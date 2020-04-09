Происшествия
Газета.RuРоссиянин мог захватить заложников в Пятигорске из-за недосыпа
Ранее стало известно, что в Пятигорске неизвестный мужчина закрылся в квартире, взяв в заложники собственную сестру и ее детей. Россиянин отказывался выпускать женщину, пока ему не предоставят истребитель и $200 тыс. наличными. Также мужчина требовал, чтобы его назначили командующим Росгвардии.
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Шоу-бизнес
Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс
Народную артистку России Надежду Бабкину изолировали и перевели в закрытый инфекционный бокс, пишет StarHit.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия договорились по нефти
Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, написала в Twitter журналист издания Energy Intelligence Амина Бакр.
Общество
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки побило рекорд
В штате Нью-Йорк установлен очередной рекорд по числу смертей от коронавируса – за сутки скончались 799 человек, накануне эта цифра составляла 779, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
Общество
Сергей Собянин: Москва начала выплаты пособий по безработице
Москва начала выплаты пособий по безработице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Экономика
ГД проверит эффективность расходования госсредств компанией «Ростсельмаш»
Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции подготовил запросы в Федеральную налоговую службу, Счетную палату, Генпрокуратуру и профильные министерства об эффективности расходования субсидий из федерального бюджета предприятием «Ростсельмаш».
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Общество
Число умерших от коронавируса в Москве достигло 50
За последние сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом.
Общество
В Росавиации сформировали график вывозных рейсов россиян до 16 апреля
Росавиации сформировали график вывозных рейсов россиян из-за рубежа до 16 апреля.
Футбол
Гендиректор ЦСКА Бабаев подтвердил информацию о сокращении зарплат
В московском ЦСКА сократили зарплаты футболистам, тренерам, администрации основной команды и руководству, заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев 9 апреля, сообщает Sport24.
Авто
Появились фото обновлённого Toyota Fortuner
Стоит сказать, что официальная премьера нового рамного среднеразмерного внедорожника Toyota Fortuner должна состояться в середине нынешнего года.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Шоу-бизнес
Дочери Миллы Йовович спели песню «Антошка» на русском языке
В микроблоге в Instagram старшая дочь Йовович поделилась видео, как они вместе с Дэшиел поют песню «Антошка» на русском языке под аккомпанемент на пианино друга семьи музыканта Криса Бреннера.
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Экономика
МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии
Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Наука
Антитела выработали не все люди, переболевшие коронавирусом
Об отсутствии антител у некоторых пациентов, переболевших COVID-19, рассказали ученые из Фуданьского университета.
Армия и оружие
СМИ: США не дали России собрать «вооруженное ополчение» в Сирии
США не позволили РФ создать «вооруженное ополчение» для охраны военных объектов на севере Сирии, пишет Anadolu.
Политика
В Белом доме сообщили об обсуждении Трампом и Путиным сделки по нефти
Американский президент Дональд Трамп проводит телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом по нефтяной сделке, сообщили в Белом доме.
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Левкина борется с раком
Дочь бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина борется с онкологическим заболеванием.
Гаджеты
EVGA GeForce RTX 2080 Super KO и RTX 2070 Super KO будут продаваться дешевле большинства аналогов
Вторая видеокарта, GeForce RTX 2080 Super KO, получила рекомендованную цену в $699,99, что также делает её одной из самых доступных RTX 2080 Super.
Авто
КамАЗ объявил, когда появится премиальный тягач
"Российской газете" удалось у представителя пресс-службы КамАЗа выяснить, когда запустят продажи тягача премиального сегмента.
Происшествия
В Карелии выявили еще четырех условно заболевших коронавирусом
Как сообщил на своей странице в «ВКонтакте» министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, девятого апреля получено еще четыре предварительно положительных теста на коронавирус.
Общество
В Петербурге утвердили штрафы за нарушение самоизоляции
ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил введение штрафов для нарушителей самоизоляции.
Шоу-бизнес
Лещенко отреагировал на обвинения в заражении Бабкиной коронавирусом
Переболевший коронавирусом народный артист РСФСР Лев Лещенко отреагировал на обвинения в заражении эстрадной певицы Надежды Бабкиной.
Здоровье
Аппараты ИВЛ смертельно опасны для больных коронавирусом
Медики со всех стран мира начали заявлять о том, что аппараты искусственной вентиляции легких нельзя использовать для лечения больных с коронавирусом.
Общество
В Испании готовятся к летнему сезону без туристов
Правительство Испании готовится к летнему сезону – предполагается, что он пройдет без приезда иностранных туристов из-за закрытия границ в связи с распространением коронавируса.
Общество
Эпидемия коронавируса станет сезонной, считает глава «Вектора»
"Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа", — сказал Максютов в эфире Первого канала.
Единоборства
Намаюнас снялась с турнира UFC 249 из-за смерти двух родственников
Американка Роуз Намаюнас приняла решение сняться с турнира по смешанным единоборствам UFC 249 после смерти двух членов семьи от коронавируса, сообщил менеджер спортсменки Брайан Батлер-Аю.
Футбол
«Челси» и «Барселона» ведут переговоры по аренде Коутиньо
«Челси» намерен арендовать полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Лондонцы ведут переговоры с «Барсой» по этому вопросу.
Общество
Российский Ан-124 доставил медицинские маски и комбинезоны в Польшу
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Facebook, что российский Ан-124 привез в страну медицинские маски и защитные комбинезоны.