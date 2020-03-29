Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ Пскове умер пациент с коронавирусом

Всего в России зафиксированы 1534 случая заражения коронавирусом. Умерший в Пскове мужчина стал девятой жертвой болезни: ранее сообщалось о шести умерших в Москве, одном в Оренбургской области и еще одном в Санкт-Петербурге. К настоящему моменту выздоровели 64 пациента.
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с чего всё началось

В Пскове умер первый инфицированный коронавирусом человек

Как рассказал Алексей Василев, пациент почувствовал себя хуже, была назначена терапия, но человек умер. Дианоз коронавирус у него был подтвержден. Это первый случай смертельного исхода от этого заболевания в регионе.
Псковское агентство информации10:20

Подробнее о событии

Псковский губернатор рассказал о болезнях умершего от COVID-19 мужчины

РИА Новости12:13

В Пскове умер первый инфицированный коронавирусом человек

Псковское агентство информации10:20

Пациент с коронавирусом скончался в Псковской области

РБК10:44

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Интерфакс10:44

В Пскове зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

ЦДИ ПО10:25

Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Пскове

Псковская Лента Новостей10:24

В Псковской области от коронавирусной инфекции умер первый пациент

ТАСС10:59
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Общество

Московские депутаты получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции

Московские депутаты за прошедшие выходные получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции в городе.
Lenta.ru 14:55
Общество

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
RT на русском 13:09
Космос

Роскосмос планирует запатентовать «космический маяк»

Предполагается, что космический аппарат будет запускаться к планетам, которые специалисты планируют исследовать, сообщает РИА «Новости».
Портал Поиск 06:47
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Общество

Число заболевших коронавирусом в Москве достигло 1014

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1014 случаев коронавируса.
Интерфакс 04:29
Общество

Раскрыты особенности спецпропусков для москвичей

Пропуска для перемещения москвичей по городу будут включать в себя специальные QR-коды.
Lenta.ru 15:14
Экономика

Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Газета.Ru 26 марта в 13:18
Политика

Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за ситуации с коронавирусом страна оказалась на грани дефолта.
РИА Новости 13:13
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс вчера в 09:48
Футбол

Круговой крупно проиграл Зинченко в матче по FIFA

Защитник «Уфы» Данил Круговой провел матч по киберспортивной игре FIFA против футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко.
Бомбардир.ру 11:44
Политика

Песков рассказал, как готовилось обращение Путина

Сложившуюся в стране ситуацию пресс-секретарь Путина назвал беспрецедентной.
Вести.Ru 06:38
Здоровье

Бобовые могут заменить мясо при правильной готовке

Диетологи из Университета штата Пенсильвания пришли к выводу, что бобовые могут заменить мясо, а их регулярное употребление очень полезно для здоровья.
МИР 24 10:05
Здоровье

Врачи готовятся к «взрывному» распространению коронавируса в России

Ведущий научный работник НИЦ Минздрава РФ Николай Малышев призвал жителей России готовиться к худшему, к взрывному сценарию распространения опасного вируса - COVID-2019.
Evo-rus.com вчера в 03:38
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Здоровье

Прививка от туберкулёза может работать против коронавируса

Учёные считают, что старая прививка от туберкулёза БЦЖ может помочь против COVID-19.
News.ru 11:40
Общество

Умер младенец с коронавирусом в США

Live24 01:50
Общество

Борт с 200 вывезенными из Таиланда россиянами прилетит в Воронеж

Самолёт с российскими туристами, вывезенными из Таиланда в связи с объявлением пандемии и закрытием границ, прилетит в Воронеж.
Вести Воронеж вчера в 14:23
Политика

Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Lenta.ru 12:16
Игры

Оригинальная версия NieR станет доступна на PS4, Xbox One и РС

Японский разработчик компьютерных игр Square Enix в ходе онлайн-трансляции, посвященной десятому юбилею выхода игры NieR, анонсировал релиз оригинальной части игры на для PS4, Xbox One и РС.
Народные новости 11:51
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Lenta.ru 05:35
Происшествия

В Астраханской области выявили новые случаи заражения коронавирусом

Медики в Астраханской области зафиксировали три новых условно подтвержденных случая заражения короновирусом.
Российская газета 13:00
Общество

Москвичи с коронавирусом получат лекарства бесплатно

Ранее сообщалось, что Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Он начинает действовать 30 марта.
Lenta.ru 13:32
Армия и оружие

Турция разбомбила в Сирии колонну с американской бронетехникой в Сирии

В Сирии турецкая артиллерия без предупреждения произвела массивную атаку на американскую колонну военных.
Вечерний курьер 14:15
Общество

Клишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений

«В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
РБК 15:07
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Политика Сегодня 26 марта в 13:33
Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос при коронавирусе

Эксперты настойчиво призывают мыть руки и носить медицинские маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях дополнительной профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Evo-rus.com 03:26
Армия и оружие

Международная коалиция покинет авиабазу K-1 в Ираке

Международная коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ)* заявила, что покидает авиабазу K-1 в районе иракского города Киркук в рамках передислокации сил и оставляет ее иракским военным.
РИА Новости 07:13
Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко

Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
NewInform 13:55
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