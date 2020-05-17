Политика

РБКРБКВ Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США

Как уточняет La nacion, в бланке для голосования будет указан только один вопрос о том, необходимо ли немедленно принять Пуэрто-Рико в состав США. Издание отмечает, что для его присоединения к территории Соединенных Штатов результаты референдума, в частности, должен одобрить конгресс.
Читать в источнике
Комментировать226

Подробнее о событии

Пуэрто-Рико может провести уже третий за последние 8 лет референдум о присоединении к США

Эхо Москвы05:05

В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США

РБКвчера в 22:02

В ноябре Пуэрто-Рико проведёт референдум по вступлению в США

RT на русскомвчера в 20:45

Пуэрто-Рико проведет в ноябре референдум о вхождении в состав США

Интерфаксвчера в 21:23

Пуэрто-Рико в ноябре проведет референдум по вопросу присоединения к США в качестве штата

ТАССвчера в 19:41

Пуэрто-Рико на референдуме решит вопрос о вхождении в состав США

Коммерсантъвчера в 19:29

В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова

РИА Новостивчера в 19:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Общество

В России остановлен рост распространения коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на сегодняшний день остановлен рост коронавируса.
Газета.Ru 06:55
731
Политика

Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Президент Владимир Путин назвал Россию не просто страной, а отдельной цивилизацией.
Lenta.ru 07:31
28
Космос

Россия разработает новую программу изучения Венеры

Новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку минимум трех научных аппаратов, будет разработана в России, основные ее этапы представят в 2021 году.
ТАСС 14 мая в 20:00
8
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости 15 мая в 21:18
4,1K
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
5,9K
Энергетика

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
2,5K
Шоу-бизнес

Мария Горбань призналась, что переболела коронавирусом

ФАН вчера в 13:47
13
Происшествия

У больницы №122 имени Соколова заметили очередь из «скорых»

Piter.tv 15 мая в 06:44
117
Общество

Утверждены правила приостановки работы предприятий в регионах

Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов утвердил правила, по которым власти регионов должны согласовывать приостановку деятельности отдельных компаний и индивидуальных предпринимателей.
РИА Новости 06:06
17
Политика

В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru вчера в 15:23
717
Общество

В России второй день подряд выявили менее 10 тыс. новых инфицированных

За последние сутки число новых выявленных инфицированных COVID-19 в России составило 9709 человек.
РБК 03:42
393
Общество

Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений

Подмосковье будет готово начать частичный запуск экономики к понедельнику, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Газета.Ru 07:27
598
Общество

В ВОЗ рассказали, как утилизировать защитные маски после использования

Использованные маски, которые носят в целях защиты от коронавируса, могут утилизироваться как обычные бытовые отходы.
Российская газета 06:42
3
Общество

Дрозденко вновь закроет «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о решении закрыть торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», которые работали несколько дней после длительного открытия.
АиФ Санкт-Петербург 02:35
277
Общество

В Минтрансе назвали возможные сроки возобновления международных рейсов

Международные рейсы могут открыться уже этим летом, надеется глава Минтранса России Евгений Дитрих.
НТР 24 03:30
166
Шоу-бизнес

Ивлеева обвинила мужа в необщительности

News.ru вчера в 09:56
6
Здоровье

Коронавирус выявлен во всех районах Нижегородской области

Коронавирус выявлен во всех 52 районах и городских округах Нижегородской области.
Гипер НН вчера в 08:20
303
Общество

Опубликована свежая «коронавирусная карта» Смоленской области

Воскресное утро, 17 мая, обернулось для жителей смоленского региона 44 новыми инфицированными коронавирусом.
Readovka67.ru 05:48
254
Общество

Доктор Мясников назвал самую эффективную меру защиты от коронавируса

Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не забывать о самой эффективной мере защиты от COVID-19 в период пандемии - социальном дситанциировании.
Газета.Ru 07:45
20
Происшествия

В Петербурге администратор автосервиса протаранил грабителей

Администратор автосервиса спровоцировал ДТП в Петербурге, наехав на автомобиле на мужчин, которые ограбили место его работы и скрылись, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 07:35
31
Шоу-бизнес

Фотографии Аллегровой без парика попали в Сеть

Фотографии Аллегровой без парика попали в Сеть Приятель артистки певец Александр Богданович поделился на своем сайте редким фото Ирины Аллегровой без парика и макияжа.
Экспресс газета 05:57
Общество

Бастрыкин поручил возбуждать уголовные дела по факту невыплат медикам

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате доплат медикам, работающим с коронавирусом, если имеются основания.
МР7.ру 15 мая в 15:54
127
Фигурное катание

Тарасова жестко оскорбила Роднину

Газета.Ru вчера в 08:54
4
Кино

Умер актер из «Американского пирога» Фред Уиллард

Актуальные Новости 00:49
1
Общество

Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
859
Музыка

Участники «Евровидения-2020» дистанционно спели вместе

Представители 41 страны, которые должны были принять участие в международном песенном конкурсе "Евровидение-2020", в субботу вечером спели вместе композицию Love Shine a Light каждый из своего города.
ТАСС вчера в 18:07
12
Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:12
2,9K
Шоу-бизнес

Васильев: Бабкина за время болезни похудела на 20 килограммов

За период нахождения в больнице певица Надежда Бабкина сильно похудела.
Росбалт 06:16
19
Финансы

Рублю придают сил нефть и налоговый период

Благодаря предпосылкам дальнейшего улучшения ситуации на рынке энергоносителей и стартовавшего налогового периода доллар и евро вполне возможно уже по итогам дня 15 мая обновят минимумы с середины марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
REGNUM 15 мая в 06:11
30
Общество

Прокуратура Кубани организовала проверки по выплатам медикам

Прокуратура Кубани организовала проверки о возможных нарушениях трудовых прав медицинских работников.
Российская газета 07:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное