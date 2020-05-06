Коронавирус
КоммерсантъВ Псковской области ограничили карантинные меры
В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса. Указ подписал губернатор Михаил Ведерников. С 6 мая возобновить работу могут магазины, у которых есть отдельный вход с улицы.
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В магазинах Пскова и области нужно носить не только маски, но и перчатки
Московский Комсомолец Псков03:47
В Псковской области начнут работать непродовольственные магазины и стоматологические клиники
ГТРК Псковвчера в 12:06
Власти Псковской области разрешили посещение кладбищ с 6 мая
Псковское агентство информациивчера в 13:58
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Политика
Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений
Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 03:03
Общество
Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса
Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
RT на русском 05:56
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 04 мая в 14:56
Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу пожаловался на РФ в Еврокомиссию
Староста (глава) шестого района Праги Ондржей Коларж, который был одним из инициаторов демонтажа памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, пожаловался на Россию председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Газета.Ru 04 мая в 20:20
Энергетика
Силуанов озвучил прогноз Минфина РФ о стоимости нефти
Силуанов отметил, что Россия проживет и при стоимости барреля в 10 долларов. Для этого были созданы необходимые финансовые буферы.
Политика Сегодня вчера в 19:14
Политика
В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов
По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости вчера в 20:30
Футбол
ФИФА расследует трансфер Эсекьеля Понсе из «Ромы» в «Спартак»
Аргентинский клуб «Ньюэллс Олд Бойз» на своём официальном сайте сообщил, что обратился в ФИФА с просьбой расследовать переход нападающего Эсекьеля Понсе из «Ромы» в московский «Спартак» летом 2019 года.
Чемпионат 06:50
Игры
В Call of Duty: Warzone сыграли более 60 млн человек
CyberSport.ru 04:35
Хоккей
Вратари НХЛ рассказали о феноменальном броске Овечкина
«Овечкин бросает с какой-то сумасшедшей траекторией, словно питчер бросает кручёный мяч со скоростью 160 км\ч. Сложно предугадать, в какой угол попадёт шайба» - сообщил голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби.
ГЛАС.RU 04 мая в 23:53
Происшествия
В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади
РИА Новости 06:25
Экономика
В Еврокомиссии заявили о глубочайшей рецессии в истории
Евросоюз вступил в глубочайшую рецессию из-за пандемии коронавируса со спадом 7,4%. Об этом 6 мая заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне.
Известия 06:16
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Политика
Лидер «Альтернативы для Германии» назвал 8 мая «противоречивой датой»
Берлин, 6 мая 2020, 13:51 — REGNUM День 8 мая означает для Германии не только освобождение, но также абсолютное поражение и потерю большой части страны, считает один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александер Гауланд.
REGNUM 06:51
Общество
Илон Маск назвал шестого ребенка в честь боевого самолета
Шестой ребенок Илона Маска получил странное имя X-A-12. Об этом сообщила мать мальчика и подруга основателя SpaceX поп-певица Граймз.
Российская газета 04:47
Шоу-бизнес
Джиган отреагировал на заявление Самойловой о разводе
Кажется, его супруга Оксана Самойлова должна после такого смиловаться над нерадивым папашей и простить.
Дни.ру 03:29
Армия и оружие
Российские военные начнут возвращаться из Италии 7 мая
Коммерсантъ 06:41
Политика
Саакашвили назвал должность, которую он может занять на Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саакашвили заявил, что о его назначении объявит лично президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 04:59
Здоровье
В Свердловской области у 124 медработников выявили коронавирус
На 6 мая в Свердловской области выявлены 1353 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 76 – за последние сутки.
РИА Новости 06:59
Общество
Латвия, Эстония и Литва откроют внутренние границы
Рига, 6 мая 2020, 13:05 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страны Прибалтики откроют границы друг другу, об этом 6 мая он написал на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 06:05
Происшествия
Полиция начала проверку после видео с погоней в парке в Гольянове
Вечерняя Москва 03:54
Происшествия
Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру
Мальчик взял ключи и угнал отцовский джип, чтобы прокатиться и повеселить маленькую сестру.
Российская газета 05:33
Общество
В Белгородской области введут масочный режим
С 12 мая в Белгородской области введут масочный режим. Об этом заявила заместитель губернатора Наталия Зубарева на брифинге для журналистов.
Fonar.tv 06:27
Здоровье
Эксперты считают, что карантин надо ужесточить
«Надо учитывать специфику России и наш необычный третий сценарий – не итальянский и не китайский, а российский», – говорит академик.
Transport-news.ru 06:53
Фигурное катание
Фигуристка Трусова подала заявление об уходе от тренера Тутберидзе
RT на русском 06:48
Общество
Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян
Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13