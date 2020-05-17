Политика
РИА НовостиВ Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
Страна Пуэрто-Рико, являющаяся свободно ассоциированным государством под управлением США, проведет 3 ноября референдум о статусе острова, соответствующий закон подписала губернатор штата Ванда Васкес. Видео с церемонии подписания опубликовано местной газетой Nuevo dia.
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Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru 08:54
Общество
В Минтрансе объяснили отказ от дистанцирования пассажиров в самолетах
Социальная дистанция между пассажирами в самолетах приведет к удорожанию билетов и нерентабельности перевозок.
Известия 08:33
Космос
Отложен запуск секретного американского космоплана
ToDay News Ufa 12:14
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg изменило название статьи о смертности от коронавируса в России после комментария официального представителя МИД Марии Захаровой.
РИА Новости 16:24
Политика
Киев выберет представителей Донбасса для переговоров
В группу представителей должны войти люди, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам и непризнанным образованиям, а также которые "не убивали" украинских военных, подчеркнул Ермак.
Газета.Ru 11:15
Музыка
Названо место проведения «Евровидения» в 2021 году
Lenta.ru 17:05
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru вчера в 11:09
Авто
Названы преимущества кросс-универсала перед кроссовером
Кросс-универсал подойдет той категории автолюбителей, которой важна управляемость на скорости, и у кого нет необходимости в регулярном преодолении бездорожья.
32CARS.ru 07:28
Общество
Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов
Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.
Газета.Ru вчера в 13:08
Общество
Поселок Ягодное в Магаданской области закрыт на карантин
Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал постановление регионального правительства о введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории поселка Ягодное в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
MagadanMedia.ru 05:22
Политика
Путин: у России есть оружие, которого нет ни у кого в мире
Президент Владимир Путин заявил, что фундаментальная наука, научные школы и инженерные кадры России способствуют созданию современных видов вооружения, которых "нет ни у одной страны в мире".
Газета.Ru 14:01
Общество
Вирусолог назвал способы избежать заражения коронавирусом в магазинах
Ранее в мае в Российской академии наук заявили, что для дезинфекции продуктов из магазинов лучше всего использовать спиртосодержащие средства.
РБК 20:48
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 07:13
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 12:12
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Политика
Пушков объяснил цель украинских санкций против музеев и вузов РФ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал введение Украиной санкций против российских учреждений науки и культуры.
Российская газета 19:49
Здоровье
12 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области
14 мая в Амурской области подтверждено 12 новых случаев коронавируса: три - в Благовещенске, пять - в Шимановске, по одному - в Тынде, Белогорске, Свободном и Прогрессе.
Телепорт 14 мая в 03:12
Футбол
Левандовски назвал топ-5 лучших нападающих в мировом футболе
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оценил игру форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, а также составил топ-5 лучших нападающих в мировом футболе.
Metaratings вчера в 02:52
Шоу-бизнес
Настя Каменских опровергла слух о расставании с Потапом
Певица Настя Каменских заявила, что сообщения о ее расставании с мужем, продюсером Алексеем Потапенко (Потап), не соответствуют действительности.
Вечерняя Москва 18:36
Космос
Космический корабль Solar Orbiter пролетит сквозь хвост кометы ATLAS
«Если приборы Solar Orbiter обнаружат материал с кометы ATLAS, это будет первое предсказанное пересечение хвоста кометы с помощью активного космического корабля, имеющего соответствующие приборы для обнаружения кометного материала», - написали ученые в новой статье, исследующей эту возможность.
AstroNews.ru вчера в 06:04
Единоборства
«РЕН ТВ» покажет бои турнира UFC Fight Night 172
«РЕН ТВ» намерен показать поединки турнира UFC Fight Night 172, который запланирован на 17 мая в американском Джексонвилле, сообщает пресс-служба телеканала.
ProstoProSport вчера в 10:21
Политика
Роскосмос оказался готов к переговорам с NASA по освоению Луны
«Амбициозные проекты, связанные с освоением Луны, могли бы стать серьезным фактором для взаимодействия двух стран в непростое время», — отметил Савельев.
Телеканал 360° 07:39
Космос
99 лет назад на Земле произошла мощнейшая магнитная буря
Мощнейший выброс энергии устремился к нашей планете. 3 суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось» от этой внезапной атаки.
Первый Тульский 19:15
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
Здоровье
В Хакасии коронавирус подтвердили у 65 детей
Всего по состоянию на 10 часов 15 мая в республике зарегистрировано 557 случаев COVID-19, в том числе у 65 детей.
ИА Хакасия вчера в 04:37
Армия и оружие
Три самолета с российскими военными специалистами вылетели из Сербии
«Третий самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома Батайница в Российскую Федерацию», — проинформировали в военном ведомстве.
ФАН 06:51
Общество
СК проверит данные о невыплате медикам в ряде регионов
Следователи проверяют сообщения о невыплате надбавок медикам, работающим с зараженными коронавирусом, в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской областях, на Кубани, в Кабардино-Балкарии и других регионах, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 09:42
Экономика
Британский эксперт: коллапс экономики из-за пандемии – реальный сценарий
Мировую экономику в ближайшем будущем ждет коллапс, если правительства не дадут возможность возобновить работу всем, кто вынужденно прекратил деятельность из-за карантина, заявил корреспонденту РИА Новости в Лондоне венчурный инвестор и управляющий партнер компании Untitled Ventures Оскар Стаховяк.
Радио Sputnik 20:00