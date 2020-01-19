Политика

РБКРБКВ Пушкинском музее назвали голословными претензии Польши на картины

Претензии Варшавы на некоторые произведения искусства, которые находятся в Пушкинском музее, голословны. Об этом заявила президент Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова, сообщает НСН.
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с чего всё началось

Антонова возмутилась претензиями Польши на картины в российских музеях

Вторая Мировая как яблоко раздора между Россией и Польшей Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова в эфире НСН возмутилась бездоказательным заявлением Польши с претензией на ряд картин, которые экспонируются в российских музеях.
Национальная служба новостейвчера в 10:04

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В Пушкинском музее назвали голословными претензии Польши на картины

РБК01:26

В России оспорили притязания Польши на ряд картин

Телеканал 360°вчера в 21:15

В Пушкинском музее оценили заявление Польши о правах на ряд произведений искусства в России

RT на русскомвчера в 15:33

Притязания Польши по предметам искусства голословны: ответ эксперта

Вести.Ruвчера в 19:05

В Пушкинском музее оценили заявления Польши о правах на предметы искусства в России

ТК Звездавчера в 16:41

Претензиями Польши на якобы похищенные предметы искусства возмутились в России

Lenta.ruвчера в 20:49

Антонова возмутилась претензиями Польши на картины в российских музеях

Национальная служба новостейвчера в 10:04
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Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

RT на русском вчера в 15:44
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Названы самые популярные лечебные курорты России

Лечебные курорты Краснодарского и Ставропольского края пользовались в 2019 году наибольшей популярностью у заинтересованных клиентов.
Известия 02:19
Политика

Польша заявила о правах на ряд произведений искусства в России

Министерства иностранных дел Польши заявило о правах на ряд произведений искусства, находящихся в России.
Gazeta.SPb вчера в 10:11
Политика

Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети

На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
REGNUM 00:02
Единоборства

Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
РБК 00:33
Политика

Украинское авиастроение попало в ловушку из-за санкций

Сконструированные на авиазаводе «Антонов» самолеты полностью зависели от поставок комплектующих из России.
Новостной фронт вчера в 21:42
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Газета.Ru вчера в 13:38
Политика

Разведчик Ботян рассказал об операции по спасению Кракова в 1945 году

РИА Новости 02:04
Политика

«Яблоко» разработает альтернативные поправки к Конституции России

Президент России Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию. Мнение граждан планируют спросить на всенародном голосовании.
ФедералПресс 02:59
Происшествия

Директор школы уволился после избиения восьмиклассником учительницы

Директор московской школы, в которой восьмиклассник избил учительницу за сломанный наушник, уволился.
Lenta.ru вчера в 09:45
Общество

Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.
РИА Новости вчера в 11:02
Армия и оружие

СМИ сообщили о 70 погибших в результате атаки на военных в Йемене

РБК 03:35
Происшествия

В Челябинске задержали устроившего погоню с автоматом мужчину

В Челябинске полиция задержала мужчину, преследовавшего другого человека по улицам города с автоматом в руках.
РБК 01:14
Происшествия

Украинский таксист заставил пассажира умыться зеленкой

Lenta.ru 03:36
Общество

Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Lenta.ru вчера в 12:13
Происшествия

МВД начало проверку из-за драки в ТЦ в Подмосковье

Отмечается, что в соцсетях были размещены видео и информация о том, что охранник во время драки двух подростков в ТЦ «МЕГА Химки» попытался разнять их, после чего ударил одного из них в голову, в результате чего юноша некоторое время пролежал на полу.
RT на русском 01:51
Политика

Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России

СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
Дни.ру вчера в 07:11
Футбол

Исламхан провёл первую тренировку в «Зените»

Бауыржан Исламхан начинает свою первую тренировку вместе с "Зенитом". pic.twitter.com / Zlnl5Kg6b7 — ФК "Зенит" (@ zenit_spb) 18 января 2020 г. На данный момент контракт с 26-летним футболистом не подписан, а решение о его прибывании в "Зените" будет принято после окончания сборов.
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Общество

Соловьев раскритиковал Водонаеву за обвинения в адрес Скабеевой

Владимир Соловьев раскритиковал модель Алену Водонаеву, которая обвинила телеведущую Ольгу Скабееву в "пропаганде агрессии и невежества".
РИА Новости 02:51
Экономика

Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Газета.Ru вчера в 08:17
Происшествия

В Чехии при пожаре в доме престарелых погибли восемь человек

Российская газета 03:02
Происшествия

В Москве трое мужчин провалились под лед

РИА Новости вчера в 18:43
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Lenta.ru вчера в 17:12
Происшествия

Самолет Utair совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске

РБК вчера в 14:27
Футбол

Футболист ЦСКА Шарлия попрощался с клубом

Хорватский футболист Звонимир Шарлия попрощался с московским ЦСКА, за который он выступал на правах аренды.
Газета.Ru вчера в 07:14
Технологии

В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5

Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.
Газета.Ru 17 января в 07:53
Армия и оружие

В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

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Политика

Тимошенко заявила о «ликвидации» Украины

Оппозиционный украинский политик Юлия Тимошенко заявила о "ликвидации" Украины.
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Теннис

Российский теннисист Рублев выиграл второй турнир подряд

Рублев выиграл второй турнир подряд: 11 января россиянин завоевал титул в Дохе.
Sport24.ru вчера в 04:22
Экономика

Вложения иностранцев в госдолг России достигли рекордного уровня

В 2019 году иностранцы вложили около 22,2 млрд. долларов в российские облигации федерального займа и евробонды, что является самым высоким показателем с января 2012 года.
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Ирина Антонова
Искусствовед
Советский и российский искусствовед, специалист по итальянской живописи эпохи Возрождения; директор и президент Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Доктор искусствоведения.
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