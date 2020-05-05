Коронавирус
КоммерсантъВ Псковской области намерены ввести перчаточный режим
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в ближайшее время жителей региона обяжут в обязательном режиме носить перчатки. Сейчас в области уже действует масочный режим.
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В дополнение к масочному режиму в Псковской области могут ввести перчаточный
Московский Комсомолец Псков09:28
«Перчаточный» режим планируют ввести в местах скопления людей в Псковской области
Псковское агентство информации09:24
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Футбол
Тренер «Ахмата» Шалимов объяснил свои слова о дармоедах
Pravda.Ru вчера в 06:21
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Силуанов сообщил об увеличении расходов бюджета
Расходы бюджета РФ в текущем году для поддержания экономики из-за пандемии коронавируса будут увеличены на 1,07 триллиона рублей, и на этом нужно остановиться, заявил министр финансов Антон Силуанов.
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Авто
Дизельная Hyundai Creta пользуется большим спросом
Как отметил директор по продажам, маркетингу и обслуживанию Hyundai India Тарун Гарг (Tarun Garg), самым низким спросом пользуется версия с 1,4-литровым турбомотором – ее заказывают чуть больше 5% покупателей.
Автоновости дня вчера в 10:15
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Экономика
Активность в сфере услуг США в апреле упала до рекордного минимума
Деловая активность в сфере услуг США в апреле резко упала до нового рекордно низкого уровня, так как пандемия коронавируса и связанные с этим ограничительные меры привели к закрытию предприятий, о чем свидетельствуют данные индекса менеджеров по закупкам в сфере услуг США от IHS Markit, пишет The Wall Street Journal.
Вести.Ru 11:05
Технологии
Конференция Apple для разработчиков начнется 22 июня
Всемирная конференция для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) американской компании Apple начнется 22 июня и будет длиться одну неделю в онлайн-режиме.
ТАСС 15:12
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала обстоятельства заражения коронавирусом
Российская актриса Татьяна Васильева подцепила коронавирус, несмотря на меры предосторожности.
Lenta.ru 11:36
Общество
Отца Нурмагомедова перевезли в одну из больниц Москвы
RT на русском 06:58
Происшествия
Завершено следствие дела экс-губернатора Ивановской области
СКР завершено расследование уголовного дела бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, сообщила ТАСС его адвокат Анна Коткова.
Коммерсантъ 18:38
Общество
Вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах
С 5 мая в России вступил в силу запрет на розничную продажу алкогольной продукции в жилых домах.
Областная газета 01:36
Космос
В NASA заявили, что COVID-19 не помешает запуску корабля Crew Dragon
Вашингтон, 3 мая 2020, 11:25 — REGNUM Вспышка коронавирусной инфекции не окажет влияния на программу испытательного полёта пилотируемого корабля Crew Dragon, заявил представитель американского аэрокосмического агентства NASA Стив Стич.
REGNUM 03 мая в 04:25
Футбол
Власти Германии разрешили возобновить сезон с 15 мая
Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Ливерпуль» берет паузу в переговорах о трансфере Вернера, так как не знает, сможет ли заплатить его трансферную стоимость в условиях кризиса.
ГЛАС.RU 07:13
Общество
Генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин умер в больнице
Член президиума РАН Евгений Микрин скончался в московском госпитале Коммунарка. На момент смерти мужчине было 64 года.
NewInform 03:25
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Общество
Врач Гальперин прокомментировал действия калининградских медиков
Врач Семен Гальперин предположил, что калининградские медики могли оказаться не довольны условиями работы.
ФАН вчера в 22:44
Киберспорт
VP.Prodigy за историю состава проиграла 3 матча. 2 из них – Virtus.pro
VP.Prodigy занимает второе место в дивизионе СНГ со счетом 4:2. Команда уже гарантировала себе место в плей-офф.
Cyber.sports.ru 14:10
Экономика
Продажи одежды в России упали на 90%
На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Известия 01:00
Наука
В Нидерландах учёные синтезировали антитело против коронавируса
Амстердам, 5 мая 2020, 13:48 — REGNUM Антитело, способное «победить новый коронавирус в лабораторных условиях», создано учёными из Утрехтского университета в Нидерландах.
REGNUM 06:48
Шоу-бизнес
Новый сезон «Танцев со звездами» стал «самым беспрецедентным»
Bimru.ru вчера в 05:15
Футбол
Бывший вице-президент «Реала» умер от коронавируса
Во вторник, пятого мая, официальный сайт мадридского "Реала" сообщает о том, что бывший вице-президент королевской команды Амадор Суарес скончался от коронавируса.
Sport.ru 16:13
Политика
Власти Германии выдали ордер на арест россиянина за хакерскую атаку
Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест россиянина, которого подозревают в хакерской атаке на Бундестаг в интересах разведывательных служб России.
Lenta.ru 08:45
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней с 6 по 8 мая
Дни с 6 по 8 мая, которые объявлены нерабочими, оплачиваются в обычном размере. Об этом РИА Новости рассказали в Минтруде РФ.
Piter.tv вчера в 02:57
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости 11:14
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости 13:16
Экономика
Кабмин выделил регионам 2 млрд рублей на поддержку МСП
Правительство РФ выделило Минэкономразвития РФ 2 млрд рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в субъектах РФ.
ТАСС вчера в 04:54
Футбол
Давид Янчик: «Я не пью уже год. Не могу даже думать об этом»
Бывший нападающий ЦСКА Давид Янчик в интервью «СЭ» подчеркнул, что уже год не употребляет спиртное.
Спорт-Экспресс 18:30
Политика
США собрались добывать ресурсы на Луне
В течение нескольких недель США начнут официальные переговоры со странами-партнерами в космической сфере, такими как Канада, Япония, европейские страны и ОАЭ, которые, по мнению Америки, придерживаются той же позиции в вопросе добычи ресурсов на Луне.
Lenta.ru 18:47
Экономика
Воронежский губернатор отчитался о доходах за 2019 год
Супруга губернатора за 2019 год задекларировала доход в 1 млн 688 тыс. 906,12 рублей, в собственности у неё — два земельных участка площадью по 1500 кв. м, жилой дом площадью 165,2 кв. м, баня площадью 180 кв. м, треть квартиры площадью 76,1 кв. м, автомобиль Lexus LX 570.
REGNUM 09:27
Общество
Школы в Мурманской области могут обнести колючей проволокой
Минстрой Мурманской области решил обнести все школы региона оградой из колючей проволоки.
Северпост 06:48