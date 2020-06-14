Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Пулково столкнулись два самолета

Два пассажирских самолета авиакомпаний S7 и «Уральские авиалинии» столкнулись по касательной в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, сообщил источник «РИА Новости» в экстренных службах. Рейсы должны были отправиться в Иркутск и Калининград.
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После столкновения в Пулково самолетов все пассажиры улетели, куда собирались

Фонтанка.Ру10:39

Транспортная прокуратура начала проверку после столкновения двух самолетов в Пулково

ТАСС09:02

Транспортная прокуратура начала проверку после инцидента с двумя самолётами в Пулково

Интерфакс09:47

Пассажир рассказал о столкновении двух самолетов в Пулково

РИА Новости09:33

В «Пулково» два самолета задели друг друга

Мегаполис онлайн07:19

Столкновением лайнеров в Пулково заинтересовалась прокуратура

Телеканал 360°09:57

Прокуратура организовала проверку после столкновения самолётов в Пулково

78.ru08:55
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
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Игры

Авторы ремейка Mafia представили сюжетный трейлер

CyberSport.ru вчера в 15:21
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
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Футбол

«Локомотив» победил «Тамбов» в товарищеском матче

Московский «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
RT на русском 10:08
Происшествия

Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru вчера в 07:00
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Экономика

В России утверждена программа развития угольной промышленности

BFM.ru 07:30
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Общество

Гостиницы будут отчитываться о заселении в один номер неженатых пар

Роспотребнадзор обязал гостиницы отчитываться о том, что неженатые пары заселились в один номер, пишет "Российская газета" со ссылкой на ведомство.
Газета.Ru 09:35
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Политика

В Японии отреагировали на слова Путина о Курильских островах

Газета.Ru 10:12
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Шоу-бизнес

Пугачёва поделилась кадрами с прогулки с дочкой по саду

Исполнительница выложила на своей официальной странице в соцсети кадры с прогулки.
News.ru 09:27
Армия и оружие

Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

На территорию военной базы «Эт-Таджи» в Ираке, которую используют силы коалиции во главе с США, упали две ракеты типа «катюша», сообщает телеканал «Аль-Арабия».
Коммерсантъ вчера в 16:44
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Авто

Porsche представила новый Cayenne GTS

Разгон до «сотни» новой Cayenne GTS занимает на 0,4 секунды меньше, чем у предшественника с «шестеркой».
Evo-rus.com 12 июня в 13:22
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
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Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

RT на русском 06:26
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Авто

2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер

В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня вчера в 02:10
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Армия и оружие

Военный летчик назвал главные преимущества Су-30СМ перед F-22 Raptor

ФАН 12 июня в 12:36
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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
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Наука

Разработан гибкий датчик для мониторинга дыхания

Ученым из Китая удалось разработать компактный гибкий сенсор для мониторинга дыхания при помощи разной температуры вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.
Rusargument вчера в 10:13
Общество

Популярный бренд прервал работу с Собчак после шутки об изнасиловании Костюшкина

Популярный косметический бренд Mixit прекратил сотрудничество с ведущей Ксенией Собчак после того, как она пошутила об изнасиловании, которое пережил в детстве певец Стас Костюшкин.
Lenta.ru 07:34
5
Общество

Рошаль напомнил о важности ношения масок и перчаток

Пандемия коронавирусной инфекции еще не закончилась, в связи с чем маски и перчатки пока рано снимать.
Вечерняя Москва 08:42
5
Шоу-бизнес

Охлобыстин попросил оставить в покое бывшую жену Ефремова

Актер Иван Охлобыстин попросил журналистов оставить в покое бывшую жену артиста Михаила Ефремова Ксению Качалину.
Lenta.ru вчера в 23:33
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Религия

Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова.
BFM.ru 07:59
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Политика

НАТО предоставило Украине статус партнера с расширенными возможностями

Североатлантический альянс в пятницу, 12 июня, предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями.
Известия 12 июня в 11:14
2,2K
Общество

В Лондоне протесты закончились столкновениями с полицией

В ходе последних протестов сторонников движения Black Lives Matter пострадало уже несколько памятников по всей стране, в том числе статуя королевы Виктории в Лидсе.
Коммерсантъ вчера в 12:45
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Финансы

Спекулянты увеличили ставку на рост евро до максимума более чем за 2 года

Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили длинную позицию по фьючерсам в евро до самого высокого уровня с мая 2018 года.
Profinance.ru 12 июня в 17:12
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Единоборства

Мария Агапова дебютировала на турнире UFC on ESPN 10 досрочной победой

Казахстанская девушка-боец Мария Агапова одержала победу над американкой Ханной Сайферс в рамках турнира UFC on ESPN 10 в Лас-Вегасе.
NewInform вчера в 23:11
Общество

В Петербурге загружено более 80% коек для пациентов с коронавирусом

В Санкт-Петербурге коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 загружен более чем на 80%.
RT на русском 10:08
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Фигурное катание

Тренер «Хрустального» рассказала о стоимости занятий фигурным катанием

Тренер по фигурному катанию Алена Высоцкая, работающая в группе специалиста Этери Тутберидзе на катке "Хрустальный", раскрыла стоимость занятий фигурным катанием.
РИА Новости 12 июня в 11:13
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
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Политика

Путин прокомментировал события в США

Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
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Авто

Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов

Эксперты озвучили рейтинг самых надежных кроссоверов.
Деловое.ТВ 04:33
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