Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Псковской области пообещали ввести перчаточный режим

Как именно псковичам надлежит использовать перчатки, сейчас обсуждается. В частности, жителям региона пообещали подготовить рекомендации и разъяснения, какие перчатки в каких случаях нужно надевать. Сейчас в Псковской области подтверждено 226 случаев заболевания коронавирусом.
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Глава Псковской области предложил ввести «перчаточный режим»

РИА Новости14:43

Псковские власти решили ввести для жителей «перчаточный режим»

РБК13:25

В Псковской области введут перчаточный режим для жителей

Московский Комсомолец10:28

В Псковской области введут перчаточный режим

Псковская Лента Новостей09:51

Псковские власти намерены ввести перчаточный режим для жителей

ТАСС09:36

В дополнение к масочному режиму в Псковской области могут ввести перчаточный

Московский Комсомолец Псков09:28

«Перчаточный» режим планируют ввести в местах скопления людей в Псковской области

Псковское агентство информации09:24
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Врачи отмечают у больных коронавирусом «счастливую гипоксию»

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Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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Происшествия

Из госпиталя в Подмосковье сбежал пациент с коронавирусом

Мужчина с подтвержденным коронавирусом сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске, ведутся его поиски.
ТАСС 14:38
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Общество

Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
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Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
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Автоспорт

В Ferrari сделали Феттелю второе предложение

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МИД Чехии направил России ноту с призывом к нормализации отношений

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Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru 05:43
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Политика

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Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Перспективный российский гиперзвуковой противоракетный комплекс Нудоль предназначен для перехвата баллистических ракет, а не спутников, заявил экс-начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин.
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Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит получил новый контракт

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Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.
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Армия и оружие

Россия бросила Нетаньяху вызов в Сирии

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Парфенчиков обязал жителей Карелии надевать маски

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Найдены останки самого необычного млекопитающего

В новом исследовании, опубликованном на портале Nature, палеонтологи подробно описали окаменелые останки существа, обнаруженные на Мадагаскаре.
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На Кубани число случаев коронавируса достигло 1244

В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 82 человек.
Деловая газета. Юг 03 мая в 03:58
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Общество

В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса

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РИА Новости вчера в 18:26
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Общество

Власти Москвы назвали стоимость продающихся в метро масок и перчаток

В московском метро 5 мая установят вендинговые аппараты с перчатками и медицинскими масками, которые будут стоить по 20 и 30 рублей соответственно.
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В Минздраве заявили об отсутствии выхода на плато по коронавирусу

Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, до этого еще далеко, заявил главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев, передает РИА Новости.
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Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров

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Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали

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В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой

На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
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Российский политик. Губернатор Псковской области c 17 сентября 2018. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января по 2 августа 2019.
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