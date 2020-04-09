Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей

В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп. Об этом сообщил мэр города Андрей Скрипник на своей странице в Instagram.
Читать в источнике
Комментировать59

Подробнее о событии

Источник: мужчина в Пятигорске мог захватить заложников из-за недосыпа

РИА Новости16:35

СК опубликовал видео из квартиры в Пятигорске, где удерживали заложников

Newstracker.ru14:11

Мужчина, взявший в заложники родных в Пятигорске, задержан (версия 2)

Интерфакс - Россия11:08

В Пятигорске возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников

Ставропольская правда11:16

Следователи СКР по Ставрополью задержали подозреваемого в захвате заложников в Пятигорске

Своё ТВ12:11

В Пятигорске освободили взятых в заложники женщину и детей

Победа 2611:03

В Пятигорске освободили заложников, которых удерживал психически нездоровый мужчина

ТАСС10:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Здоровье

Минздрав обновил список препаратов для лечения COVID-19

Минздрав России обновил список препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 12:20
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении нефтедобычи

Россия и страны-участницы ОПЕК+ пришли к согласию относительно сокращения добычи нефти.
Народные новости 17:30
Общество

Утверждены правила возврата туристам средств из фондов персональной ответственности туроператоров

В соответствии с правилами туроператор в двухнедельный срок направляет в ассоциацию "Турпомощь" уведомление о возврате туристам средств из своего фонда.
Интерфакс 09:58
Единоборства

Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен из-за коронавируса COVID-19, сообщил глава UFC Дэйна Уайт в интервью телеканалу ESPN.
Коммерсантъ 18:58
Энергетика

Цена на бензин в России снизилась вторую неделю подряд

Средняя цена литра бензина в России за неделю с 30 марта по 5 апреля снизилась на 1 копейку и составила 44,92 рубля, средняя цена литра дизельного топлива сократилась на 8 копеек и составила 47,91 рубля, сообщает Росстат.
Rambler News Service 09:10
Энергетика

Нефть обвалилась на фоне переговоров стран ОПЕК+

На фоне новых подробностей переговоров цена на июньский фьючерс марки Brent опустилась более чем на 3%, до 31,67 долларов за баррель, майские фьючерсы на поставку нефти WTI упала более чем на 5%, до 23,24 долларов за баррель.
Рамблер 15:45
Экономика

Названо самое подготовленное к кризису поколение россиян

Lenta.ru 01:31
Общество

В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

Двенадцать пациентов с коронавирусом умерли в Москве, трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 17:55
Общество

«Вектор» не получал данные о повторных заражениях коронавирусом

Гендиректор Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов заявил, что на данный момент не существует достоверных данных, которые подтверждают возможность повторного заражения коронавирусом.
РЕН ТВ 15:47
Происшествия

В Таиланде женщина повторно заразилась коронавирусом

Гражданка Таиланда повторно заразилась коронавирусной инфекцией через неделю после выздоровления, сообщила газета "Тхаи Рат" со ссылкой на департамент здравоохранения провинции Чайяпхум.
РИА Новости 07:41
Киберспорт

FaZe Clan проиграла второй матч подряд на ESL Pro League Season 11

Команда mousesports победила FaZe Clan во втором групповом этапе европейского дивизиона ESL Pro League Season 11 по CS:GO.
Спорт-Экспресс 07 апреля в 09:05
Наука

В океане обнаружен 50-метровый ядовитый хищник

Ученые Института океанологии Шмидта засняли на видео гигантскую сифонофору, относящуюся к роду Apolemia, сообщает издание Newsweek.
Московский Комсомолец 08:00
Политика

Усик призвал украинцев подумать о жителях Крыма

Спортсмен дал интервью YouTube-каналу «Эхо Киева». 33-летний уроженец Симферополя призвал подумать не о территории, а о жителях полуострова.
Lenta.ru 08:44
Авто

Стал известен победитель премии «Всемирный автомобиль года 2020»

RuNews24.ru 03:49
Общество

Согласован график вывоза россиян из-за рубежа до 13 апреля

Оперативным штабом правительства России согласован график вывозных рейсов до 13 апреля.
Вести.Ru 14:21
Культура

Сергей Шнуров проведет онлайн-экскурсию по Третьяковской галерее

Телеканал Санкт-Петербург 15:42
Энергетика

Кудрин прокомментировал переговоры с ОПЕК+ фразой «разум победит»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил РБК, что рассчитывает на успех переговоров в рамках ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти.
РБК 13:05
Общество

Девять человек оштрафовали в Москве за нарушение режима самоизоляции

Московские суды рассмотрели девять административных дел о нарушении режима самоизоляции, сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Агентство Москва 08:32
Шоу-бизнес

Лолита призналась, что сделала пластическую операцию

Лолита призналась, что "подрезала глаза". Пластическая операция, по словам певицы, ей понадобилась из-за растяжения век.
Pravda.Ru 10:54
Происшествия

СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев

Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Газета.Ru 10:06
Гаджеты

Huawei представила новый телевизор Smart TV X65

Китайская корпорация Huawei презентовала новый Smart-телевизор с мощным оснащением. Толщина устройства составляет 24,9 миллиметра.
iReactor 04:12
Происшествия

В Воронеже задержали женщину, которая сбежала из больницы

Полиция в Воронеже задержала женщину, которая была в больнице у отца, госпитализированного с коронавирусом и, отказавшись после этого изолироваться в стационаре, сбежала из клиники.
Вести.Ru 14:51
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 12:06
Общество

Путин ввел выплаты безработным родителям с детьми

Президент России Владимир Путин заявил, что будут осуществляться выплаты безработным родителям с детьми в размере 3 тысячи рублей на ребенка в месяц.
Московский Комсомолец вчера в 09:02
Общество

Выпускников школ решили не призывать в армию в этом году

Глава Генштаба ВС России – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что выпускники школ, подлежащие призыву, в этом году не будут уходить в армию и получат возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы.
Взгляд.ру 07:12
Политика

Кадыров выругался матом, комментируя спор о границе Чечни и Ингушетии

URA.Ru 09:40
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева хочет ещё одного ребёнка, но продолжает курить

Ходили слухи, что малышку Лере и её мужу Игорю Макарову рожала суррогатная мама, но знаменитая блондинка эти разговоры пресекает, убеждая, что рожала она сама и, если захочет, то подарит супругу ещё одного ребёнка.
Paparazzi.ru вчера в 04:09
Общество

Путин уволил главного следователя МВД

Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Lenta.ru 13:41
Наука

Антисмысловые нуклеотиды вылечили глухоту у мышей внутриутробно

N+1 12:43
Энергетика

Переговоры ОПЕК+ перенесли на пятницу из-за позиции Мексики

Участники переговоров ОПЕК+ по сокращению добычи нефти после девяти часов видеоконференции приняли участие возобновить обсуждение в пятницу 10 апреля.
РБК 19:50
Главное