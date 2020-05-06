Коронавирус
КоммерсантъВ Псковской области ограничили карантинные меры
В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса. Указ подписал губернатор Михаил Ведерников. С 6 мая возобновить работу могут магазины, у которых есть отдельный вход с улицы.
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В магазинах Пскова и области нужно носить не только маски, но и перчатки
Московский Комсомолец Псков03:47
В Псковской области начнут работать непродовольственные магазины и стоматологические клиники
ГТРК Псковвчера в 12:06
Власти Псковской области разрешили посещение кладбищ с 6 мая
Псковское агентство информациивчера в 13:58
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Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением
Народные новости 04 мая в 16:41
Общество
60 новых заболевших коронавирусом выявлено в Самарской области
По информации оперативного штаба на понедельник, 4 мая, за сутки в Самарской области подтверждены 60 новых случаев заболевания COVID-19.
Kursk.com 04 мая в 05:31
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Здоровье
Смертность от коронавируса среди мужчин оказалась выше
Редолар провел исследование и выяснил, что смертность от коронавируса у мужчин составляет 8%, у женщин — 4%.
Телеканал 360° 00:40
Происшествия
В центре Донецка прогремел взрыв
Rusvesna.su 03:15
Общество
Деятели культуры просят суд отпустить историка Дмитриева из СИЗО
Десятки деятелей культуры поставили свои подписи под открытым коллективным письмом, в котором говорится о необходимости выпустить из-под стражи карельского историка Юрия Дмитриева из-за высокого шанса смерти заключенного в камере.
ЗакC.Ру 04:31
Политика
Юрий Шалабаев назначен первым замглавы Нижнего Новгорода
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов назначил первым заместителем главы города Юрия Шалабаева, сообщили в пресс-службе администрации.
Коммерсантъ Нижний Новгород 03:25
Общество
Обладательница одних из самых больших губ в мире увеличила их снова
22-летняя студентка из Болгарии Андреа Иванова, обладательница одних из самых больших губ в мире, увеличила их снова.
Рамблер 05:09
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Парижский клуб составит конкуренцию «Барселоне», «Реалу» и «Манчестер Юнайтед» в борьбе за 22-летнего форварда.
Матч ТВ 04:15
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Происшествия
Двое рабочих компании «Тион» заразились коронавирусом в Бердске
В Бердске два сотрудника компании «Тион» заразились коронавирусом. Информацию подтвердила PR-директор группы компаний Анастасия Гетьман.
АиФ Новосибирск 05:16
Общество
Отопление начнут отключать в Москве с 7 мая
Отключение отопления в Москве стартует 7 мая и продлится три дня, всего будут отключены 77 тыс. зданий.
ТАСС 01:11
Политика
Мишустин не примет участие в совещании с Путиным по коронавирусу
Участие премьер-министра России Михаила Мишустина в совещании с Владимиром Путиным по борьбе с коронавирусом не планируется, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «РИА Новости».
Коммерсантъ 04:42
Здоровье
Специалисты предупредили о расстройствах психики из-за коронавируса
Специалисты департамента психиатрии Калифорнийского университета в Сан-Диего предупредили о возможных расстройствах психики из-за коронавируса.
Газета Кемерова 01:30
Происшествия
Мужчина с коронавирусом сбежал из госпиталя в Подмосковье
Правоохранители разыскивают мужчину с коронавирусом, сбежавшего из госпиталя для ветеранов войн в Подмосковье.
Газета.Ru 04:53
Политика
Латвия назвала себя «донором» СССР
Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс.
REGNUM 01:21
Общество
«Севкабель» перенесут на Кировский завод в Петербурге
В Петербурге запланирована релокация завода "Севкабель" - производство собираются перенести на площадку Кировского завода.
Питерские заметки 05:04
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Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке
В середине апреля президент Владимир Путин в рамках мер поддержки экономики и населения на фоне распространения коронавируса распорядился запустить программу льготной ипотеки по ставке 6,5%. 23 апреля глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении гражданам льготных ипотечных кредитов по ставке 6,5%. Граждане смогут оформить ипотеку по этой ставке до 1 ноября.
РБК 05:21
Общество
Мясников показал работу «красной зоны» в больнице
Врач и телеведущий Александр Мясников показал в инстаграме работу "красной зоны" больницы во время эпидемии коронавируса.
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Ролики о чипировании с помощью коронавируса признали фейком
Генеральная прокуратура России признала сообщения о искусственной природе коронавируса и о том, что его будут использовать для массового чипирования человечества, фейком.
Lenta.ru 04:13
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Общество
За сутки в России подтвердили 10559 случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни.
Новгородские ведомости 03:37
Общество
NASA отправит Тома Круза на МКС для съёмок нового блокбастера
NASA отправит Тома Круза на Международную космическую станцию, чтобы снять новый блокбастер.
UfacityNews.ru 04:44
Общество
В Калужской области коронавирус диагностировали у 1486 человек
По состоянию на 6 мая на территории Калужской области количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 1486.
Pressa40 05:31
Армия и оружие
Су-35 обеспечили Китаю преимущество перед ВВС США
ВВС Народно-освободительной армии Китая имеют преимущество перед ВВС США за счет эксплуатации российского Су-35 поколения 4++ наряду с китайским самолетом пятого поколения Chengdu J-20.
Российская газета 05:02
Происшествия
Спасатели поймали змею в квартире на юго-западе Москвы
RT на русском вчера в 16:04
Политика
В МИД Украины назвали три задачи по «возвращению» Крыма
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио НВ" рассказал о трех задачах Киева по "возвращению" Крыма.
Газета.Ru 03:34
Политика
В МИД России назвали демонтаж памятника Коневу ударом по истории Чехии
Газета.Ru вчера в 07:57
Космос
Ученые выдвинули новую версию падения Тунгусского метеорита
Российские ученые выдвинули новую версию падения Тунгусского метеорита, сообщается в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Аргументы и Факты вчера в 14:02