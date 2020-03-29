Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ Пскове умер пациент с коронавирусом

Всего в России зафиксированы 1534 случая заражения коронавирусом. Умерший в Пскове мужчина стал девятой жертвой болезни: ранее сообщалось о шести умерших в Москве, одном в Оренбургской области и еще одном в Санкт-Петербурге. К настоящему моменту выздоровели 64 пациента.
Читать в источнике
Комментировать446
с чего всё началось

В Пскове умер первый инфицированный коронавирусом человек

В Пскове от коронавируса скончался мужчина. Об этом сообщил главный врач Псковской городской больницы, в состав которой входит инфекционное отделение, Алексей Васильев, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Псковское агентство информации10:20

Подробнее о событии

Псковский губернатор рассказал о болезнях умершего от COVID-19 мужчины

РИА Новости12:13

В Псковской области от коронавирусной инфекции умер первый пациент

ТАСС10:59

В Пскове умер первый инфицированный коронавирусом человек

Псковское агентство информации10:20

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Интерфакс10:44

В Пскове зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

ЦДИ ПО10:25

Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Пскове

Псковская Лента Новостей10:24

В Пскове скончался зараженный коронавирусом 52-летний мужчина

Псковская правда10:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
Происшествия

В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском 17:46
Политика

На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения

Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.
Газета.Ru 16:33
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

По мнению главного эпидемиолога Министерства здравоохранения Российской Федерации Николая Брико, активность нового коронавируса сойдет на нет к концу апреля — началу мая.
SMINEWS в Иванове 27 марта в 13:09
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

РИА Новости 02:48
Шоу-бизнес

45-летняя Божена Рынска впервые стала мамой

Известно, что отцом ребенка стал покойный муж журналистки Игорь Малашенко.
Летидор 14:14
Происшествия

В Шереметьево самолет совершил экстренную посадку

REGNUM 18:14
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

В ближайшее время будет установлен порядок выдачи специальных пропусков, при наличии которого можно при необходимости покинуть дом.
Вести.Ru 17:26
Общество

В Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей

Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 16:29
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Здоровье

В больнице в Коммунарке растет число реанимационных пациентов

Число реанимационных пациентов в столичной больнице в Коммунарке, где борются с коронавирусом, увеличивается каждый день, сообщил в воскресенье главный врач клиники Денис Проценко.
РИА Новости 11:16
Кино

Райан Рейнольдс может сыграть в экранизации «Логова дракона»

РЕН ТВ вчера в 12:24
Здоровье

Прививка от туберкулёза может работать против коронавируса

Учёные считают, что старая прививка от туберкулёза БЦЖ может помочь против COVID-19.
News.ru 11:40
Общество

Рошаль посоветовал жителям России ходить в магазин в перчатках

Москва, 29 марта 2020, 08:50 — REGNUM Жителям Российской Федерации, которые не хотят заразиться коронавирусом, следует обязательно обрабатывать телефоны антисептиком, ходить в перчатках в магазинах, а также держаться в полутора-двух метрах от людей.
REGNUM 01:50
Общество

Биолог из США оценила российский препарат от коронавируса

RuNews24.ru 00:14
Общество

Москвичей обязали соблюдать дистанцию в полтора метра

Все жители Москвы с 30 марта будут обязаны соблюдать дистанцию не менее полутора метров, находясь на улицах, в магазинах, в поездках на автотранспорте и других общественных местах.
РИА Новости 15:30
Общество

Число заболевших коронавирусом в Москве достигло 1014

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1014 случаев коронавируса.
Интерфакс 04:29
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Политика

Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 14:48
Общество

Власти Чехии планируют продлить общенациональный карантин

В правительстве Чехии предлагают минимум на неделю продлить действующий с 16 марта из-за пандемии коронавируса общенациональный карантин.
Московский Комсомолец 18:01
Общество

Москвичей предупредили о метели, гололедице и минусовой температуре в понедельник

Интерфакс 18:20
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Авто

Загадочный Toyota Yaris вывели на тесты

Компания Toyota начала тестирование новой модели SUV построенной на базе компактного Yaris.
Тарантас Ньюс 26 марта в 15:04
Религия

Патриарх Кирилл порекомендовал не посещать храмы из-за коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих временно воздержаться от посещения храмов из-за распространения коронавируса и молиться дома, передает «РИА Новости».
РБК 06:38
Авто

В Казахстане запустили производство моделей Chevrolet Damas и Labo

Как сообщают «Автоновости дня», ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «UzAuto Motors» будут выпускать сразу несколько моделей американской марки Chevrolet – Damas, Labo, Trailblazer, Malibu, Cobalt и Spark.
Автоновости дня 02:19
Общество

Магазины и службы доставки в Москве продолжат работать в условиях карантина

В агрегаторах доставки еды Delivery Club и «Яндекс.Еда», а также службе доставки «Достаевский» также продолжают работать.
Коммерсантъ 15:07
Шоу-бизнес

«Никого не впускает»: сын Газманова рассказал о самоизоляции отца

РИА Новости 18:19
Общество

В Китае остановили распространение коронавируса

Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.
RT на русском 06:14
Общество

Названы зараженные коронавирусом регионы России

Больше всего случаев зарегистрировано в Москве. В оперштабе сообщили о 270 новых случаях заражения коронавирусом в России.
Piter.tv 05:01
Кино

«Джентльмены» Гая Ричи стали самым кассовым фильмом в России

Popcake вчера в 04:55
Общество

В Москве выявили более четырех тысяч отказов по соцкартам пенсионеров

Более 4 тысяч отказов по социальным картам пенсионеров старше 65 лет зафиксировано в Москве в воскресенье, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
РИА Новости 09:11
ещё по теме
Главное