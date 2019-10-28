Происшествия
РБКВ Пулково автомобиль столкнулся с самолетом
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом. Об этом говорится в сообщении регионального следственного управления на транспорте СКР. На фотографии, опубликованной ведомством, видно, что в бок самолета врезался микроавтобус.
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с чего всё началось
Как сообщает северо-западное следственное управление на транспорте СК России, после столкновения 27 октября 2019 года служебного автомобиля аэропорта Пулково с частным самолётом проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.RT на русском03:31
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Хоккей
«Авангард» отправил Никиту Щербака в список отказов
Хоккейный клуб «Авангард» отправил в список отказов нападающего Никиту Щербака, информирует пресс-служба КХЛ.
Чемпионат 08:03
Политика
В полиции заявили, что националистов не будут выселять из Золотого
Заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян заявил изданию "Левый берег", что представителей "Национального корпуса" не собираются выгонять из поселка Золотое.
РИА Новости 09:01
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа из России в ЕС через Украину
"В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия-ЕС-Украина состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", - отмечается в сообщении пресс-службы.
ТАСС 09:34
Армия и оружие
Минобороны РФ усомнилось в уничтожении аль-Багдади
Минобороны России не располагает достоверными данными о проведении военнослужащими США операции по уничтожению главаря запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.
News.ru вчера в 10:41
Наука
Ученые узнали, что находится внутри мумии древнеегипетской кошки
Французские ученые благодаря рентгеновским снимкам и методу 3D-моделирования смогли заглянуть внутрь мумии древнеегипетской кошки.
Вечерний курьер 04:07
Экономика
Акции «Норникеля» обновили исторический максимум
Обыкновенные акции "Норильского никеля" выросли на 6,3% в ходе торгов Мосбиржи, обновив исторический максимум.
ТАСС 08:47
Политика
Скворцова ответила на вопрос о возможности эвтаназии в России
Российская газета 07:18
Экономика
Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции
В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
РБК 06:46
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева скоро станут родителями
Актер театра и кино Данила Козловский и кинорежиссер Ольга Зуева ждут через несколько месяцев пополнения в семье.
Пятый канал 07:57
Происшествия
В Петербурге рассказали о подозреваемом в убийстве матери школьнике
Двенадцатилетний школьник с отставанием в развитии, который подозревается в убийстве матери, помещен в детскую психиатрическую больницу, но из-за диагноза не может пояснить свои действия, сообщает в понедельник аппарат уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой.
РИА Новости 10:05
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева диагностировали сердечный приступ
Продюсер группы SEREBRO и владелец лейбал MALFA Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
KM.ru 05:38
Общество
Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
РИА Новости 07:51
Хоккей
Агент Малкина высказался о наличии гражданства США у игрока
Агент Геннадий Ушаков, представляющий интересы нападающего сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, прокомментировал информацию о наличии американского гражданства у игрока, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:00
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Армия и оружие
Stratfor: Россия имеет военный успех в Сирии, но может увязнуть как в болоте
Частная разведывательная структура США Stratfor, которую нередко именуют «ЦРУ отставников», публикует материал, в котором выражает своего рода надежду на то, что в Сирии Россия «всё же увязнет как в болоте».
Военное обозрение 08:42
Экономика
Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики.
ТАСС 10:05
Политика
Две трети россиян считают США враждебной страной
"Россияне по-прежнему считают, что самые напряженные отношения у России с США", - подчеркивается в исследовании.
Газета.Ru 07:34
Общество
В Киеве произошла драка на суде по переименованию проспекта Бандеры
В киевском суде произошла драка между противниками и сторонниками переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.
RT на русском 09:49
Общество
На дне Байкала обнаружили залежи метана и нефти
На дне Байкала обнаружили залежи метана и нефти.
Сусанин 08:20
Авто
АвтоВАЗ выпустит модную Lada Xray
Компания АвтоВАЗ планирует вывести на рынок новую комплектацию Lada Xray, ориентированную на молодежную аудиторию.
Российская газета 04:00
Автоспорт
Нико Хюлкенберг: Квят должен был попытаться атаковать
На последнем круге в Мексике Даниил Квят попытался опередить Нико Хюлкенберга, но произошёл контакт и машину Renault развернуло.
F1news.ru 08:50
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Общество
Бизнес-омбудсмен предложила создать в Москве частные СИЗО
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева заявила, что столица может стать пилотным регионом для строительства частных следственных изоляторов.
Коммерсантъ 06:49
Шоу-бизнес
Заворотнюк подарила матери роскошную иномарку
Анастасия Заворотнюк незадолго до болезни подарила 76-летней матери автомобиль Toyota C-HR стоимостью около двух миллионов рублей.
Уралинформбюро 10:00
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава назвал самые опасные ошибки «сердечников»
Главный специалист Минздрава РФ по кардиологии, директор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов напомнил, что к 40-45 годам, а иногда и значительно раньше, у большинства людей начинаются проблемы с сердечно-сосудистой системой.
ФАН 25 октября в 13:47
Общество
ЕАЭС и Сербия подписали соглашение о свободной торговле
Вести.Финанс 25 октября в 13:19