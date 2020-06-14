Два пассажирских самолета авиакомпаний S7 и «Уральские авиалинии» столкнулись по касательной в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, сообщил источник «РИА Новости» в экстренных службах. Рейсы должны были отправиться в Иркутск и Калининград.

В Пулково столкнулись два самолета

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