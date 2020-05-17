Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова

Страна Пуэрто-Рико, являющаяся свободно ассоциированным государством под управлением США, проведет 3 ноября референдум о статусе острова, соответствующий закон подписала губернатор штата Ванда Васкес. Видео с церемонии подписания опубликовано местной газетой Nuevo dia.
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В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США

РБКвчера в 22:02

Пуэрто-Рико на референдуме решит вопрос о вхождении в состав США

Коммерсантъвчера в 19:29

Объявлена дата референдума о появлении в США нового штата

Lenta.ruвчера в 20:12

Пуэрто-Рико в ноябре проведет референдум по вопросу присоединения к США в качестве штата

ТАССвчера в 19:41

Голосование о вхождении Пуэрто-Рико в состав США пройдет 3 ноября

Газета.Ruвчера в 19:29

В ноябре Пуэрто-Рико проведёт референдум по вступлению в США

RT на русскомвчера в 20:45

В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова

РИА Новостивчера в 19:11
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Общество

Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок

Чиновник пояснил, что при любой бесплатной раздаче возникает некий тёмный рынок, и это «не выход из положения».
Говорит Москва вчера в 06:00
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Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
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Политика

Придется признать. В ДНР поставили Киеву ультиматум по переговорам

Киеву придется считаться с мнением Донбасса по поводу решения конфликта, иначе украинские власти должны будут признать невыполнение Минских соглашений, сообщила глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова, пишет "NEWS.ru".
Радио Sputnik вчера в 11:04
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Политика

Обама обвинил власти США в неумелом руководстве страной

Ситуация с распространением коронавируса в стране показала, что действующее руководство Соединенных Штатов не понимает, что делает.
Известия вчера в 23:12
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Общество

В ВОЗ назвали условие окончательной оценки смертности от COVID-19

Например, ВОЗ использует моделирование для глобальных отчетов по оценке количества дополнительных случаев смертей, которые могут быть отнесены к гриппу.
РИА Новости вчера в 22:32
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Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

Коммерсантъ вчера в 21:45
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Общество

Вильфанд сообщил об аномальном похолодании в Центральной России

В ближайшие шесть дней в центральной части России прогнозируется аномально холодная погода.
РБК вчера в 23:59
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Политика

Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

Коммерсантъ вчера в 12:49
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Хоккей

СКА официально обменял Плотникова в «Амур»

Советский спорт вчера в 09:51
Политика

В Раде сообщили о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Депутат пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Марина Бардина заявила, что президент Украины Владимир Зеленский постепенно меняет стратегию в отношении решения конфликта в Донбассе и не пойдет по пути своего предшественника Петра Порошенко.
РИА Новости вчера в 19:30
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Происшествия

В Лос-Анджелесе 10 пожарных тяжело пострадали при тушении огня

ТАСС вчера в 22:37
Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
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Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин выставил Валерию в неприглядном свете

51-летний музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выставил в неприглядном свете свою супругу, 52-летнюю певицу Валерию.
Экспресс газета вчера в 04:58
Общество

Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия 15 мая в 09:09
1,1K
Общество

Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом через товары

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце декабря прошлого года в Китае.
РИА Новости вчера в 19:14
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Здоровье

Выяснилось, почему медикам не выплачивают обещанные Путиным деньги

За невыплату «президентских» стимулирующих доплат медикам глава Следственного комитета Александр Бастрыкин велел немедленно возбуждать уголовные дела.
Московский Комсомолец вчера в 11:55
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Армия и оружие

В РФ создали материал, маскирующий армейскую технику под сугробы

Ученые из "Росэлектроники" создали радиопоглощающий материал, снижающий дальность распознавания военной техники в снежных условиях в три-четыре раза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу холдинга.
Газета.Ru вчера в 20:23
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
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Музыка

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
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Гаджеты

Samsung дарит покупателям дорогие наушники и другие гаджеты

Покупателям ряда товаров Samsung бесплатно предлагает наушники Galaxy Buds, пауэрбэнк, проводную гарнитуру, Galaxy Watch Active.
NewInform вчера в 04:36
16
Экономика

Усманов поднялся в рейтинге самых богатых бизнесменов Британии

Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на седьмую строчку в рейтинге самых богатых предпринимателей в Великобритании по версии издания The Sunday Times.
Московский Комсомолец вчера в 20:50
3
Политика

Рада решила не пытаться признать СССР агрессором во Второй мировой

Верховная рада Украины не будет повторно голосовать за проект обращения, в котором СССР фактически наравне с Германией назывался виновным в начале Второй мировой войны.
Известия вчера в 18:24
Общество

В Крыму с 18 мая отменят всеобщий режим самоизоляции

Пункт об обязательной самоизоляции для жителей Крыма исключен из новой версии указа главы республики Сергея Аксенова о введении режима повышенной готовности, вместо него добавлена рекомендация ограничить выход из дома без необходимости.
Интерфакс вчера в 02:54
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Игры

Магазин Epic Games Store обрушился из-за бесплатной раздачи GTA V

RuNews24.ru 14 мая в 16:25
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Политика

Власти Украины ввели санкции против Эрмитажа и МГУ

Власти Украины ввели санкции в отношении российских музеев и вузов, в том числе Эрмитажа и МГУ имени М.В. Ломоносова.
Mockva.ru 15 мая в 21:44
1,2K
Музыка

Группа Hurts представила новую песню «Voices»

Группа Hurts представила новую композицию под названием «Voices». Видеоролик опубликован на YouTube-канале коллектива.
Культуромания вчера в 04:26
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 15 мая в 08:59
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Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru 15 мая в 15:43
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Здоровье

За сутки коронавирус выявлен ещё у 52 жителей Пермского края

Напомним, 15 мая было выявлено 50 случаев. Таким образом, всего в Прикамье выявлено 973 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Новый компаньон вчера в 03:50
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Футбол

Левандовски назвал топ-5 лучших нападающих в мировом футболе

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оценил игру форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, а также составил топ-5 лучших нападающих в мировом футболе.
Metaratings 15 мая в 02:52
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