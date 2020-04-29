Авто
ИнтерфаксВ PwC допустили спад российского авторынка на 30% в 2020 году
Стрессовый сценарий аналитиков компании предполагает восстановление и стабилизацию цен на нефть к III кварталу 2020 года и снятие к началу лета карантинных ограничений. В этом случе годовые продажи упадут на 29,8% (до 1,144 млн проданных легковых машин).
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с чего всё началось
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом и снижения цен на нефть могут упасть на 30% - до 1,14 млн машин, говорится в исследовании консалтинговой компании PwC.ТАССвчера в 17:06
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