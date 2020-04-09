Происшествия

Газета.RuГазета.RuРоссиянин мог захватить заложников в Пятигорске из-за недосыпа

Ранее стало известно, что в Пятигорске неизвестный мужчина закрылся в квартире, взяв в заложники собственную сестру и ее детей. Россиянин отказывался выпускать женщину, пока ему не предоставят истребитель и $200 тыс. наличными. Также мужчина требовал, чтобы его назначили командующим Росгвардии.
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Источник: мужчина в Пятигорске мог захватить заложников из-за недосыпа

РИА Новости16:35

СК опубликовал видео из квартиры в Пятигорске, где удерживали заложников

Newstracker.ru14:11

Мужчина, взявший в заложники родных в Пятигорске, задержан (версия 2)

Интерфакс - Россия11:08

В Пятигорске возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников

Ставропольская правда11:16

Следователи СКР по Ставрополью задержали подозреваемого в захвате заложников в Пятигорске

Своё ТВ12:11

В Пятигорске освободили взятых в заложники женщину и детей

Победа 2611:03

В Пятигорске освободили заложников, которых удерживал психически нездоровый мужчина

ТАСС10:46
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ГД проверит эффективность расходования госсредств компанией «Ростсельмаш»

Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции подготовил запросы в Федеральную налоговую службу, Счетную палату, Генпрокуратуру и профильные министерства об эффективности расходования субсидий из федерального бюджета предприятием «Ростсельмаш».
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МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
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За последние сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом.
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В Росавиации сформировали график вывозных рейсов россиян до 16 апреля

Росавиации сформировали график вывозных рейсов россиян из-за рубежа до 16 апреля.
ТК Звезда 16:33
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Гендиректор ЦСКА Бабаев подтвердил информацию о сокращении зарплат

В московском ЦСКА сократили зарплаты футболистам, тренерам, администрации основной команды и руководству, заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев 9 апреля, сообщает Sport24.
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Появились фото обновлённого Toyota Fortuner

Стоит сказать, что официальная премьера нового рамного среднеразмерного внедорожника Toyota Fortuner должна состояться в середине нынешнего года.
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Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
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Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
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Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
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МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
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Антитела выработали не все люди, переболевшие коронавирусом

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СМИ: США не дали России собрать «вооруженное ополчение» в Сирии

США не позволили РФ создать «вооруженное ополчение» для охраны военных объектов на севере Сирии, пишет Anadolu.
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Политика

В Белом доме сообщили об обсуждении Трампом и Путиным сделки по нефти

Американский президент Дональд Трамп проводит телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом по нефтяной сделке, сообщили в Белом доме.
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Дочь бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина борется с онкологическим заболеванием.
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Лещенко отреагировал на обвинения в заражении Бабкиной коронавирусом

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Аппараты ИВЛ смертельно опасны для больных коронавирусом

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«Челси» и «Барселона» ведут переговоры по аренде Коутиньо

«Челси» намерен арендовать полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Лондонцы ведут переговоры с «Барсой» по этому вопросу.
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Российский Ан-124 доставил медицинские маски и комбинезоны в Польшу

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Facebook, что российский Ан-124 привез в страну медицинские маски и защитные комбинезоны.
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