с чего всё началось

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом. Об этом говорится в сообщении регионального следственного управления на транспорте СКР. На фотографии, опубликованной ведомством, видно, что в бок самолета врезался микроавтобус.

В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом

Общество Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег» В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Общество Суд признал экс-премьера Дагестана виновным в растрате 41 млн рублей Лефортовский суд Москвы признал бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова виновными в растрате 41 млн рублей.

Общество Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ.

Общество Минкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании из-за долгов Шубин, как писали «Ведомости», сообщил, что из-за того, что «Первый канал» не выплачивает «Останкино» свои долги, телецентр теряет до трети дохода.

Шоу-бизнес Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.

Происшествия Водитель попал в больницу после конфликта со стрельбой на МКАД Дорожный конфликт между двумя автомобилистами на Московской кольцевой автодороге закончился стрельбой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

Происшествия Во Владивостоке задержали двух пассажиров самолёта Двух пассажиров рейса Москва — Владивосток после посадки во владивостокском аэропорту задержали и доставили в дежурную часть МВД за непристойное поведение в самолёте.

Теннис Федерер опередил Медведева в чемпионской гонке ATP Швейцарец Роджер Федерер после победы на турнире ATP в Базеле вернулся на третье место чемпионской гонки ATP, опередив Даниила Медведева из России.

Общество Роструд напомнил о короткой рабочей неделе В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.

Шоу-бизнес Меладзе заступился за Гагарину после скандала с Кормухиной Популярный российский певец Валерий Меладзе прокомментировал скандал вокруг российский певиц Ольги Кормухиной и Полины Гагариной из-за песни «Кукушка» и авторства её новой аранжировки.

Космос Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.

Футбол Ляказетт поддержал лайком пост фаната против Эмери и Джаки Форвард лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт поддержал лайком недовольство одного из фанатов команды после поединка десятого тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2).

Происшествия Адвокат Голунова пожаловался в суд на бездействие следователя СК Адвокат Ивана Голунова пожаловался в суд на следователя Следственного комитета.

Политика Путин потребовал ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают ответственность за пропаганду наркотиков через интернет.

Авто Тайные «приветы» в автомобилях, о которых не знают владельцы Здорово, что дизайнеры современных автомобилей по-прежнему позволяют себе эти маленькие, но приятные для будущих владельцев «шалости».

Политика Страны ЕС согласовали отсрочку Brexit до 31 января 2020 года 27 стран - членов Евросоюза решили одобрить запрос Великобритании на отсрочку даты Brexit на три месяца - до 31 января 2020 года.

Автоспорт Квят устроил аварию и получил штраф в Мексике Стюарды оштрафовали россиянина на десять секунд, из-за чего он опустился на 11-е место. Выиграл гонку пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

Фигурное катание Фигуристка Трусова победила на этапе Гран-при в Канаде Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, побив свои собственные мировые рекорды, сообщает «Чемпионат».

Шоу-бизнес Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.

Теннис Роджер Федерер снялся с турнира серии «Мастерс» в Париже Третья ракетка мира Роджер Федерер снялся с теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже, сообщается в официальном аккаунте турнира в Twitter.

Экономика «Налог Чубайса» не поддержали в Минэкономразвития Минэкономразвития отказалось принимать новый налог, который предложил глава "Роснано" Анатолий Чубайс.