Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ «Пулково» два самолета задели друг друга

В петербургском аэропорту «Пулково» столкнулись два самолета, пострадавших нет. Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать442
с чего всё началось
Следователи проводят проверку по факту столкновения двух самолетов в петербургском аэропорту Пулково, сообщается на сайте
 регионального управления на транспорте СКР.
Коммерсантъ11:51

Подробнее о событии

В «Пулково» два самолета задели друг друга

Мегаполис онлайн07:19

Резервный борт с пассажирами «Уральских авиалиний» из Петербурга прибыл в Калининград

78.ru11:10

Опубликовано новое видео с места столкновения самолетов в Пулково

РИА Новости11:52

Резервный борт с пассажирами «Уральских авиалиний» из Петербурга сел в Калининграде

ТАСС10:43

Столкнувшиеся в Пулково самолеты убрали с полосы. «Фонтанка» показывает аварию со всех сторон

Фонтанка.Ру14:43

Столкновением лайнеров в Пулково заинтересовалась прокуратура

Телеканал 360°09:57

Транспортная прокуратура начала проверку после инцидента с двумя самолётами в Пулково

Интерфакс09:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 16:52, Ашберн
Музыка

5 побед из жизни 30-летней Регины Тодоренко

SM News вчера в 18:17
2
Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
1,2K
Общество

Бренд Mixit разорвал контракт с Собчак после шутки о Стасе Костюшкине

Российский бренд косметики Mixit объявил о прекращении сотрудничества с теледивой и экс-кандидатом в президенты Ксенией Собчак после неудачной шутки о Стасе Костюшкине.
iReactor 07:26
30
Игры

На разработку игры Star Citizen от поклонников собрали более $300 млн

Вашингтон, 14 июня 2020, 15:09 — REGNUM Студия Cloud Imperium Games Corporation собрала на разработку космического симулятора Star Citizen от игроков более $300 млн.
REGNUM 08:09
9
Политика

Путин заявил о последовательном выходе из коронавирусного кризиса

Президент Владимир Путин сказал, что Россия «при определенных проблемах, при издержках, при потерях» выходит из ситуации, связанной с распространением коронавируса.
Ведомости 07:29
699
Гаджеты

Стало известно, когда NVIDIA может анонсировать новые видеокарты

Массовое производство видеокарт намечено на август этого года, а это значит, что устройство будет полностью анонсировано в сентябре 2020 года.
Evo-rus.com 11:31
2
Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Газета.Ru 11:12
1K
Киберспорт

Divinity: Original Sin 2 получит бесплатное дополнение

Srnsk 14:24
Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
2,5K
Происшествия

Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru вчера в 07:00
5,2K
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе в Атланте

Два человека убиты, ранения получили пять человек, сообщил 14 июня телеканал FoxNews со ссылкой на полицию.
Известия 11:22
Футбол

Игравший в РПЛ чернокожий футболист описал проявления расизма в России

Lenta.ru 16:00
Происшествия

Код доступа: Юлия Латынина

С вами была Юлия Латынина и "Код доступа".
Эхо Москвы вчера в 16:45
1
Политика

Протестующие провозгласили автономию в одном из районов Сиэтла

Протестующие требуют полного упразднения полиции в Сиэтле, запрета на использование оружия при охране порядка и пересмотра дел "всех цветных людей", попавших в тюрьмы.
Новые Известия 12 июня в 11:34
243
Здоровье

Врач описал воздействие коронавируса на все органы человека

Российский врач-терапевт Василий Купрейчик описал воздействие коронавирусной инфекции на все органы человека.
Lenta.ru 09:51
7
Политика

Путин: большинство россиян поддерживает поправки в Конституцию

Большинство россиян поддерживает поправки, которые предполагается внести в Конституцию. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Капитал страны 12 июня в 09:35
24K
Происшествия

На Кубани умер главный фермер края, спасая тонущего ребенка

В Темрюкском районе Краснодарского края главный фермер края, председатель ассоциации крестьянских хозяйств Виктор Сергеев скончался, спасая тонущего ребенка.
Российская газета 03:58
51
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
4,1K
Шоу-бизнес

Пелагея похорошела после развода с Иваном Телегиным

Напомним, после разрыва с Иваном Телегиным Пелагея решилась на смену имиджа.
Bimru.ru 04:02
8
Здоровье

В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом

В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 03:47
79
Футбол

«Чуть-чуть прибавил». Рассказов ответил на шутку болельщика «Спартака» о лишнем весе

Защитник «Спартака» Николай Рассказов ответил на шутку болельщика команды.
Спорт-Экспресс 16:35
Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
2,8K
Кино

Седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет с полным актерским составом

Точную дату выхода седьмого сезона «Сватов» еще не называют. Ранее авторы сериала сообщили, что в седьмом сезоне будет 12 серий.
Shraibikus News 02:02
18
Фигурное катание

Плющенко и Трусова исполнили совместный прыжок

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вместе со своей подопечной фигуристкой Александрой Трусовой исполнил совместный прыжок.
News.ru 05:32
Политика

В Белоруссии задержали топ-менеджеров «дочки» Газпромбанка

В рамках дела задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, руководители разного уровня, «а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)», рассказал председатель КГК.
РБК 12 июня в 13:44
Здоровье

Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) назвал места с повышенным риском заражения коронавирусом.
Lenta.ru 13:53
23
Авто

Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля

В связи с новым техническим регламентом таможенного союза ввоз самосвалов справа, спецтехники, манипуляторов и седельных тягачей в категориях M2 и M3 теперь полностью запрещен.
Evo-rus.com вчера в 10:08
197
Авто

Названы лучшие подержанные иномарки до 100 тыс. рублей

Специалисты «Российской газеты» изучили отечественный авторынок и выделили наиболее интересные подержанные иномарки стоимостью до 100 000 рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 11:10
23
Общество

Компанию Баффетта заподозрили в поставке кирпичей протестующим в США

Коммерсантъ 05:16
9
Общество

Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец 12 июня в 15:41
689
Как работают Яндекс.Новости?
Главное