Коронавирус
ПрофильВласти введут для жителей Псковской области «перчаточный режим»
Региональные власти обнародуют в ближайшее время специальные рекомендации, поясняющие какие именно перчатки надлежит использовать при посещении определенных публичных мест.
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В дополнение к масочному режиму в Псковской области могут ввести перчаточный
Московский Комсомолец Псков09:28
«Перчаточный» режим планируют ввести в местах скопления людей в Псковской области
Псковское агентство информации09:24
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 23:34, Ашберн
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Егорьев день по народному календарю отмечают 6 мая
С Егорьева дня начинались активные полевые работы. На Руси на ранее засеянных полях служили молебны, а потом их окропляли святой водой.
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Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
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РИА Новости вчера в 07:20
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Владивосток, 6 мая 2020, 06:23 — REGNUM С 8 мая власти Приморья введут карантин в Находке, будет запрещён въезд тем, кто не имеет местной прописки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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Газета.Ru 08:11
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Россия бросила Нетаньяху вызов в Сирии
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Общество
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Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent поднималась на 17,9% до $32,06 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 21:54
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Траньков возмутился словами о сыне Плющенко
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал скандальную ситуацию вокруг сына Евгения Плющенко.
RT на русском 15:47
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса
Главврач больницы в Омске, закрытой на карантин из-за коронавируса и сотрудники которой столпились у крыльца 4 мая, чтобы сдать тест на COVID-19, уволился, так как не смог уберечь свой коллектив, сообщил во вторник областной Минздрав.
РИА Новости 13:01
Общество
Кого не коснутся нерабочие дни с 6 по 8 мая в Алтайском крае
6, 7 и 8 мая объявлены нерабочими, но с сохранением работникам заработной платы.
АМИТЕЛ вчера в 23:31
Политика
Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу
Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:23
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости 11:14
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Общество
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Свердловский губернатор объяснил, когда снимут ограничения с медучреждений
Один из пользователей обратился в чиновнику с просьбой снять запреты, связанные с работой медучреждений и ряда других организаций.
REGNUM 12:29
Экономика
Правительство освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам
Правительство освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам. Соответствующее решение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Деловое.ТВ 04:26
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Общество
Ученые увеличили прогнозируемый срок окончания пандемии в России
Ученые из Сингапура на пять дней скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России в сторону увеличения — до 17 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 02:28
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Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
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Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
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Происшествия
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Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вести.Ru 15:49
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СМИ узнали о подготовке США договора о добыче ископаемых на Луне
Проект нового международного договора о добыче полезных ископаемых на Луне готовит Белый дом.
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В Хакасии за сутки выявили 30 человек с коронавирусом
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РИА Новости 03 мая в 23:23