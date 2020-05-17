Политика
РБКВ Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Как уточняет La nacion, в бланке для голосования будет указан только один вопрос о том, необходимо ли немедленно принять Пуэрто-Рико в состав США. Издание отмечает, что для его присоединения к территории Соединенных Штатов результаты референдума, в частности, должен одобрить конгресс.
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Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Интерфакс 15 мая в 12:40
Происшествия
19-летнего футболиста убили в драке
Футболиста «Харлоу Таун» Франсуа Каблана убили в драке в Лондоне.
Lenta.ru 04:19
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Общество
В России за сутки выявили 9709 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 9709 новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
РИА Новости 03:53
Общество
В Москве вылечили от коронавируса более 27 тысяч человек
Всего от коронавирусной инфекции в столице выздоровели уже более 27 тысяч человек.
Вести.Ru 03:17
Финансы
Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском 15 мая в 17:31
Общество
В двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян
Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании, который был составлен газетой Sunday Times.
РБК 01:23
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России
Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram.
РИА Новости 02:54
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
Хоккей
СКА официально обменял Плотникова в «Амур»
Советский спорт вчера в 09:51
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Коммерсантъ вчера в 12:49
Футбол
Заболевший коронавирусом Фарфан рассказал о своём состоянии
Форвард московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан, заболевший коронавирусной инфекцией, обратился к болельщикам со словами благодарности за их поддержку.
RT на русском вчера в 17:14
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Происшествия
Посла Китая в Израиле нашли мертвым в своем доме
Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости 04:05
Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
Происшествия
Налетчик был травмирован при нападении на автосервис в Выборгском районе
Подозреваемого нашли во всеволожской больнице. Налетчик был травмирован при нападении на автосервис в Выборгском районе.
Konkretno.ru 04:33
Общество
Большинство российских вузов сохранили защиту дипломов и госэкзамен
«77% вузов сохранили и государственные экзамены, и защиту выпускных квалификационных работ, но 23% пошли по другому пути: они оставили только защиту дипломов – как их раньше называли, но в законе это выпускная квалификационная работа – как единственную форму государственной итоговой аттестации», – сказал Фальков в эфире радио «Комсомольская правда».
Взгляд.ру 04:37
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Политика
США пытаются отрезать Huawei от мировых поставщиков микросхем
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) является крупнейшим поставщиком чипы для устройств Huawei.
Piter.tv вчера в 10:41
Происшествия
В Удмуртии арестовали начальника противопожарной службы
Главу государственной противопожарной службы Удмуртии Николая Климохина взяли под стражу по обвинению в вымогательстве, сообщает пресс-служба судейского сообщества УР.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 11:39
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Наука
Еще одним источником распространения коронавируса назван кишечник
Evo-rus.com 14 мая в 11:30
Игры
Epic Games представила движок нового поколения Unreal Engine 5
Буквально на днях компания Epic Games впервые представила Unreal Engine 5. Вместе с этим также был опубликован промо-ролик, показывающий основные технические возможности нового игрового движка.
ITZine.ru 14 мая в 09:11
Единоборства
Оверим нокаутировал Харриса на турнире Fight Night 172
В Джексонвилле прошел третий за неделю турнир UFC, главным событием которого стал бой между Алистаром Оверимом и Уолтом Харрисом.
Российская газета 01:43
Футбол
«Зенит» интересуется защитником «Шальке» Кабаком
Как сообщает источник, одним из потенциальных новичков российского клуба может стать защитник «Шальке» Озан Кабак.
Metaratings вчера в 11:47
Общество
ВОЗ назвала условие для оценки смертности от коронавируса
Организация назвала оценку смертности сложной задачей.
Коммерсантъ 02:18
Происшествия
Во Владимире сгорел склад с медицинскими отходами
По фотографиям с места происшествия видно, что склад был набит доверху медицинскими отходами.
Владимирские ведомости 04:34
Армия и оружие
В России создали материал для маскировки военной техники под сугробы
Холдинг «Росэлектроника» представил свою новую разработку — радиопоглощающий материал для снежной местности, позволяющий снизить дальность обнаружения военной техники.
Известия 02:29