киркук в рамках передислокации сил и оставляет ее иракским военным.
Шоу-бизнес
Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко
Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.