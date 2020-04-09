с чего всё началось

В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп. Об этом сообщил мэр города Андрей Скрипник на своей странице в Instagram.

В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей

Здоровье Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса Одним из способов профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Министерством здравоохранения для групп риска, является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли.

Общество СК завел три уголовных дела из-за фейков о коронавирусе «В Главном следственном управлении возбуждены три уголовных дела по статье 207.1 УК РФ по фактам распространения ложной информации о коронавирусной инфекции и принимаемых в связи с этим мерах по защите населения», — сообщили в СК РФ.

Экономика ЦБ рекомендовал банкам перенести решения о выплате дивидендов Центральный банк рекомендовал финансовым организациям назначить годовые общие собрания акционеров (ГОСА), на которых будут приниматься решения о выплате дивидендов за 2019 год на конец августа — сентябрь 2020 года, говорится в информационном письме первого зампреда Сергея Швецова.

Энергетика Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.

Происшествия На Ямале зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, умер 47-летний мужчина, изначально госпитализированный с симптомами ОРВИ, сообщил в четверг региональный оперштаб по профилактике инфекции.

Политика Кадыров посоветовал критикам покинуть Россию Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал себя пехотинцем президента России Владимира Путина и посоветовал критикам покинуть страну.

Политика Путин снял с должности начальника следственного департамента МВД Президент России Владимир Путин снял генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Общество Путин объявил о новых мерах поддержки россиян Медики, занимающиеся пациентами с коронавирусом, получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки.

Армия и оружие Коронавирус поразил четвертый американский авианосец Вслед за вспышкой коронавируса на борту авианосца «Теодор Рузвельт», эпидемия продолжает распространяться по другим кораблям ВМС США.

Политика Россия решила помочь Боснии в борьбе с коронавирусом Россия решила помочь Боснии и Герцеговине в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны.

Политика Украина готовится к прекращению транзита российского газа Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Происшествия В Воронеже дочь больного COVID-19 сбежала из больницы на маршрутке Воронеж, 9 апреля 2020, 19:40 — REGNUM Жительница Воронежа, у отца которой диагностировали COVID-19, отказалась остаться в больнице и сдать тест, а затем сбежала — женщину полицейские задержали в момент, когда она ехала домой в маршрутном автобусе.

Политика Год президентства принес Зеленскому электоральные потери Год назад в Украине состоялись президентские выборы, победу на которых одержал кандидат, убедивший страну в том, что сможет закончить войну в Донбассе.

Экономика Деньги на борьбу с коронавирусом перебросят с других направлений В качестве финансового резерва для устранения последствий противодействия коронавируса правительство Севастополя на своем заседании 9 апреля приняло решение создать финансовый резерв в размере 803,4 млн рублей.

Общество Гостей приезжающих в Оренбургскую область раскритиковал Денис Паслер В своем очередном обращении губернатор Оренбургской области Денис Паслер подверг критики граждан, которые приезжают в Оренбургскую область и не соблюдают режим карантина.