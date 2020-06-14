Происшествия
BFM.ruВ «Пулково» два самолета задели друг друга
В петербургском аэропорту «Пулково» столкнулись два самолета, пострадавших нет. Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Следователи проводят проверку по факту столкновения двух самолетов в петербургском аэропорту Пулково, сообщается на сайте регионального управления на транспорте СКР.Коммерсантъ11:51
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