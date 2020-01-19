Политика

Sputnik ЛитваSputnik ЛитваВ Пушкинском музее ответили на притязания Польши на некоторые картины

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова назвала бездоказательными притязания Варшавы на некоторые произведения искусства, которые выставлены в российских музеях. Об этом деятель культуры заявила в эфире "Национальной службы новостей" (НСН).
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Антонова возмутилась претензиями Польши на картины в российских музеях

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова в эфире НСН прокомментировала заявление Варшавы о польских картинах в России. Министерство иностранных дел Польши заявило о правах польской стороны на ряд произведений искусства в России.
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Ирина Антонова
Искусствовед
Советский и российский искусствовед, специалист по итальянской живописи эпохи Возрождения; директор и президент Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Доктор искусствоведения.
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Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
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Московский музей зарубежного искусства, основанный профессором Московского университета Иваном Цветаевым в 1912 году. Здание музея было построено по проекту архитектора Романа Клейна в неоклассическом стиле в виде античного храма. Изначально музей был задуман как учебный, однако после революции 1917 года учреждение было преобразовано в Государственный музей изобразительных искусств. В 1937-м музей получил имя поэта Александра Пушкина. В 1991 году ГМИИ имени Пушкина внесли в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России.
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