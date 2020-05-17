Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова

Страна Пуэрто-Рико, являющаяся свободно ассоциированным государством под управлением США, проведет 3 ноября референдум о статусе острова, соответствующий закон подписала губернатор штата Ванда Васкес. Видео с церемонии подписания опубликовано местной газетой Nuevo dia.
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Пуэрто-Рико в ноябре проведет референдум по вопросу присоединения к США в качестве штата

ТАСС19:41

Пуэрто-Рико на референдуме в ноябре решит вопрос о вхождении в состав США

Российская газета20:37

Объявлена дата референдума о появлении в США нового штата

Lenta.ru20:12

В Пуэрто Рико проведут референдум о вхождении в состав США

РБК22:02

Голосование о вхождении Пуэрто-Рико в состав США пройдет 3 ноября

Газета.Ru19:29

Пуэрто-Рико на референдуме решит вопрос о вхождении в состав США

Коммерсантъ19:29

В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова

РИА Новости19:11
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Общество

Бастрыкин поручил возбуждать уголовные дела по факту невыплат медикам

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате доплат медикам, работающим с коронавирусом, если имеются основания.
МР7.ру вчера в 15:54
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Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета 07:13
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Кино

CBS выпустит новый сериал-приквел «Звёздного пути» со Споком и Пайком

CBS All Access заказал новый сериал во вселенной «Звёздного пути», который расскажет о приключениях капитана Пайка и Спока до того, как Кирк возглавил «Энтерпрайз».
Игромания.ру вчера в 11:08
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Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ 21:45
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Музыка

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс 17:20
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Общество

В Иркутской области произведут перерасчет стимулирующих выплат медикам

Сотрудники медицинских учреждений в Иркутской области, которые работают с заразившимися коронавирусом пациентами, получат стимулирующие выплаты с учетом перерасчета до 18 мая, об этом на совещании в субботу сообщил врио губернатора Игорь Кобзев.
ТАСС 09:40
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Здоровье

Глава ВОЗ призвал уделить внимание воспалительному синдрому у детей

Женева, Швейцария, 15 мая 2020, 20:39 — REGNUM Срочно уделить внимание воспалительному синдрому у детей, зафиксированному в Европе и Северной Америке на фоне пандемии коронавируса, призвал всё мировое сообщество 15 мая генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве.
REGNUM вчера в 13:39
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Общество

МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
5,4K
Общество

В Приморье резко выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Приморском крае за последние сутки увеличилось на 87 человек.
ТАСС вчера в 23:22
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Политика

США начали поставку нефти в Белоруссию

В прошлом году Белоруссия получала российскую нефть по ценам примерно на 20% ниже общемировых.
Эхо Москвы вчера в 09:33
1K
Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства

Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 05:17
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Футбол

«Интер» выдвинул «Барселоне» требования по трансферу Лаутаро Мартинеса

Чемпионат вчера в 06:18
Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
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Энергетика

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru вчера в 11:23
2,4K
Общество

В России появились автокинотеатры

News.ru 11:16
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Кино

История киновселенной Marvel уместилась в 2 минуты

Ролик, посвященный истории киновселенной Marvel появился на YouTube-канале одного из фанатов студии.
NewInform вчера в 14:07
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Экономика

МВФ: экономика в 2021 году восстановится лишь частично

Мировая экономика в 2021 году восстановится только частично, даже если обстоятельства будут самыми благоприятными, заявила 15 мая директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Российская газета вчера в 16:16
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Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
936
Общество

Вирусолог назвал способы не заразиться коронавирусом в магазине

После отмены карантина в магазинах по всей России появится еще больше людей, а шанс подхватить коронавирус от других посетителей или кассиров будет гораздо выше, чем от товаров, считает вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев.
Известия 20:38
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Политика

Бардина объяснила, что делает Зеленский

Ранее Зеленский обновил состав контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе.
Вести.Ru 11:35
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Музыка

Корейская группа BTS анонсировала летний онлайн-концерт

Онлайн-концерт для поклонников сыграют в июне 2020 года участники южнокорейской поп-группы BTS, 15 мая сообщает издание Rolling Stone.
ИА Красная Весна вчера в 15:55
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Политика

Пушков назвал цель украинских санкций против МГУ и Эрмитажа

Президент Украины Владимир Зеленский пытается "впечатлить" националистов в стране санкциями против российских культурных и научных учреждений, считает сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости 16:39
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Общество

ВОЗ назвала условие для окончательной оценки смертности от COVID-19

Оценка показателей смертности является сложной задачей в отношении многих заболеваний, и коронавирусная инфекция COVID-19 — в данном случае не исключение, заявили РБК в представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России.
РБК 20:00
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Шоу-бизнес

Беременная Кэти Перри снялась обнаженной для нового клипа «Daisies»

Для клипа Кэти снялась на природе и появилась в легком белом платье — а позже сняла его, чтобы позировать обнаженной.
Salt Mag вчера в 04:05
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Политика

Пушков напомнил послу США в Польше про угрозу «ядерной зимы»

Российский сенатор Алексей Пушков в своем твиттере раскритиковал посла США в Польше Джоржетт Мосбахер за ее предложение разместить ядерное оружие и напомнил об угрозе ядерной зимы.
РИА Новости вчера в 19:23
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru вчера в 08:59
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Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
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Происшествия

Сотрудник автосервиса протаранил ворота, пытаясь остановить грабителей

22-летний сотрудник сервиса сел в автомобиль ВАЗ, пытаясь помешать преступникам уехать, протаранил ворота автосервиса и врезался в машину злоумышленников, причинив им телесные повреждения.
Телеканал Санкт-Петербург 04:29
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Технологии

О новом способе мошенничества с онлайн-банками предупредили россиян

На фоне пандемии коронавируса мошенники, представляясь сотрудниками банка, предлагают россиянам скачать приложение для защиты смартфона от вирусных атак и удаленного дсотупа.
МедиаПоток вчера в 02:45
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Общество

Минобрнауки осудило романы студентов с преподавателями

Интерфакс вчера в 11:32
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