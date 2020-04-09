В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп. Об этом сообщил мэр города Андрей Скрипник на своей странице в Instagram.

Единоборства Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен из-за коронавируса COVID-19, сообщил глава UFC Дэйна Уайт в интервью телеканалу ESPN.

Энергетика Цена на бензин в России снизилась вторую неделю подряд Средняя цена литра бензина в России за неделю с 30 марта по 5 апреля снизилась на 1 копейку и составила 44,92 рубля, средняя цена литра дизельного топлива сократилась на 8 копеек и составила 47,91 рубля, сообщает Росстат.

Энергетика Нефть обвалилась на фоне переговоров стран ОПЕК+ На фоне новых подробностей переговоров цена на июньский фьючерс марки Brent опустилась более чем на 3%, до 31,67 долларов за баррель, майские фьючерсы на поставку нефти WTI упала более чем на 5%, до 23,24 долларов за баррель.

Общество В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом Двенадцать пациентов с коронавирусом умерли в Москве, трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе.

Общество «Вектор» не получал данные о повторных заражениях коронавирусом Гендиректор Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов заявил, что на данный момент не существует достоверных данных, которые подтверждают возможность повторного заражения коронавирусом.

Происшествия В Таиланде женщина повторно заразилась коронавирусом Гражданка Таиланда повторно заразилась коронавирусной инфекцией через неделю после выздоровления, сообщила газета "Тхаи Рат" со ссылкой на департамент здравоохранения провинции Чайяпхум.

Наука В океане обнаружен 50-метровый ядовитый хищник Ученые Института океанологии Шмидта засняли на видео гигантскую сифонофору, относящуюся к роду Apolemia, сообщает издание Newsweek.

Происшествия СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.

Происшествия В Воронеже задержали женщину, которая сбежала из больницы Полиция в Воронеже задержала женщину, которая была в больнице у отца, госпитализированного с коронавирусом и, отказавшись после этого изолироваться в стационаре, сбежала из клиники.

Общество Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.

Общество Путин ввел выплаты безработным родителям с детьми Президент России Владимир Путин заявил, что будут осуществляться выплаты безработным родителям с детьми в размере 3 тысячи рублей на ребенка в месяц.

Общество Выпускников школ решили не призывать в армию в этом году Глава Генштаба ВС России – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что выпускники школ, подлежащие призыву, в этом году не будут уходить в армию и получат возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева хочет ещё одного ребёнка, но продолжает курить Ходили слухи, что малышку Лере и её мужу Игорю Макарову рожала суррогатная мама, но знаменитая блондинка эти разговоры пресекает, убеждая, что рожала она сама и, если захочет, то подарит супругу ещё одного ребёнка.