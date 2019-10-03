Десантник в Псковской области погиб во время тренировочных прыжков с парашютом, сообщает командование Псковского гарнизона. По его данным, происшествие произошло 2 октября.

В Псковской области десантник погиб во время прыжка с парашютом

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