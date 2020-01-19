Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова в эфире НСН прокомментировала заявление Варшавы о польских картинах в России. Министерство иностранных дел Польши заявило о правах польской стороны на ряд произведений искусства в России.

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Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова назвала бездоказательными притязания Варшавы на некоторые произведения искусства, которые выставлены в российских музеях. Об этом деятель культуры заявила в эфире "Национальной службы новостей" (НСН).

В Пушкинском музее ответили на притязания Польши на некоторые картины

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