Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Пятигорске мужчина взял в заложники сестру и ее детей

Мужчина в Пятигорске закрылся в квартире со своей сестрой и ее детьми, объявил их заложниками и потребовал большой выкуп, написал в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
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В Пятигорске мужчина взял в заложники сестру и ее детей

РИА Новости09:47

Появилось видео с места захвата заложников в Пятигорске

Newstracker.ru10:16

Губернатор Ставрополья срочно выехал на место ЧП в Пятигорске

Ставропольская правда09:20

На Ставрополье мужчина взял в заложники семью с детьми

КП - Северный Кавказ (Ставрополь)09:37

У взявшего в заложники сестру с детьми мужчины в Пятигорске нет оружия

Своё ТВ10:13

В сети опубликовали видео с места взятия заложников в Пятигорске

Победа 2610:11

Приезжий из Москвы, взявший в заложники родных в Пятигорске, скорее всего, не вооружен - источник

Интерфакс - Россия10:26
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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 10:43, Ашберн
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Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
Происшествия

В Чувашии выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом

Пятнадцать новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Чувашии, среди заболевших двое детей, сообщает пресс-служба главы региона.
РИА Новости 09:18
Общество

Обновлена карта заражений коронавирусом в Нижегородской области

Опубликована обновленная карта заражений коронавирусом в Нижегородской области на 9 апреля.
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Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Газета.Ru 07 апреля в 09:51
Общество

В Москве ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса

Режим посещения московских кладбищ будет ограничен до окончания действия режима повышенной готовности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
РБК 10:13
Политика

Первый канал анонсировал новое телеобращение Путина

Президент РФ Владимир Путин вновь обратится к россиянам с телеэкранов. Сообщение об этом появилось в эфире Первого канала, пишет РБК.
БИЗНЕС Online вчера в 07:34
Происшествия

На Урале семья с тремя детьми спряталась от коронавируса в лесу

Российская газета 09:34
Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Газета.Ru 09:24
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Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
Общество

Эксперты оценили успехи губернаторов в борьбе с коронавирусом

Центр особенно отметил его успехи в поддержке бизнеса: Махонин ввёл льготы по налогу на имущество и доход для пострадавших сфер предпринимательства, стимулировал снижение арендной платы и увеличил размер аванса по госконтрактам.
Право.ру 06:52
Общество

На нарушителей самоизоляции в Москве составили более 400 протоколов

Столичные правоохранительные органы составили сотни протоколов об административных правонарушениях в период действия режима самоизоляции, сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.
Интерфакс 09:52
Общество

Польша продлила закрытие границ ещё на две недели

Алексей Милованов / Новый Калининград Правительство Польши решило продлить закрытие границ на две недели в связи с пандемией коронавируса.
Новый Калининград.Ru 08:14
Политика

Песков сообщил о российской помощи Белоруссии в борьбе с коронавирусом

Россия уже оказывает помощь Белоруссии в борьбе с коронавирусом COVID-19, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:02
Политика

Путин намерен посмотреть работу ВТС в рамках ограничений по COVID-19

Президент России Владимир Путин на заседании комиссии ВТС сообщил, что намерен посмотреть, как идёт работа предприятий в рамках ограничений, связанных с карантином из-за коронавируса.
РИА Новости 08:40
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Сын Максима Галкина показал пародию на Игоря Николаева

Сегодня Максим Галкин опубликовал видео, на котором его сын Гарри исполнил песню Игоря Николаева «Выпьем за любовь» и показал пародию на певца.
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Культура

Что смотреть онлайн 9 апреля. Расписание трансляций

Концерты В 19:00 из Концертного зала имени П. И. Чайковского начнется трансляция выступления Российского национального молодежного симфонического оркестра.
РИА Новости вчера в 17:00
Экономика

Власти отложили снижение порога беспошлинной торговли из-за COVID-19

В связи со сложившейся ситуацией Минфин России сообщил о решении отложить обсуждение снижения порогов беспошлинного ввоза товаров в рамках интернет-торговли.
Российская газета 08:24
Общество

За прогулку с ребенком петербуржца оштрафовали на 15 тысяч рублей

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Общество

Президент подписал указ о выплате семьям с детьми по 5 тысяч рублей

Согласно документу, семьи, имеющие право на маткапитал, в апреле – июне получат по пять тысяч рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до 3 лет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Пенза-взгляд 07 апреля в 13:23
Футбол

Суммарная стоимость игроков РПЛ упала на 213 млн евро

Суммарная стоимость футболистов Тинькофф российской премьер-лиги упала на 213 миллионов евро из-за пандемии коронавируса.
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Шоу-бизнес

Певица Бабкина помещена в закрытый инфекционный бокс

Пресс-атташе Бабкиной Александр Велор сообщил, что пока у звезды не подтвержден коронавирус.
Росбалт 08:45
Происшествия

МЧС назвало причину взрыва в бизнес-центре в Москве

Взрыв в многоэтажном офисном здании в Москве произошел из-за разгерметизации кислородного баллона.
Известия 07:43
Общество

Выпускников школ освободят от весеннего призыва в армию

Выпускники школ в России нынешней весной будут освобождены от призыва в армию. Такое решение было принято Минобороны РФ.
Peterburg2.ru 09:03
Здоровье

Подавляющее большинство случаев пневмонии вызвано коронавирусом

Участники заседания - главврачи коронавирусных стационаров, озвучили данные о том, что сейчас подавляющее большинство случаев пневмонии вызвано именно коронавирусом.
Комсомольская правда 08:55
Космос

На орбиту выведен корабль «Союз МС-16» с экипажем МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая стартовала с космодрома Байконур, вывела на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-16", сообщается на сайте Роскосмоса.
Газета.Ru 04:27
Экономика

Число заявок на пособие по безработице в США выросло еще на 6,6 млн

За неделю, завершившуюся 4 апреля, число обращений граждан США, впервые обратившихся за пособием по безработицей, снизилось на 261 тысячу с показателя предыдущей недели в 6,867 миллиона и составило 6,606 миллиона.
Вестник Кавказа 09:20
Политика

Дмитрий Овсянников лишился партбилета

Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Коммерсантъ вчера в 11:33
Общество

В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции

Законодательное собрание Свердловской области ввело штрафы за нарушение самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Известия 05:49
Общество

В Москве выписали первые штрафы за нарушение самоизоляции

В Москве выписали первые штрафы за нарушение режима самоизоляции, сообщила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
РБК 09:31
Энергетика

Страны G20 создадут комитет для стабилизации нефтерынка

Страны группы "Большой двадцатки" (G20), среди которых и Россия, США и Саудовская Аравия, планируют создать комитет по мониторингу мер для стабилизации нефтяного рынка, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект коммюнике G20, распространенный среди стран-членов организации.
Вести.Ru 08:58
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