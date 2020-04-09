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Российская газетаРоссийская газета
В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей
Национальная служба новостей
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В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп. Об этом сообщил мэр города Андрей Скрипник на своей странице в Instagram.В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщил на своей странице в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, мужчина, захвативший заложников, по предварительным данным, состоит на учете в психоневрологическом диспансере и в регионе постоянно не проживает.
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