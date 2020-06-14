Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ «Пулково» два самолета задели друг друга

В петербургском аэропорту «Пулково» столкнулись два самолета, пострадавших нет. Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Следователи проводят проверку по факту столкновения двух самолетов в петербургском аэропорту Пулково, сообщается на сайте
 регионального управления на транспорте СКР.
Коммерсантъ11:51

Подробнее о событии

Транспортная прокуратура начала проверку после инцидента с двумя самолётами в Пулково

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Резервный борт с пассажирами «Уральских авиалиний» из Петербурга прибыл в Калининград

78.ru11:10

Опубликовано новое видео с места столкновения самолетов в Пулково

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Резервный борт с пассажирами «Уральских авиалиний» из Петербурга сел в Калининграде

ТАСС10:43

В «Пулково» два самолета задели друг друга

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Столкновением лайнеров в Пулково заинтересовалась прокуратура

Телеканал 360°09:57

Столкнувшиеся в Пулково самолеты убрали с полосы. «Фонтанка» показывает аварию со всех сторон

Фонтанка.Ру14:43
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
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Экономика

Bloomberg сообщил о планах ВЭБ разместить «зеленые облигации»

Как рассказал изданию заместитель председателя банка Алексей Мирошниченко, за счет «зеленых облигаций» ВЭБ рассчитывает привлечь около ₽300 млрд, которые пойдут на помощь российским компаниям.
РБК 18:39
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Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов

Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.
ТАСС 18:05
Политика

Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне

Газета.Ru 14:18
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Общество

Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости 12 июня в 04:41
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Экономика

Эксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис

Ранее в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить минимальную зарплату по России в размере 30 тысяч рублей в месяц, среднюю - в размере 70 тысяч рублей.
РИА Новости 05:16
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Общество

Технологии регресса ведут к обнулению

Приближающееся голосование по поправкам к Конституции порождает еще больше вопросов о том, почему технологии не используются для главного: защиты здоровья и спасения жизни людей.
ComNews.ru 19:30
Политика

Макрон заявил о «первой победе» над коронавирусом

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации в воскресенье заявил, что борьба с эпидемией коронавируса не закончена, но уже одержана первая победа.
РИА Новости 14:40
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Экономика

Выпуск и обслуживание банковских карт в России могут стать платными

Банки будут вынуждены взимать деньги с клиентов за выпуск и обслуживание карт, использование платежных приложений, доступ к колл-центру, а также могут сократить или отменить программы лояльности, если в России сохранится административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт (эквайринг).
Известия 18:09
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru 12 июня в 19:47
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Политика

Болтон готовит бомбу для Трампа

Вести.Ru вчера в 15:11
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
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Здоровье

У переболевших коронавирусом россиян нашли общее осложнение

Многие россияне после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на сохранившийся озноб вне зависимости от погоды.
Lenta.ru 19:04
Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова от помощи

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с "Пятым каналом" заявил, что решение семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова не идти на контакт и не принимать извинения можно объяснить "чьим-то грязным пиаром".
РИА Новости 18:49
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Тайваня

Сейсмологи в субботу зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у побережья острова Тайвань.
ТАСС вчера в 16:46
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Футбол

Роберто Мартинес: «Мертенс считается почти богом в „Наполи“»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением об игре форварда «Наполи» Дрисе Мертенсе.
Спорт-Экспресс 16:35
Политика

Путин прокомментировал события в США

Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
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Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
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Фигурное катание

Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию

Газета.Ru 07:05
Авто

Российских водителей с 1 июля ждёт ряд нововведений

С 1 июля вступят в силу ряд поправок в законодательство РФ.
SpeedMe 12 июня в 06:33
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Армия и оружие

Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке

Газета.Ru 18:59
Игры

Блогер показал разницу между графикой оригинальной Mafia и ремейком

ИА Красная Весна 15:45
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Общество

Петербург с 15 июня снимает часть ограничений

Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
BFM.ru вчера в 06:40
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Происшествия

Спасавший тонущего ребенка глава ассоциации фермеров Кубани погиб

Газета.Ru 16:46
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Игры

На разработку игры Star Citizen от поклонников собрали более $300 млн

Вашингтон, 14 июня 2020, 15:09 — REGNUM Студия Cloud Imperium Games Corporation собрала на разработку космического симулятора Star Citizen от игроков более $300 млн.
REGNUM 08:09
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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
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Армия и оружие

Купленные Аргентиной штурмовики оказались непригодны к полетам

Пять палубных истребителей-бомбардировщиков Dassault-Breguet Super Etendard, купленных Аргентиной у Франции за 15 миллионов долларов, оказались непригодны к полетам.
Российская газета 07:43
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Опубликованы новые характеристики видеокарты GeForce RTX 3090

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Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости 12 июня в 21:10
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Политика

В России создадут средства борьбы с гиперзвуковым оружием

В январе этого года Путин в послании Федеральному Собранию РФ заявлял, что Россия разрабатывает уникальное оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия.
Интерфакс 06:27
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