Происшествия
РБКВ Пулково автомобиль столкнулся с самолетом
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом. Об этом говорится в сообщении регионального следственного управления на транспорте СКР. На фотографии, опубликованной ведомством, видно, что в бок самолета врезался микроавтобус.
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с чего всё началось
Как сообщает северо-западное следственное управление на транспорте СК России, после столкновения 27 октября 2019 года служебного автомобиля аэропорта Пулково с частным самолётом проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.RT на русском03:31
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