Коронавирус
КоммерсантъВ Псковской области ограничили карантинные меры
В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса. Указ подписал губернатор Михаил Ведерников. С 6 мая возобновить работу могут магазины, у которых есть отдельный вход с улицы.
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В магазинах Пскова и области нужно носить не только маски, но и перчатки
Московский Комсомолец Псков03:47
В Псковской области начнут работать непродовольственные магазины и стоматологические клиники
ГТРК Псковвчера в 12:06
Власти Псковской области разрешили посещение кладбищ с 6 мая
Псковское агентство информациивчера в 13:58
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Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.
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По данным Роспотребнадзора, темпы прироста зараженных коронавирусом в Находке почти в два раза превышают в среднем по субъекту.
Российская газета вчера в 23:49
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Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали
Lenta.ru вчера в 14:43
Происшествия
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Мужчина с подтвержденным коронавирусом сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске, ведутся его поиски.
ТАСС вчера в 14:38
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Депутаты-коммунисты сохранили свои посты в парламенте Бурятии
После обеда стали известны результаты тайного голосования по Виктору Малышенко и Егору Олзоеву.
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В России выявили больше 10 тысяч новых случаев коронавируса
Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 82 регионах. Больше половины из них приходится на Москву — 5 тыс. 858.
Gazeta.SPb 03:49
Политика
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В советские годы Латвия отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет СССР и являлась «донором денег» для всей страны.
Известия 01:49
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Разведка Южной Кореи опровергла слухи об операции у Ким Чен Ына
Южнокорейская разведка опровергла информацию о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына и последующем хирургическом вмешательстве.
Известия 01:07
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
Происшествия
В центре Донецка прогремел взрыв
Rusvesna.su 03:15
Общество
В России запретили «наливайки» в жилых домах
С 5 мая в России вступает в силу закон о запрете на продажу алкогольной продукции в помещениях многоквартирных домов.
В курсе.ру вчера в 05:59
Игры
Квартальный отчёт Activision Blizzard: CoD: Modern Warfare может стать самой успешной игрой серии
Динамика продаж игры опережает своих ближайших конкурентов по серии, а её третий сезон стал самым успешным по степени вовлечения игроков.
3DNews 02:29
Происшествия
В обсерваторах Челябинской области остаются 70 человек
Челябинск, 5 мая 2020, 10:00 — REGNUM В Челябинской области 70 человек пока остаются в местных обсерваторах.
REGNUM вчера в 03:00
Общество
В Пензенской области 12 медработников лечатся от коронавируса
Ранее сообщалось, что коронавирус выявлен у 20 медработников. Все о коронавирусной инфекции в регионе читайте здесь.
Пенза-взгляд 02:37
Шоу-бизнес
Ксению Бородину уличили в приобретении подделки люксовой сумки
Ксения Бородина ведёт реалити-шоу «Дом-2», проект приносит звезде внушительные доходы, она может позволить себе приобретение брендовых вещей.
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Общество
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Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Армия и оружие
США намерены закупить системы вооружения стран бывшего СССР
В планы США входит закупка систем вооружения, которыми активно пользуются страны бывшего СССР, а также входящие в Восточный блок государства.
Актуальные Новости вчера в 02:26
Общество
Релокацию завода «Севкабель» планируют завершить до конца 2020 года
Релокацию завода «Севкабель» планируют начать в третьем квартале 2020 года и закончить уже к его концу.
Невские Новости 03:58
Экономика
Не по МРОТ: ИП предложили освободить от страховых взносов
В письме к председателю правительства Михаилу Мишустину сенатор попросил освободить от страховых взносов в 2020 году ИП, занимающихся частной практикой и не имеющих сотрудников, если их доход не превышал размер МРОТа каждый месяц.
Известия вчера в 17:01
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Футбол
Врач «Сельты» Смолова охарактеризовал Россию как неопасную страну
Врач испанской "Сельты" Гарсия Кота прокомментировал возращение в команду двух игроков: Федора Смолова и Пионе Систо.
Газета.Ru 00:50
Киберспорт
B8 Денди установила мировой рекорд, проиграв 24 карты подряд
Команда Данила «Dendi» Ишутина первой в истории киберспортивной Dota 2 проиграла 24 карты подряд.
Cyber.sports.ru 02:04
Происшествия
В Свердловской области скончались ещё два человека с коронавирусом
За последние сутки коронавирус подтвердили у 76 человек. В России уже 165 929 заразившихся.
Областная газета 04:00
Экономика
Основатель Yota вложит более $10 млрд в СПГ-проект
СПГ-проект в Якутии на $10 млрд Авдолян, который вместе с Сергеем Адоньевым основал телекоммуникационного оператора Yota, в сентябре 2019 года получил контроль над крупнейшей газодобывающей компанией республики — Якутской топливно-энергетической компанией (ЯТЭК), скупив ее долги.
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Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
Энергетика
Силуанов: Россия проживет и при цене нефти 10 долларов за баррель
Финансовые резервы России позволят ей пережить падение цен на нефть даже до 10 долларов за баррель.
Российская газета вчера в 19:48
Гаджеты
Гоночный симулятор Forza Street вышел для iOS и Android
The GEEK вчера в 14:49
Политика
Forbes рассказало про двойное назначение санкций США против России
«Одно дело, если США настроены на здоровую конкуренцию в Европе, другое – если они используют экономические санкции как оружие», — рассказал Кен Сильверстейн.
ПолитРоссия 04 мая в 13:45
Здоровье
350 медиков отказались работать в Калининградской области
В Калининградской области почти 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала отказались работать в период борьбы с коронавирусом.
РЕН ТВ 04 мая в 12:50