Политика

РБКРБКВ Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США

Как уточняет La nacion, в бланке для голосования будет указан только один вопрос о том, необходимо ли немедленно принять Пуэрто-Рико в состав США. Издание отмечает, что для его присоединения к территории Соединенных Штатов результаты референдума, в частности, должен одобрить конгресс.
Читать в источнике
Комментировать199

Подробнее о событии

Пуэрто-Рико может провести уже третий за последние 8 лет референдум о присоединении к США

Эхо Москвы05:05

В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США

РБКвчера в 22:02

В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова

РИА Новостивчера в 19:11

В ноябре Пуэрто-Рико проведёт референдум по вступлению в США

RT на русскомвчера в 20:45

Пуэрто-Рико в ноябре проведет референдум по вопросу присоединения к США в качестве штата

ТАССвчера в 19:41

Пуэрто-Рико на референдуме решит вопрос о вхождении в состав США

Коммерсантъвчера в 19:29

Пуэрто-Рико проведет в ноябре референдум о вхождении в состав США

Интерфаксвчера в 21:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
Общество

Всероссийский выпускной для вузов пройдет онлайн

Фальков напомнил, что выпустить студентов вузы в этом году могут без проведения государственных экзаменов (ГОСов) - только проведя защиту диплома (выпускной квалификационной работы, ВКР).
Интерфакс 05:04
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
5,7K
Происшествия

В Новосибирской области умерли две женщины с COVID-19

Два пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались за сутки в Новосибирской области, общее количество летальных случаев в регионе выросло до 18, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 15 мая в 00:22
Происшествия

Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома

Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление представителя полиции.
Интерфакс 04:41
21
Общество

Голикова назвала финансово невыгодным сокрытие смертей от коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявила, что российским больницам финансово невыгодно скрывать данные о смерти людей из-за последствий коронавируса.
РБК 06:14
116
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала о самочувствии Заворотнюк

Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирована глиобластома.
РИА Новости 05:05
8
Общество

Пожаловавшиеся на нехватку средств защиты чеченские медики извинились

Сотрудники центральной больницы Гудермесского района Чечни извинились за жалобу на нехватку средств индивидуальной защиты в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:49
5
Здоровье

В Волгоградской области снизилась заболеваемость СПИДом

В Волгоградской области в 2019 году заболеваемость ВИЧ инфекцией снизилась на 10,1% по сравнению с прошлым годом и составила 44,15 на 100 тысяч населения Волгоградской области.
Высота 102 03:15
2
Общество

Россиянам разъяснили основание для штрафа за нарушение самоизоляции

МВД разъяснило россиянам, на каком основании они могут быть оштрафованы за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 23:50
119
Общество

Россиянам предсказали аномально холодную погоду

На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
853
Музыка

Лоза восхитился обращением украинских участников Евровидения

Российского музыканта Юрия Лозу восхитило обращение представителей Украины на музыкальном шоу «Европа зажигает свет», где выступали участники отменённого из-за коронавируса конкурса «Евровидение-2020».
News.ru 02:05
2
Общество

В ВОЗ рассказали о правильной утилизации медицинских масок

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, как правильно утилизировать одноразовые медицинские маски.
Lenta.ru 06:07
Экономика

Экономист уточнил, хотят ли банки заморозить вклады россиян

Банки не собираются замораживать вклады россиян, так как опасаются роста социальной напряженности.
URA.Ru вчера в 23:12
Культура

Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes

Широкое признание Красилов получил благодаря участию в клипе Little Big на песню Uno.
Деловое.ТВ 03:32
35
Здоровье

За сутки в Саратовской области коронавирус подтвержден у 113 человек

За минувшие сутки на территории Саратовской области лабораторно подтверждены 113 случаев заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 15 мая в 02:16
649
Наука

В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

РИА Новости вчера в 12:51
1,3K
Космос

Учёные выяснили причину исчезновения Луны в 1110 году

Discover24 вчера в 04:01
11
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 15 мая в 08:59
926
Политика

«Радио Свобода» попалось на примитивном фейке об очередях в России

Признанное в России иностранным агентом «Радио Свобода» в очередной раз попалось на вранье.
ФАН 15 мая в 07:57
7
Общество

Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о готовности региона с 18 мая начать поэтапное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:13
488
Экономика

Путин поручил списать налоги малому бизнесу и НКО

Президент РФ Владимир Путин поручил к 1 июня этого года списать налоги за второй квартал для малого бизнеса и НКО.
TatCenter вчера в 04:32
28
Единоборства

Оверим победил Харриса в главном бою UFC Fight Night 172

Нидерландский боец смешанного стиля Алистар Оверим одержал победу над представителем США Уолтом Харрисом на бойцовском турнире UFC Fight Night 172.
Vprognoze.ru 02:11
Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
911
Футбол

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке» в чемпионате Германии

Футболисты дортмундской "Боруссии" со счетом 4:0 нанесли поражение "Шальке" из Гельзенкирхена в домашнем матче 26-го тура возобновившегося чемпионата Германии.
Интерфакс-Спорт вчера в 11:34
Общество

Утверждены правила приостановки работы предприятий в регионах

Согласно утвержденным правилам, глава региона направляет в Минэкономразвития на согласование проект решения о приостановлении работы предприятий, которые не работают в отраслях из перечня наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса.
РИА Новости 06:06
1
Политика

Еврокомиссия обвинила Россию в распространении теорий заговора

Как заявил представитель ЕК Питер Стано в интервью таблоиду Bild am Sonntag, для этой цели используются теории заговора и дезинформация о коронавирусе COVID-19.
Вести.Ru 05:25
41
Наука

Установлена причина разрушения картины Мунка «Крик»

Картина «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка начала разрушаться из-за высокой влажности в воздухе, сообщили ученые.
Взгляд.ру вчера в 11:33
10
Общество

Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании

Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
693
Здоровье

Более 40 врачей в Дагестане умерли от коронавируса и пневмонии

RT на русском вчера в 23:45
2,1K
Общество

В Тюменской области с 18 мая начнут работать предприятия сферы услуг

Предприятия сферы услуг и магазины непродовольственных товаров площадью не более 400 кв. м с отдельным входом начнут работать в Тюменской области с 18 мая.
ТАСС 05:25
5
Как работают Яндекс.Новости?
Главное