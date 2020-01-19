Политика

РБКРБКВ Пушкинском музее назвали голословными претензии Польши на картины

Притязания Варшавы на некоторые произведения искусства, которые находятся в Пушкинском музее, голословны. Об этом заявила президент Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова, сообщает НСН.
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Антонова возмутилась претензиями Польши на картины в российских музеях

Вторая Мировая как яблоко раздора между Россией и Польшей Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова в эфире НСН возмутилась бездоказательным заявлением Польши с претензией на ряд картин, которые экспонируются в российских музеях.
Национальная служба новостейвчера в 10:04

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В Пушкинском музее оценили заявления Польши о правах на предметы искусства в России

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Претензии Польши на ряд картин назвали необоснованными в Пушкинском музее

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Lenta.ruвчера в 20:49

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Красная веснавчера в 15:59

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RT на русскомвчера в 15:33

Антонова возмутилась претензиями Польши на картины в российских музеях

Национальная служба новостейвчера в 10:04
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Тренер «Сампдории» Раньери: «Съем своих игроков живьём»

Главный тренер "Сампдории" Клаудио Раньери прокомментировал разгромное поражение от "Лацио" в рамках 20-го тура Серии А.Я добавлю немного масла, соли и перца и съем своих игроков живьем.
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В рамках 23-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» на «Знфилде» сыграет с «Манчестер Юнайтед».
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Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
РБК 00:33
Политика

Захарова ответила Венедиктову на критику Лаврова

Захарова напомнила, что в США действует прецедентное право, в связи с чем решения судов "изобилуют доказательствами того, о чем говорил Сергей Лавров".
Московский Комсомолец вчера в 02:39
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Рублев выиграл второй подряд турнир ATP, победив в Аделаиде

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Выход игры Cyberpunk 2077 перенесли

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Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:4).
RT на русском вчера в 15:44
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Тимошенко предупредила о начале процесса «ликвидации» Украины

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Общество

Дочь ростовчанки Шевченко заявила о тайном видеонаблюдении за матерью

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Минобороны закупит новейшие бронебойные боеприпасы «Лекало»

Министерство обороны с 2019 года закупает новейшие бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало».
Известия 16 января в 18:25
Футбол

Дженнаро Гаттузо: «„Наполи“ достиг своего дна»

Главный тренер итальянского «Наполи» Дженнаро Гаттузо оценил игру команды в матче против «Фиорентины» (0:2) в 20-м туре серии А. — Надо извиниться перед своими болельщиками и городом.
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Происшествия

В Челябинске задержали устроившего погоню с автоматом мужчину

РБК 01:14
Политика

Главного советника Трампа по России отстранили от работы

Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.
Известия вчера в 23:04
Политика

Мединский ответил на заявление МИД Польши о культурных ценностях

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ФАН вчера в 10:12
Политика

В Северной Корее сменили главу МИД

По данным собеседников агентства, вместо Ли Ён Хо, который возглавлял министерство с 2016 года и был известен как специалист по взаимодействию с США, новым министром назначен Ли Сон Гвон, который ранее занимал пост главы Комитета за мирное объединение Родины, занимающегося отношениями между КНДР и Южной Кореей.
Lenta.ru 01:43
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов

Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
РИА Новости вчера в 15:19
Армия и оружие

Число погибших в результате атаки на военных в Йемене возросло до 60

Число погибших в результате ракетного обстрела по тренировочному лагерю армии Йемена в провинции Мариб на северо-востоке страны возросло до 60.
Известия вчера в 17:05
Армия и оружие

Минобороны обнародовало документы об освобождении Варшавы

Капитал страны 16 января в 23:28
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Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
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Происшествия

Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

Известия 16 января в 23:26
Общество

Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Lenta.ru вчера в 12:13
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Медведев призвал относиться спокойно к отставке правительства

Ушедший в отставку с поста премьер-министра России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу заявил, что к отставке российского правительства нужно относиться спокойно.
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Политика

Трамп счел глупой идеей строительство «морской стены» вокруг Нью-Йорка

РБК вчера в 23:06
Шоу-бизнес

«В меня летели ножи»: Поргина рассказала о браке с Караченцовым

Как ранее писал «Рамблер», вдова Николая Караченцова Людмила Поргина поскандалила в эфире телешоу с предполагаемой любовницей мужа.
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Армия и оружие

Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети

На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
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Турнир по джиу-джитсу под Москвой закончился массовой дракой

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Политика

У администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции

Коммерсантъ вчера в 05:30
Общество

В Москве на следующей неделе ожидаются снег и метели

В Москве на следующей неделе ожидается снег и метели, сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Коммерсантъ 00:25
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Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в РФ

Производство новинки будет налажено на заводе в Нижнем Новгороде, а в продажу Skoda Karoq поступит в комплектациях Ambition и Style.
32CARS.ru 17 января в 07:19
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Ирина Антонова
Искусствовед
Советский и российский искусствовед, специалист по итальянской живописи эпохи Возрождения; директор и президент Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Доктор искусствоведения.
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Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Музей
Московский музей зарубежного искусства, основанный профессором Московского университета Иваном Цветаевым в 1912 году. Здание музея было построено по проекту архитектора Романа Клейна в неоклассическом стиле в виде античного храма. Изначально музей был задуман как учебный, однако после революции 1917 года учреждение было преобразовано в Государственный музей изобразительных искусств. В 1937-м музей получил имя поэта Александра Пушкина. В 1991 году ГМИИ имени Пушкина внесли в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России.
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