Политика
РБКВ Пушкинском музее назвали голословными претензии Польши на картины
Претензии Варшавы на некоторые произведения искусства, которые находятся в Пушкинском музее, голословны. Об этом заявила президент Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова, сообщает НСН.
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с чего всё началось
Вторая Мировая как яблоко раздора между Россией и Польшей Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова в эфире НСН возмутилась бездоказательным заявлением Польши с претензией на ряд картин, которые экспонируются в российских музеях.Национальная служба новостейвчера в 10:04
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Антонова возмутилась претензиями Польши на картины в российских музеях
Национальная служба новостейвчера в 10:04
В Пушкинском музее оценили заявления Польши о правах на предметы искусства в России
ТК Звездавчера в 16:41
В Пушкинском музее оценили заявление Польши о правах на ряд произведений искусства в России
RT на русскомвчера в 15:33
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