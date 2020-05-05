Коронавирус
СеверИнформВ Псковской области могут ввести перчаточный режим
Власти Псковской области, жители которой обязаны носить маски в общественных местах, намерены дополнить список анти-коронавирусных мер введением перчаточного режима. Как пишет ТАСС, об этом 5 мая на заседании регионального оперштаба губернатор Михаил Ведерников.
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В дополнение к масочному режиму в Псковской области могут ввести перчаточный
Московский Комсомолец Псков09:28
«Перчаточный» режим планируют ввести в местах скопления людей в Псковской области
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