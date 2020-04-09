Ранее стало известно, что в Пятигорске неизвестный мужчина закрылся в квартире, взяв в заложники собственную сестру и ее детей. Россиянин отказывался выпускать женщину, пока ему не предоставят истребитель и $200 тыс. наличными. Также мужчина требовал, чтобы его назначили командующим Росгвардии.

Россиянин мог захватить заложников в Пятигорске из-за недосыпа

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