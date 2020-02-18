Происшествия
ТАССВ Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока
Во вторник в социальных сетях появилось видео, где запечатлено, как учитель одной из школ Псковской области выдергивает стул, на котором раскачивался ученик. Молодой человек упал на пол, после чего поднялся и два раза ударил педагога по лицу.
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Политика
Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ
Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Политика
Украинский самолет эвакуирует из Китая россиянина
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев поможет перевезти граждан нескольких стран, в том числе России, из Китая из-за распространения нового типа коронавируса.
Происшествия
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
В Крыму пресекли подготовку двух терактов в образовательных учреждениях, задержаны двое подростков из Керчи, сообщает ЦОС ФСБ России.
Происшествия
Второй россиянин заразился коронавирусом на борту круизного лайнера
На борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии коронавирусом заразился еще один россиянин.
Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Армия и оружие
Ливийская армия уничтожила турецкое судно с оружием в порту Триполи
Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Халид аль-Махджуб заявил об уничтожении турецкого судна в порту Триполи.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о высокой доле самоубийств среди военных
Первый замминистра обороны, общая доля преступлений, связанных с неуставными проявлениями и рукоприкладством в прошлом году составила порядка 12% от всех преступлений, зафиксированных в войсках.
Авто
Toyota выложила тизер нового компактного кроссовера
Компания Toyota представит на международном автосалоне в Женеве новый компактный кроссовер сегмента B-SUV.
Здоровье
Медики предупреждают о глазном гриппе, от которого нет лекарств
Немецкие врачи предупреждают о тенденции роста заболеваемости гриппом, в том числе высоком риске глазного гриппа, пока гораздо менее известного, но очень при этом серьезного и опасного для здоровья.
Экономика
«Нафтогаз» увеличил до $8 млрд оценку ущерба от потери активов в Крыму
В рамках арбитражного процесса при Постоянной палате третейского суда в Гааге НАК «Нафтогаз» уточнил ущерб от потери своих активов в Крыму.
Экономика
Депутаты предложили снизить НДС до 15 %
Партия «Справедливая Россия» внесла законопроект о снижении в России НДС с 20 до 15 процентов. Об этом заявил лидер фракции Сергей Миронов.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Армия и оружие
ЛНР перешла в наступление в Донбассе
Шоу-бизнес
Актер Вячеслав Манучаров удалил молочные железы
В погоне за красивым телом Манучаров перебрал со стероидами до такой степени и столкнулся с проблемой - у него начала расти грудь.
Политика
В Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией
Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и России.
Общество
На Украине запретили фильм с Зеленским
Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило показывать и распространять на территории страны фильм, в котором снимался нынешний президент Владимир Зеленский.
Происшествия
Полицейские провели обыски в оккультной организации
В Петербурге сотрудники полиции провели серию обысков в оккультной организации "Орден пути" по уголовному делу о мошенничестве.
Общество
В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва
Ранее в СМИ появились сообщения, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь».
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве.
Спорт
Нагорный разбил статуэтку премии «Серебряная лань» после вручения
Российский гимнаст Никита Нагорный разбил статуэтку премии "Серебряная лань", которую он получил во вторник.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Общество
Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях
Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
Наука
Домашнее насилие медики связывают с высоким риском диабета и смерти
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой Journal of American Heart Association, британцы определили, что среди женщин, которые пережили домашнее насилие, риск смерти от любых причин повышается на 44 процента.
Армия и оружие
Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева
Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
Общество
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах
Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".