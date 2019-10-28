Происшествия

РБКРБКВ Пулково автомобиль столкнулся с самолетом

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом. Об этом говорится в сообщении регионального следственного управления на транспорте СКР. На фотографии, опубликованной ведомством, видно, что в бок самолета врезался микроавтобус.
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось
Как сообщает
 северо-западное следственное управление на транспорте СК России, после столкновения 27 октября 2019 года служебного автомобиля аэропорта Пулково с частным самолётом проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
RT на русском03:31

Подробнее о событии

В петербургском аэропорту Пулково «Газель» врезалась в частный самолет

КП - Санкт-Петербург03:43

Самолет получил повреждения после столкновения с машиной в аэропорту Петербурга

ТАСС03:32

Пулковский микроавтобус протаранил бизнес-джет, прилетевший из Кёльна. Водитель винит плохую погоду

Фонтанка.Ру03:06

Микроавтобус врезался в чартерный самолет в Пулково

Петербургский дневник03:22

В «Пулково» микроавтобус врезался в частный самолет

Телеканал Санкт-Петербург03:22

Полицейские и следователи выясняют обстоятельства столкновения автомобиля с самолетом в Пулково

Piter.tv03:17

Обстоятельства инцидента в Пулково установит СК на транспорте

78.ru02:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
Культура

Дэвид Линч получил почетный «Оскар»

ТАСС вчера в 23:47
Космос

Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Политика

МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого

RT на русском 02:02
Общество

Британские эксперты показали жуткие последствия 20 лет работы в офисе

Ученые решили наглядно продемонстрировать опасность работы в офисе и создали модель женщины, которая два десятка лет проработала в офисе.
ФАН 25 октября в 03:38
Происшествия

Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье

РИА Новости 02:45
Армия и оружие

На аль-Багдади вывел его помощник

Окончательно установить местонахождение аль-Багдади удалось в этом году в ходе совместной операции разведок США, Турции и Ирака.
Вести.Ru 01:45
Политика

Зеленский призвал решить конфликт в Донбассе дипломатическим путем

Разведение сил в Донбассе должно было состояться 7 октября, однако в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено.
Lenta.ru 03:51
Общество

Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Политика

Лидер «Азова» угрожает Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс

Газета.Ru вчера в 06:58
Здоровье

Онкологи назвали средний возраст диагностики рака в России

РБК 03:42
Политика

Посол РФ объяснил жесткие меры США против Бутиной

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что если бы осужденная в Соединенных Штатах Мария Бутина не была россиянкой, в отношении нее не были бы приняты столь жесткие меры.
Известия вчера в 23:48
Экономика

РБК: Орешкин поддержал проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород через Москву.
ТАСС 04:08
Общество

Россиян ждут длинные выходные в начале ноября

Дополнительный отдых связан с Днем народного единства В честь Дня народного единства у граждан РФ будут выходные с 2 по 4 ноября.
АМИТЕЛ вчера в 07:48
Общество

Правительство позволит строить жилье ближе к аэропортам

Уровень шума используется для определения границ приаэродромной территории, на которой ограничено строительство жилья.
Ведомости вчера в 16:57
Общество

Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять

Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 17:01
Кино

Мировая премьера нового фильма Кончаловского состоялась в Риме

Ранее копию ленты подарили Папе Римскому Франциску. Мировая премьера «Греха» состоялась перед закрытием XIV Римского кинофестиваля.
Экономика сегодня 02:04
Политика

Президент Аргентины признал победу Фернандеса на выборах

Действующий глава Аргентины Маурисио Макри поздравил бывшего председателя правительства Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion.
Коммерсантъ вчера в 22:13
Политика

Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ.
Газета.Ru 03:53
Происшествия

Рязанского священника отстранили от работы за пьянство и побои супруги

РИА Новости 03:02
Общество

В Калифорнии объявлена массовая эвакуация из-за пожаров

В Калифорнии в округе Сонома объявлена эвакуация 180 тыс жителей. Причиной эвакуации называется крупный природный пожар "Кинкейд".
Московский Комсомолец вчера в 11:46
Экономика

Цена на гречку почти вдвое выросла за год в Алтайском крае

Газета.Ru 01:57
Кино

Вышел первый трейлер сериала «Дракула» от создателей «Шерлока»

Дни24 03:22
Политика

Дональда Трампа освистали на бейсбольном матче в Вашингтоне

Говорит Москва 00:52
Общество

Более 200 общественных деятелей подписали письмо в поддержку главы карельского «Мемориала»

Более 200 актеров, режиссеров, писателей, журналистов подписали письмо в поддержку главы карельского правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ 02:56
Общество

Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%

Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия вчера в 14:00
Происшествия

В Кутузовском тоннеле в Москве загорелся автомобиль

Интерфакс 03:14
Путешествия

Крым поставил рекорд по количеству туристов

Туристический поток в Крым с начала года составил 6,87 миллиона туристов, превысив показатели 2018 года и установив новый рекорд за постсоветские годы, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 04:09
Происшествия

В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком

Сотрудники полиции нашли пропавшую 26 октября в Томской области семью, сообщает официальный сайт регионального УМВД.
РБК 02:33
Происшествия

Пилот пропавшего частного самолета в Пермском крае погиб

ТАСС 03:52
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное