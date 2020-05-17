Политика
РБКВ Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Как уточняет La nacion, в бланке для голосования будет указан только один вопрос о том, необходимо ли немедленно принять Пуэрто-Рико в состав США. Издание отмечает, что для его присоединения к территории Соединенных Штатов результаты референдума, в частности, должен одобрить конгресс.
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Общество
ЕГЭ по базовой математике отменили
Директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова сообщила, что Единый государственный экзамен по базовой математике проводится в 2020 году не будет.
Аргументы недели 05:32
Политика
Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России
Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения.
REGNUM 11:01
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Происшествия
В Подмосковье на территории промзоны загорелись бензовозы
В городе Дзержинский в Подмосковье загорелись бензовозы и строительные контейнеры на территории промзоны.
РБК 13:17
Общество
Утверждены правила приостановки работы предприятий в регионах
Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов утвердил правила, по которым власти регионов должны согласовывать приостановку деятельности отдельных компаний и индивидуальных предпринимателей.
РИА Новости 06:06
Музыка
Лоза восхитился обращением украинских участников Евровидения
Российского музыканта Юрия Лозу восхитило обращение представителей Украины на музыкальном шоу «Европа зажигает свет», где выступали участники отменённого из-за коронавируса конкурса «Евровидение-2020».
News.ru 02:05
Общество
В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом
За сутки в Москве скончались 77 пациентов с пневмонией и подтвержденным диагнозом COVID-19.
РИА Новости 15:07
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений
В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики.
Журналистская правда 04:36
Общество
160 новых случаев коронавируса выявлено в Свердловской области
Уральский меридиан 03:41
Шоу-бизнес
Замужняя Нюша разбила сердца поклонников фотографией с Кридом
Временное воссоединение звездной пары разбило сердца многим поклонникам.
ФАН 07:43
Политика
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
Игры
Игру GTA V начали раздавать бесплатно на Epic Games Store
Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:29
Игры
Ubisoft подала в суд на Apple и Google из-за клона Rainbow Six
Ubisoft подала в суд на Alibaba Group Holding, Apple и Google.
Матч ТВ 15:13
Политика
Путин: у России есть оружие, которого нет ни у одной страны мира
Глава государства отметил, что смотреть на опыт других стран нужно, но при этом не стоит забывать, что в России имеются "очень хорошие собственные базы".
Вести.Ru 07:01
Технологии
Российские астрономы зафиксировали пробуждение ядра галактики
Отмечено, что NGC 3516 – это первая сейфертовская галактика, в которой была зафиксирована спектральная изменчивость, и в то же время первое открытое активное ядро галактики, который меняет спектральный тип, сообщается на сайте МГУ.
Профиль вчера в 10:20
Армия и оружие
В Сирии российские военные провели патрулирование в четырех провинциях
Воздушное и наземное патрулирование территории четырех сирийских провинций осуществили за прошедшие сутки военнослужащие российской армии, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) РФ в Сирии Олег Журавлев 14 мая на брифинге для журналистов.
ИА Красная Весна 14 мая в 17:49
Общество
Бывший глава Твери сообщил о выдаче пропусков по телефону из-за ошибки
Бывший глава городов Тверь и Конаково Тверской области Валерий Павлов сообщил, что его запись о том, что он выдавал пропуска в Конаково звонившим на его личный номер гражданам, не повлиял на действия служб городской администрации.
РБК 15:19
Шоу-бизнес
У Тины Канделаки начали выпадать волосы после вторых родов
Как рассказывает Тина, после вторых родов её волосы начали стремительно выпадать, она фактически начала лысеть.
Bimru.ru 10:49
Культура
В рейтинг Forbes попал «Пухляш» из клипа Little Big
КМВ Новости 09:12
Общество
В Крыму с 18 мая отменят всеобщий режим самоизоляции
Пункт об обязательной самоизоляции для жителей Крыма исключен из новой версии указа главы республики Сергея Аксенова о введении режима повышенной готовности, вместо него добавлена рекомендация ограничить выход из дома без необходимости.
Интерфакс вчера в 02:54
Космос
Россия готовит принципиально новые двигатели для космических кораблей
Взгляд.ру 14 мая в 07:52
Экономика
Эксперт рассказала, что делать при сложностях с выплатой кредита
Эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Татьяна Кирик рассказала РИА Новости, о шагах, которые могут привести к облегчению кредитного бремени.
РИА Новости вчера в 20:09
Общество
Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить сотрудников Гудермесской районной больницы, которые жаловались на нехватку масок, противочумных костюмов и других средств защиты.
Российская газета 12:37
Футбол
Экс-врач «Спартака» ответил Слуцкому насчёт опасности коронавируса для игроков
Бывший глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов отреагировал на опасения главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого по поводу последствий коронавируса для профессиональных игроков.
Евро-футбол.ру 12:31
Общество
«Северному потоку-2» отказали в иммунитете к газовой директиве ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) отказало газопроводу "Северный поток-2" в освобождении от действия правил обновленной газовой директивы ЕС.
Российская газета 15 мая в 03:50
Общество
Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов
Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.
Газета.Ru 15 мая в 13:08
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала, как Пугачева ревновала ее к Николаеву
Наташа Королева рассказала, как Пугачева ревновала ее к Николаеву Наташа Королева стала гостьей программы Андрея Малахова "Привет, Андрей !".
Экспресс газета 02:56
Культура
Умерла американский режиссер Линн Шелтон
Режиссер, сценарист и продюсер Линн Шелтон скончалась в США.
Московский Комсомолец 03:08
Общество
К концу лета в России может появиться вакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Tverlife вчера в 11:57