Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ «Пулково» два самолета задели друг друга

В петербургском аэропорту «Пулково» столкнулись два самолета, пострадавших нет. Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Следователи проводят проверку по факту столкновения двух самолетов в петербургском аэропорту Пулково, сообщается на сайте
 регионального управления на транспорте СКР.
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