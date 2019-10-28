с чего всё началось

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом. Об этом говорится в сообщении регионального следственного управления на транспорте СКР. На фотографии, опубликованной ведомством, видно, что в бок самолета врезался микроавтобус.

В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом

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