В Пскове от коронавируса скончался мужчина. Об этом сообщил главный врач Псковской городской больницы, в состав которой входит инфекционное отделение, Алексей Васильев, передает корреспондент Псковского агентства информации.

с чего всё началось

Всего в России зафиксированы 1534 случая заражения коронавирусом. Умерший в Пскове мужчина стал девятой жертвой болезни: ранее сообщалось о шести умерших в Москве, одном в Оренбургской области и еще одном в Санкт-Петербурге. К настоящему моменту выздоровели 64 пациента.

В Пскове умер пациент с коронавирусом

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