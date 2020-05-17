Как уточняет La nacion, в бланке для голосования будет указан только один вопрос о том, необходимо ли немедленно принять Пуэрто-Рико в состав США. Издание отмечает, что для его присоединения к территории Соединенных Штатов результаты референдума, в частности, должен одобрить конгресс.

В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США

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