Коронавирус
ИнтерфаксВ Пскове умер пациент с коронавирусом
Всего в России зафиксированы 1534 случая заражения коронавирусом. Умерший в Пскове мужчина стал девятой жертвой болезни: ранее сообщалось о шести умерших в Москве, одном в Оренбургской области и еще одном в Санкт-Петербурге. К настоящему моменту выздоровели 64 пациента.
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с чего всё началось
В Пскове от коронавируса скончался мужчина. Об этом сообщил главный врач Псковской городской больницы, в состав которой входит инфекционное отделение, Алексей Васильев, передает корреспондент Псковского агентства информации.Псковское агентство информации10:20
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В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
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В ближайшее время будет установлен порядок выдачи специальных пропусков, при наличии которого можно при необходимости покинуть дом.
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Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1014 случаев коронавируса.
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Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.
Общество
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Экономика
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Авто
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Общество
В Китае остановили распространение коронавируса
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Названы зараженные коронавирусом регионы России
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«Джентльмены» Гая Ричи стали самым кассовым фильмом в России
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В Москве выявили более четырех тысяч отказов по соцкартам пенсионеров
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