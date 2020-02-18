Происшествия
ТАССВ Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока
Во вторник в социальных сетях появилось видео, где запечатлено, как учитель одной из школ Псковской области выдергивает стул, на котором раскачивался ученик. Молодой человек упал на пол, после чего поднялся и два раза ударил педагога по лицу.
Читать в источнике
Оценить498
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 12:04, Ашберн
Происшествия
ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму
В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Происшествия
Коронавирусом заразился еще один россиянин
На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом COVID-19 заразился второй гражданин России.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Происшествия
ФСИН рассказала о смерти осуждённого за убийство краснодарца Бакшеева
Биатлон
Назван состав сборной России на мужскую индивидуальную гонку ЧМ
Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров назвал состав команды на индивидуальную гонку чемпионата мира в Антерсельве, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
ЛНР начала наступление в Донбассе
Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.
Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Политика
США ввели санкции против подразделения «Роснефти»
США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.
Здоровье
Врач из Пермского края назвала причину отказа принять больного с ВИЧ
Врач-терапевт из поселка Ныроб в Пермском крае Татьяна Аксенова объяснила, почему отказалась принимать бывшего осужденного с ВИЧ.
Политика
Путин уволил Суркова с должности своего помощника
Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
Политика
Интервью с Путиным впервые пройдет онлайн
Интервью в видеоформате с президентом России Владимиром Путиным впервые пройдет онлайн.
Футбол
Кокорин забил гол в дебютном матче за «Сочи»
Нападающий Александр Кокорин, арендованный «Сочи» у «Зенита», забил гол в дебютном матче за свою новую команду.
Происшествия
На зеленой ветке московского метро произошел сбой
Как сообщает пресс-служба метро в Twitter, интервалы движения поездов увеличены на южном участке Замоскворецкой линии.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Футбол
«Локомотив» может подписать хавбека сборной ДР Конго
За сборную ДР Конго Имбула сыграл два матча.
Происшествия
Трое военных погибли в воинской части под Мурманском
В воинской части в Мурманской области за минувшие выходные погибли трое военных. Об этом сообщает ИА "СеверПост.ru".
Общество
Дмитрия Диброва срочно госпитализировали
«Известия» утверждают, что Дмитрий Дибров экстренно госпитализирован. Его положили в больницу в Москве.
Политика
Президент Болгарии подтвердил участие в торжествах в Москве 9 мая
"Глава болгарского государства подтвердил свое участие в торжествах в Москве 9 мая 2020 года, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Здоровье
В школах Челябинска продлили карантин
Начальник горздрава Челябинска Наталья Горлова сообщила, что на городском штабе учтут эту рекомендацию.
Шоу-бизнес
Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева
Игры
Официально: 27 февраля Larian покажет геймплей Baldur’s Gate III
Создатели Baldur's Gate III подтвердили, что 27 февраля в 23:30 МСК пройдёт мировая премьера игрового процесса ролевой игры.
Политика
В проект о Конституции внесли поправку об ответственности премьера
Поправка, согласно которой премьер-министр будет нести персональную ответственность перед президентом за работу кабмина, предложена ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Политика
Россия и Турция договорились продолжить переговоры о ситуации в Идлибе
Россия и Турция договорились продолжить переговоры о ситуации в Идлибе.
Авто
Hyundai представила в России обновленный Solaris
Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка.