Происшествия
РИА НовостиВ Пятигорске мужчина взял в заложники сестру и ее детей
Мужчина в Пятигорске закрылся в квартире со своей сестрой и ее детьми, объявил их заложниками и потребовал большой выкуп, написал в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
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Политика
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Происшествия
В Чувашии выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом
Пятнадцать новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Чувашии, среди заболевших двое детей, сообщает пресс-служба главы региона.
Общество
Обновлена карта заражений коронавирусом в Нижегородской области
Опубликована обновленная карта заражений коронавирусом в Нижегородской области на 9 апреля.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Общество
В Москве ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса
Режим посещения московских кладбищ будет ограничен до окончания действия режима повышенной готовности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
Политика
Первый канал анонсировал новое телеобращение Путина
Президент РФ Владимир Путин вновь обратится к россиянам с телеэкранов. Сообщение об этом появилось в эфире Первого канала, пишет РБК.
Происшествия
На Урале семья с тремя детьми спряталась от коронавируса в лесу
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Общество
Эксперты оценили успехи губернаторов в борьбе с коронавирусом
Центр особенно отметил его успехи в поддержке бизнеса: Махонин ввёл льготы по налогу на имущество и доход для пострадавших сфер предпринимательства, стимулировал снижение арендной платы и увеличил размер аванса по госконтрактам.
Общество
На нарушителей самоизоляции в Москве составили более 400 протоколов
Столичные правоохранительные органы составили сотни протоколов об административных правонарушениях в период действия режима самоизоляции, сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.
Общество
Польша продлила закрытие границ ещё на две недели
Алексей Милованов / Новый Калининград Правительство Польши решило продлить закрытие границ на две недели в связи с пандемией коронавируса.
Политика
Песков сообщил о российской помощи Белоруссии в борьбе с коронавирусом
Россия уже оказывает помощь Белоруссии в борьбе с коронавирусом COVID-19, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Путин намерен посмотреть работу ВТС в рамках ограничений по COVID-19
Президент России Владимир Путин на заседании комиссии ВТС сообщил, что намерен посмотреть, как идёт работа предприятий в рамках ограничений, связанных с карантином из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Сын Максима Галкина показал пародию на Игоря Николаева
Сегодня Максим Галкин опубликовал видео, на котором его сын Гарри исполнил песню Игоря Николаева «Выпьем за любовь» и показал пародию на певца.
Культура
Что смотреть онлайн 9 апреля. Расписание трансляций
Концерты В 19:00 из Концертного зала имени П. И. Чайковского начнется трансляция выступления Российского национального молодежного симфонического оркестра.
Экономика
Власти отложили снижение порога беспошлинной торговли из-за COVID-19
В связи со сложившейся ситуацией Минфин России сообщил о решении отложить обсуждение снижения порогов беспошлинного ввоза товаров в рамках интернет-торговли.
Общество
За прогулку с ребенком петербуржца оштрафовали на 15 тысяч рублей
В Санкт-Петербурге оштрафован 38-летний местный житель, который гулял со своим ребенком на детской площадке, нарушая режим самоизоляции.
Общество
Президент подписал указ о выплате семьям с детьми по 5 тысяч рублей
Согласно документу, семьи, имеющие право на маткапитал, в апреле – июне получат по пять тысяч рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до 3 лет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Футбол
Суммарная стоимость игроков РПЛ упала на 213 млн евро
Суммарная стоимость футболистов Тинькофф российской премьер-лиги упала на 213 миллионов евро из-за пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Певица Бабкина помещена в закрытый инфекционный бокс
Пресс-атташе Бабкиной Александр Велор сообщил, что пока у звезды не подтвержден коронавирус.
Происшествия
МЧС назвало причину взрыва в бизнес-центре в Москве
Взрыв в многоэтажном офисном здании в Москве произошел из-за разгерметизации кислородного баллона.
Общество
Выпускников школ освободят от весеннего призыва в армию
Выпускники школ в России нынешней весной будут освобождены от призыва в армию. Такое решение было принято Минобороны РФ.
Здоровье
Подавляющее большинство случаев пневмонии вызвано коронавирусом
Участники заседания - главврачи коронавирусных стационаров, озвучили данные о том, что сейчас подавляющее большинство случаев пневмонии вызвано именно коронавирусом.
Космос
На орбиту выведен корабль «Союз МС-16» с экипажем МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая стартовала с космодрома Байконур, вывела на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-16", сообщается на сайте Роскосмоса.
Экономика
Число заявок на пособие по безработице в США выросло еще на 6,6 млн
За неделю, завершившуюся 4 апреля, число обращений граждан США, впервые обратившихся за пособием по безработицей, снизилось на 261 тысячу с показателя предыдущей недели в 6,867 миллиона и составило 6,606 миллиона.
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Общество
В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции
Законодательное собрание Свердловской области ввело штрафы за нарушение самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Общество
В Москве выписали первые штрафы за нарушение самоизоляции
В Москве выписали первые штрафы за нарушение режима самоизоляции, сообщила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Энергетика
Страны G20 создадут комитет для стабилизации нефтерынка
Страны группы "Большой двадцатки" (G20), среди которых и Россия, США и Саудовская Аравия, планируют создать комитет по мониторингу мер для стабилизации нефтяного рынка, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект коммюнике G20, распространенный среди стран-членов организации.