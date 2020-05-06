В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса. Указ подписал губернатор Михаил Ведерников. С 6 мая возобновить работу могут магазины, у которых есть отдельный вход с улицы.

Политика Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. 889

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 1,5K

Политика Инициатор демонтажа памятника Коневу пожаловался на РФ в Еврокомиссию Староста (глава) шестого района Праги Ондржей Коларж, который был одним из инициаторов демонтажа памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, пожаловался на Россию председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. 1,8K

Энергетика Силуанов озвучил прогноз Минфина РФ о стоимости нефти Силуанов отметил, что Россия проживет и при стоимости барреля в 10 долларов. Для этого были созданы необходимые финансовые буферы. 202

Футбол ФИФА расследует трансфер Эсекьеля Понсе из «Ромы» в «Спартак» Аргентинский клуб «Ньюэллс Олд Бойз» на своём официальном сайте сообщил, что обратился в ФИФА с просьбой расследовать переход нападающего Эсекьеля Понсе из «Ромы» в московский «Спартак» летом 2019 года.

Хоккей Вратари НХЛ рассказали о феноменальном броске Овечкина «Овечкин бросает с какой-то сумасшедшей траекторией, словно питчер бросает кручёный мяч со скоростью 160 км\ч. Сложно предугадать, в какой угол попадёт шайба» - сообщил голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби.

Экономика В Еврокомиссии заявили о глубочайшей рецессии в истории Евросоюз вступил в глубочайшую рецессию из-за пандемии коронавируса со спадом 7,4%. Об этом 6 мая заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне.

Политика Лидер «Альтернативы для Германии» назвал 8 мая «противоречивой датой» Берлин, 6 мая 2020, 13:51 — REGNUM День 8 мая означает для Германии не только освобождение, но также абсолютное поражение и потерю большой части страны, считает один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александер Гауланд.

Политика Саакашвили назвал должность, которую он может занять на Украине Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саакашвили заявил, что о его назначении объявит лично президент Украины Владимир Зеленский.

Здоровье В Свердловской области у 124 медработников выявили коронавирус На 6 мая в Свердловской области выявлены 1353 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 76 – за последние сутки.

Общество Латвия, Эстония и Литва откроют внутренние границы Рига, 6 мая 2020, 13:05 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страны Прибалтики откроют границы друг другу, об этом 6 мая он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Общество В Белгородской области введут масочный режим С 12 мая в Белгородской области введут масочный режим. Об этом заявила заместитель губернатора Наталия Зубарева на брифинге для журналистов. 25

Здоровье Эксперты считают, что карантин надо ужесточить «Надо учитывать специфику России и наш необычный третий сценарий – не итальянский и не китайский, а российский», – говорит академик. 1