Происшествия
РИА НовостиВ Псковской области десантник погиб во время прыжка с парашютом
Десантник в Псковской области погиб во время тренировочных прыжков с парашютом, сообщает командование Псковского гарнизона. По его данным, происшествие произошло 2 октября.
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Футбол
Лугано — Динамо (Киев) 0:0
Киевское "Динамо" сыграла вничью с "Лугано" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 16:50
Шоу-бизнес
СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
У актрисы Натальи Бочкаревой частично парализовало лицо после скандала с наркотиками, с которыми ее якобы задержали правоохранители, заявил друг артистки, музыкант Андрей Ковалев в интервью "СтарХиту".
РИА Новости 17:52
Общество
Сокращение доходов среднего класса в России затянулось на пять лет
Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе.
РБК 17:00
Общество
Преподаватель из Кемерова уволилась из-за порноролика
Преподаватель после беседы с начальством уволилась по собственному желанию.
VSE42.RU вчера в 23:32
Футбол
ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы
РИА Новости 14:49
Футбол
Сульшер пожаловался на то, что в пользу «МЮ» назначается мало пенальти
Интересно, что на старте сезона «Манчестер Юнайтед» регулярно пробивал пенальти.
Евро-футбол.ру 17:30
Общество
Бездомной певице из метро Лос-Анджелеса предложили работу
Эмили Замурка, которая стала известна после вирусного ролика в интернете, получила предложение от музыкального продюсера, номинанта «Грэмми» Джоэла Даймонда.
BFM.ru 09:59
Авто
Tesla установила новый рекорд продаж
Компания Tesla в третьем квартале 2019 года поставила 97 000 электромобилей (это на 1,9% выше показателя второго квартала).
Российская газета 13:40
Интернет
Компания Facebook выпустила мессенджер для пользователей Instagram
Американская компания Facebook анонсировала запуск мессенджера Threads для пользователей Instagram.
Народные новости 18:31
Политика
Окончательные итоги парламентских выборов подвели в Австрии
Пресс-служба МВД Австралии обнародовала окончательные итоги досрочных парламентских выборов, которые состоялись в стране в минувшее воскресенье.
Московский Комсомолец 17:38
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии не прятаться от сына
Российская модель и победительница конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина обратилась к своему бывшему мужу, экс-королю Малайзии Мухаммаду V с просьбой прекратить прятаться от сына и раздувать скандал из их развода.
Телеканал 360° 17:51
Политика
Опубликовано видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ
Попытка сорвать выступление главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого попала на видео, кадры инцидента опубликованы на YouTube-канале "Дума ТВ".
РИА Новости 13:50
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Политика
МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:30
Спорт
ИААФ пересмотрела призеров в забеге Шубенкова
После финиша забега, в котором победил американец Грант Холлоуэй, а россиянин Сергей Шубенков показал второй результат, испанская команда подала протест, потребовав либо повторить забег, либо дать их спортсмену пробежать отдельно.
Российская газета 17:19
Политика
Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана
Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".
Газета.Ru 14:41
Армия и оружие
Минобороны Украины заявило о готовности к разведению сил в Донбассе
DP.RU вчера в 10:57
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru вчера в 01:22
Наука
Физики разобрались с распределением импульса фотона при ионизации
Согласно простейшему классическому подходу ионизацию можно рассмотреть как двустадийный процесс: сперва энергия фотона тратится на преодоления потенциала ионизации, причем соответствующий ей импульс передается центру масс системы, то есть фактически ядру атома, а затем электрон ускоряется полем волны независимо от оставшегося иона.
N+1 07:03
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Политика
Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США
Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.
Известия 18:10
Культура
Сегодня выйдет выпуск «Вечернего Урганта» с Хидэо Кодзимой
Cyber.sports.ru 14:59
Космос
Обсерватория «Спектр-РГ» долетела до точки Лагранжа
Заместитель директора Института космических исследований Александр Лутовинов на всероссийской конференции по космическому образованию «Дорога в космос» сообщил, что российская астрофизическая лаборатория «Спектр-РГ» достигла точки Лагранжа.
Rusargument вчера в 19:57
Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
RT на русском 10:19
Политика
Глава комитета Рады: Украина не подписывала «формулу Штайнмайера»
Накануне, 1 октября, украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера" на заседании контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.
Pravda.Ru вчера в 04:51
Происшествия
Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева
20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
ТАСС 09:36
Культура
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва вчера в 00:57
Единоборства
Опубликовано видео драки Александра Емельяненко и Михаила Кокляева
Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовал в социальных сетях видео потасовки с бойцом смешанных единоборств (MMA) Александром Емельяненко.
Петербургский дневник 06:03
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19