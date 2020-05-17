Страна Пуэрто-Рико, являющаяся свободно ассоциированным государством под управлением США, проведет 3 ноября референдум о статусе острова, соответствующий закон подписала губернатор штата Ванда Васкес. Видео с церемонии подписания опубликовано местной газетой Nuevo dia.

В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова

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