Происшествия
Российская газетаВ Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей
В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп. Об этом сообщил мэр города Андрей Скрипник на своей странице в Instagram.
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Здоровье
Минздрав обновил список препаратов для лечения COVID-19
Минздрав России обновил список препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении нефтедобычи
Россия и страны-участницы ОПЕК+ пришли к согласию относительно сокращения добычи нефти.
Общество
Утверждены правила возврата туристам средств из фондов персональной ответственности туроператоров
В соответствии с правилами туроператор в двухнедельный срок направляет в ассоциацию "Турпомощь" уведомление о возврате туристам средств из своего фонда.
Единоборства
Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен из-за коронавируса COVID-19, сообщил глава UFC Дэйна Уайт в интервью телеканалу ESPN.
Энергетика
Цена на бензин в России снизилась вторую неделю подряд
Средняя цена литра бензина в России за неделю с 30 марта по 5 апреля снизилась на 1 копейку и составила 44,92 рубля, средняя цена литра дизельного топлива сократилась на 8 копеек и составила 47,91 рубля, сообщает Росстат.
Энергетика
Нефть обвалилась на фоне переговоров стран ОПЕК+
На фоне новых подробностей переговоров цена на июньский фьючерс марки Brent опустилась более чем на 3%, до 31,67 долларов за баррель, майские фьючерсы на поставку нефти WTI упала более чем на 5%, до 23,24 долларов за баррель.
Общество
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Двенадцать пациентов с коронавирусом умерли в Москве, трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе.
Общество
«Вектор» не получал данные о повторных заражениях коронавирусом
Гендиректор Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов заявил, что на данный момент не существует достоверных данных, которые подтверждают возможность повторного заражения коронавирусом.
Происшествия
В Таиланде женщина повторно заразилась коронавирусом
Гражданка Таиланда повторно заразилась коронавирусной инфекцией через неделю после выздоровления, сообщила газета "Тхаи Рат" со ссылкой на департамент здравоохранения провинции Чайяпхум.
Киберспорт
FaZe Clan проиграла второй матч подряд на ESL Pro League Season 11
Команда mousesports победила FaZe Clan во втором групповом этапе европейского дивизиона ESL Pro League Season 11 по CS:GO.
Наука
В океане обнаружен 50-метровый ядовитый хищник
Ученые Института океанологии Шмидта засняли на видео гигантскую сифонофору, относящуюся к роду Apolemia, сообщает издание Newsweek.
Политика
Усик призвал украинцев подумать о жителях Крыма
Спортсмен дал интервью YouTube-каналу «Эхо Киева». 33-летний уроженец Симферополя призвал подумать не о территории, а о жителях полуострова.
Авто
Стал известен победитель премии «Всемирный автомобиль года 2020»
Общество
Согласован график вывоза россиян из-за рубежа до 13 апреля
Оперативным штабом правительства России согласован график вывозных рейсов до 13 апреля.
Культура
Сергей Шнуров проведет онлайн-экскурсию по Третьяковской галерее
Энергетика
Кудрин прокомментировал переговоры с ОПЕК+ фразой «разум победит»
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил РБК, что рассчитывает на успех переговоров в рамках ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти.
Общество
Девять человек оштрафовали в Москве за нарушение режима самоизоляции
Московские суды рассмотрели девять административных дел о нарушении режима самоизоляции, сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Шоу-бизнес
Лолита призналась, что сделала пластическую операцию
Лолита призналась, что "подрезала глаза". Пластическая операция, по словам певицы, ей понадобилась из-за растяжения век.
Происшествия
СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев
Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Гаджеты
Huawei представила новый телевизор Smart TV X65
Китайская корпорация Huawei презентовала новый Smart-телевизор с мощным оснащением. Толщина устройства составляет 24,9 миллиметра.
Происшествия
В Воронеже задержали женщину, которая сбежала из больницы
Полиция в Воронеже задержала женщину, которая была в больнице у отца, госпитализированного с коронавирусом и, отказавшись после этого изолироваться в стационаре, сбежала из клиники.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Общество
Путин ввел выплаты безработным родителям с детьми
Президент России Владимир Путин заявил, что будут осуществляться выплаты безработным родителям с детьми в размере 3 тысячи рублей на ребенка в месяц.
Общество
Выпускников школ решили не призывать в армию в этом году
Глава Генштаба ВС России – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что выпускники школ, подлежащие призыву, в этом году не будут уходить в армию и получат возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева хочет ещё одного ребёнка, но продолжает курить
Ходили слухи, что малышку Лере и её мужу Игорю Макарову рожала суррогатная мама, но знаменитая блондинка эти разговоры пресекает, убеждая, что рожала она сама и, если захочет, то подарит супругу ещё одного ребёнка.
Общество
Путин уволил главного следователя МВД
Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Энергетика
Переговоры ОПЕК+ перенесли на пятницу из-за позиции Мексики
Участники переговоров ОПЕК+ по сокращению добычи нефти после девяти часов видеоконференции приняли участие возобновить обсуждение в пятницу 10 апреля.