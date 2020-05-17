Политика
РИА НовостиВ Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
Страна Пуэрто-Рико, являющаяся свободно ассоциированным государством под управлением США, проведет 3 ноября референдум о статусе острова, соответствующий закон подписала губернатор штата Ванда Васкес. Видео с церемонии подписания опубликовано местной газетой Nuevo dia.
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Общество
Бастрыкин поручил возбуждать уголовные дела по факту невыплат медикам
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате доплат медикам, работающим с коронавирусом, если имеются основания.
МР7.ру вчера в 15:54
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета 07:13
Кино
CBS выпустит новый сериал-приквел «Звёздного пути» со Споком и Пайком
CBS All Access заказал новый сериал во вселенной «Звёздного пути», который расскажет о приключениях капитана Пайка и Спока до того, как Кирк возглавил «Энтерпрайз».
Игромания.ру вчера в 11:08
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ 21:45
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс 17:20
Общество
В Иркутской области произведут перерасчет стимулирующих выплат медикам
Сотрудники медицинских учреждений в Иркутской области, которые работают с заразившимися коронавирусом пациентами, получат стимулирующие выплаты с учетом перерасчета до 18 мая, об этом на совещании в субботу сообщил врио губернатора Игорь Кобзев.
ТАСС 09:40
Здоровье
Глава ВОЗ призвал уделить внимание воспалительному синдрому у детей
Женева, Швейцария, 15 мая 2020, 20:39 — REGNUM Срочно уделить внимание воспалительному синдрому у детей, зафиксированному в Европе и Северной Америке на фоне пандемии коронавируса, призвал всё мировое сообщество 15 мая генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве.
REGNUM вчера в 13:39
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
Общество
В Приморье резко выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией
Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Приморском крае за последние сутки увеличилось на 87 человек.
ТАСС вчера в 23:22
Политика
США начали поставку нефти в Белоруссию
В прошлом году Белоруссия получала российскую нефть по ценам примерно на 20% ниже общемировых.
Эхо Москвы вчера в 09:33
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства
Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 05:17
Футбол
«Интер» выдвинул «Барселоне» требования по трансферу Лаутаро Мартинеса
Чемпионат вчера в 06:18
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru вчера в 11:23
Общество
В России появились автокинотеатры
News.ru 11:16
Кино
История киновселенной Marvel уместилась в 2 минуты
Ролик, посвященный истории киновселенной Marvel появился на YouTube-канале одного из фанатов студии.
NewInform вчера в 14:07
Экономика
МВФ: экономика в 2021 году восстановится лишь частично
Мировая экономика в 2021 году восстановится только частично, даже если обстоятельства будут самыми благоприятными, заявила 15 мая директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Российская газета вчера в 16:16
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
Общество
Вирусолог назвал способы не заразиться коронавирусом в магазине
После отмены карантина в магазинах по всей России появится еще больше людей, а шанс подхватить коронавирус от других посетителей или кассиров будет гораздо выше, чем от товаров, считает вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев.
Известия 20:38
Политика
Бардина объяснила, что делает Зеленский
Ранее Зеленский обновил состав контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе.
Вести.Ru 11:35
Музыка
Корейская группа BTS анонсировала летний онлайн-концерт
Онлайн-концерт для поклонников сыграют в июне 2020 года участники южнокорейской поп-группы BTS, 15 мая сообщает издание Rolling Stone.
ИА Красная Весна вчера в 15:55
Политика
Пушков назвал цель украинских санкций против МГУ и Эрмитажа
Президент Украины Владимир Зеленский пытается "впечатлить" националистов в стране санкциями против российских культурных и научных учреждений, считает сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости 16:39
Общество
ВОЗ назвала условие для окончательной оценки смертности от COVID-19
Оценка показателей смертности является сложной задачей в отношении многих заболеваний, и коронавирусная инфекция COVID-19 — в данном случае не исключение, заявили РБК в представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России.
РБК 20:00
Шоу-бизнес
Беременная Кэти Перри снялась обнаженной для нового клипа «Daisies»
Для клипа Кэти снялась на природе и появилась в легком белом платье — а позже сняла его, чтобы позировать обнаженной.
Salt Mag вчера в 04:05
Политика
Пушков напомнил послу США в Польше про угрозу «ядерной зимы»
Российский сенатор Алексей Пушков в своем твиттере раскритиковал посла США в Польше Джоржетт Мосбахер за ее предложение разместить ядерное оружие и напомнил об угрозе ядерной зимы.
РИА Новости вчера в 19:23
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
Происшествия
Сотрудник автосервиса протаранил ворота, пытаясь остановить грабителей
22-летний сотрудник сервиса сел в автомобиль ВАЗ, пытаясь помешать преступникам уехать, протаранил ворота автосервиса и врезался в машину злоумышленников, причинив им телесные повреждения.
Телеканал Санкт-Петербург 04:29
Технологии
О новом способе мошенничества с онлайн-банками предупредили россиян
На фоне пандемии коронавируса мошенники, представляясь сотрудниками банка, предлагают россиянам скачать приложение для защиты смартфона от вирусных атак и удаленного дсотупа.
МедиаПоток вчера в 02:45
Общество
Минобрнауки осудило романы студентов с преподавателями
Интерфакс вчера в 11:32