Политика

RT на русскомRT на русскомВ Пушкинском музее оценили заявление Польши о правах на ряд произведений искусства в России

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова оценила заявление Польши о правах на ряд произведений искусства в России.
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Антонова возмутилась претензиями Польши на картины в российских музеях

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова в эфире НСН прокомментировала заявление Варшавы о польских картинах в России. Министерство иностранных дел Польши заявило о правах польской стороны на ряд произведений искусства в России.
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Советский и российский искусствовед, специалист по итальянской живописи эпохи Возрождения; директор и президент Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Доктор искусствоведения.
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Московский музей зарубежного искусства, основанный профессором Московского университета Иваном Цветаевым в 1912 году. Здание музея было построено по проекту архитектора Романа Клейна в неоклассическом стиле в виде античного храма. Изначально музей был задуман как учебный, однако после революции 1917 года учреждение было преобразовано в Государственный музей изобразительных искусств. В 1937-м музей получил имя поэта Александра Пушкина. В 1991 году ГМИИ имени Пушкина внесли в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России.
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