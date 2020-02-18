Происшествия

ТАССТАССВ Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

Во вторник в социальных сетях появилось видео, где запечатлено, как учитель одной из школ Псковской области выдергивает стул, на котором раскачивался ученик. Молодой человек упал на пол, после чего поднялся и два раза ударил педагога по лицу.
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