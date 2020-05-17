Политика
РБКВ Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Как уточняет La nacion, в бланке для голосования будет указан только один вопрос о том, необходимо ли немедленно принять Пуэрто Рико в состав США. Издание отмечает, что для его присоединения к территории Соединенных Штатов результаты референдума, в частности, должен одобрить конгресс.
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Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Газета.Ru вчера в 16:02
Общество
Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости вчера в 12:51
Общество
Семь человек с коронавирусом выздоровели в Кузбассе за сутки
Например, в Кузбассе на девяносто шесть выздоровевших умерли семь человек.
Кузбасс Сегодня 15 мая в 03:07
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru вчера в 08:54
Здоровье
Что происходит с мясом, если варить его дольше 50 минут
Оптимальное время для тушки — 40–50 минут, а для кусков хватит и получаса.
НГС55 00:00
Фигурное катание
Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе
Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 15 мая в 03:56
Армия и оружие
«Супер-пупер-ракету» Трампа развенчал эксперт
Заявленная накануне президентом США Дональдом Трампом новая американская разработка "супер-пупер-ракеты" не представляет собой ничего нового или сенсационного.
Южный Федеральный 15 мая в 21:03
Политика
В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский начал менять стратегию в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 01:15
Космос
Запуск секретного американского космоплана пришлось отложить
Запуск американской тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 с космопланом X-37B отложили на сутки из-за погоды на космодроме на мысе Канаверал, сообщила компания United Launch Alliance (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin).
Взгляд.ру вчера в 10:53
Экономика
ФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса
Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.
РБК вчера в 23:11
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Коммерсантъ вчера в 12:49
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия вчера в 16:23
Путешествия
Российские туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь
Российские туроператоры объявляют об аннулировании зарубежных туров на июнь 2020 года в условиях неопределенности, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Коммерсантъ 15 мая в 19:58
Происшествия
Во Франции арестован финансист геноцида в Руанде
Париж, 16 мая 2020, 19:52 — REGNUM Власти Франции арестовали Фелисьена Кабугу, обвиняемого в финансировании геноцида 1994 года в Руанде, 16 мая сообщает Agence France-Press.
REGNUM вчера в 12:52
Общество
Не пошло. Торговые центры «Мега» под Петербургом снова закроют
После двух дней работы торговые комплексы МЕГА «Парнас» и МЕГА «Дыбенко» снова будут закрыты, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 16 мая на своей странице Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 13:47
Здоровье
В Хакасии выявлено 23 новых носителя коронавируса
Абакан, 17 мая 2020, 08:19 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 17 мая в республиканском правительстве.
REGNUM 01:19
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru 15 мая в 08:59
Экономика
Зампред ЗакСа Дроздов рассказал о мерах поддержки бизнеса в Петербурге
Все принимаемые федеральным правительством меры поддержки бизнеса должны оперативно прорабатываться на уровне города, чтобы петербургские предприниматели могли воспользоваться необходимой помощью уже сейчас, рассказал корреспонденту «НьюИнформ» заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов.
NewInform 14 мая в 08:03
Политика
Спикер Рады назвал условия для возвращения Крыма Украине
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что Киеву нельзя снимать вопрос возвращения Крыма и Донбасса.
Московский Комсомолец вчера в 14:22
Общество
В Германии за сутки выявили 583 случая заболевания коронавирусом
В Германии за сутки выявили 583 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 01:23
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
Биатлон
Драчев разослал в регионы письма с критикой правления СБР
Руководитель Союза биатлонистов России Владимир Драчев отправил во все региональные федерации письма, где подверг критике решения, принятые на последних заседаниях правления СБР.
ProstoProSport 15 мая в 12:59
Происшествия
Сотрудник автосервиса протаранил машину грабителей в Петербурге
Администратор одного из автосалонов в Петербурге попытался помешать грабителям и протаранил автомобиль злоумышленников.
News.ru вчера в 13:27
Происшествия
Стало известно, от чего чаще всего умирают в Бурятии
Как выяснилось, чаще всего в Бурятии умирают от болезней системы кровообращения (39,8 % в общей структуре).
Байкал-Daily 00:41
Политика
Нового документа по Карабаху после «бархатной революции» предложено не было
Никакого нового документа по урегулированию карабахского конфликта после «бархатной революции» предложено не было, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 мая в ходе онлайн пресс-конференции.
ИА Красная Весна вчера в 08:11
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Общество
Италия может открыть свои границы с 3 июня
В начале мая Рим начал ослаблять ограничения, разрешив фабрикам и паркам вновь открыться.
Эхо Москвы 15 мая в 23:31