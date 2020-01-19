Политика
Sputnik ЛитваВ Пушкинском музее ответили на притязания Польши на некоторые картины
Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова назвала бездоказательными притязания Варшавы на некоторые произведения искусства, которые выставлены в российских музеях. Об этом деятель культуры заявила в эфире "Национальной службы новостей" (НСН).
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с чего всё началось
Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова в эфире НСН прокомментировала заявление Варшавы о польских картинах в России. Министерство иностранных дел Польши заявило о правах польской стороны на ряд произведений искусства в России.Национальная служба новостейвчера в 10:04
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Антонова возмутилась претензиями Польши на картины в российских музеях
Национальная служба новостейвчера в 10:04
В Пушкинском музее оценили заявления Польши о правах на предметы искусства в России
ТК Звездавчера в 16:41
В Пушкинском музее оценили заявление Польши о правах на ряд произведений искусства в России
RT на русскомвчера в 15:33
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