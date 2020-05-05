Коронавирус
Российская газетаВ Псковской области пообещали ввести перчаточный режим
Как именно псковичам надлежит использовать перчатки, сейчас обсуждается. В частности, жителям региона пообещали подготовить рекомендации и разъяснения, какие перчатки в каких случаях нужно надевать. Сейчас в Псковской области подтверждено 226 случаев заболевания коронавирусом.
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В дополнение к масочному режиму в Псковской области могут ввести перчаточный
Московский Комсомолец Псков09:28
«Перчаточный» режим планируют ввести в местах скопления людей в Псковской области
Псковское агентство информации09:24
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