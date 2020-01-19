Политика
RT на русскомВ Пушкинском музее оценили заявление Польши о правах на ряд произведений искусства в России
Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова оценила заявление Польши о правах на ряд произведений искусства в России.
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Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова в эфире НСН прокомментировала заявление Варшавы о польских картинах в России. Министерство иностранных дел Польши заявило о правах польской стороны на ряд произведений искусства в России.Национальная служба новостей10:04
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Антонова возмутилась претензиями Польши на картины в российских музеях
Национальная служба новостей10:04
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