Вторая Мировая как яблоко раздора между Россией и Польшей Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова в эфире НСН возмутилась бездоказательным заявлением Польши с претензией на ряд картин, которые экспонируются в российских музеях.

с чего всё началось

Претензии Варшавы на некоторые произведения искусства, которые находятся в Пушкинском музее, голословны. Об этом заявила президент Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова, сообщает НСН.

В Пушкинском музее назвали голословными претензии Польши на картины

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