Политика

РБКРБКВ Пушкинском музее назвали голословными претензии Польши на картины

Претензии Варшавы на некоторые произведения искусства, которые находятся в Пушкинском музее, голословны. Об этом заявила президент Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова, сообщает НСН.
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Антонова возмутилась претензиями Польши на картины в российских музеях

Вторая Мировая как яблоко раздора между Россией и Польшей Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова в эфире НСН возмутилась бездоказательным заявлением Польши с претензией на ряд картин, которые экспонируются в российских музеях.
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Ирина Антонова
Искусствовед
Советский и российский искусствовед, специалист по итальянской живописи эпохи Возрождения; директор и президент Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Доктор искусствоведения.
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Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Музей
Московский музей зарубежного искусства, основанный профессором Московского университета Иваном Цветаевым в 1912 году. Здание музея было построено по проекту архитектора Романа Клейна в неоклассическом стиле в виде античного храма. Изначально музей был задуман как учебный, однако после революции 1917 года учреждение было преобразовано в Государственный музей изобразительных искусств. В 1937-м музей получил имя поэта Александра Пушкина. В 1991 году ГМИИ имени Пушкина внесли в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России.
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