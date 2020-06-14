Происшествия
BFM.ruВ «Пулково» два самолета задели друг друга
В петербургском аэропорту «Пулково» столкнулись два самолета, пострадавших нет. Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Следователи проводят проверку по факту столкновения двух самолетов в петербургском аэропорту Пулково, сообщается на сайте регионального управления на транспорте СКР.Коммерсантъ11:51
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Приближающееся голосование по поправкам к Конституции порождает еще больше вопросов о том, почему технологии не используются для главного: защиты здоровья и спасения жизни людей.
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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Тайваня
Сейсмологи в субботу зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у побережья острова Тайвань.
ТАСС вчера в 16:46
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением об игре форварда «Наполи» Дрисе Мертенсе.
Спорт-Экспресс 16:35
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Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
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В январе этого года Путин в послании Федеральному Собранию РФ заявлял, что Россия разрабатывает уникальное оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия.
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