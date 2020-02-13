Восемь человек погибли в результате столкновения частного микроавтобуса Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo на трассе в Псковской области. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

с чего всё началось

В Псковской области при лобовом столкновении микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo погибли восемь человек. Это водитель и пассажиры микроавтобуса, передает «Интерфакс» со ссылкой на управление МВД по региону. Столкновение произошло в Пустошкинском районе Псковской области.

В Псковской области микроавтобус с пассажирами столкнулся с фурой

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