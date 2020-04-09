В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей
В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп. Об этом сообщил мэр города Андрей Скрипник на своей странице в Instagram.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщил на своей странице в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, мужчина, захвативший заложников, по предварительным данным, состоит на учете в психоневрологическом диспансере и в регионе постоянно не проживает.