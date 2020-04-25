Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Пятигорске полицией задержан бывший мэр Лев Травнев

В Пятигорске в субботу правоохранительными органами был задержан находившийся в больнице экс-мэр Пятигорска Лев Травнев. Задержание проводилось в рамках расследования уголовного дела следственной частью ГУ МВД России по СКФО по материалам 3-й ОРЧ полиции.
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Бывшего главу Пятигорска задержали на двое суток

Победа 2612:24

На Льва Травнева возбуждено уголовное дело о превышении полномочий

Newstracker.ru11:56

Источник сообщил о задержании бывшего главы Пятигорска Травнева

РИА Новости10:26

На Ставрополье по делу Травнева задержан еще один чиновник

КП - Северный Кавказ (Ставрополь)12:08

В отношении бывшего и.о. мэра Пятигорска Травнева возбудили уголовное дело

ТАСС11:57

Экс-глава Пятигорска задержан полицией

Своё ТВ11:48

Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий

Интерфакс09:45
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Максима Леонидова задержала полиция за прогулку в парке

АиФ Санкт-Петербург 07:17
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Боец ММА записал оскорбительную песню про Хабиба

Кузнецов провел 17 боев: 11 побед и 6 поражений. Он выступал в Fight Nights Global.
Спорт-Экспресс 23 апреля в 21:31
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Общество

Сенатор предложил разрешить пенсионерам гулять по очереди

Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы.
РИА Новости 09:41
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Шоу-бизнес

Джиган посвятил песню Самойловой после лечения в клинике

В тексте есть строчка: «Я готов на все ради тебя». Песню сопровождает видео, на котором Джиган с супругой летят на частном самолете.
Live24 08:07
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Общество

В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов

Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Коммерсантъ 17:42
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Общество

В России живут более 1,7 миллиона пострадавших от радиации на ЧАЭС

По данным МЧС, в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году радиоактивному загрязнению подверглись 14 субъектов РФ общей площадью около 60 тысяч квадратных километров, на территории которых проживали более 3 миллионов человек.
РИА Новости 22:08
Кино

На Netflix вышел боевик «Эвакуация» с Крисом Хемвортом

REGNUM 02:35
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Здоровье

В Алтайском крае выявили еще 63 случая коронавируса

В Алтайском крае подтвтерждены еще 63 случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее количество заболевших теперь составляет 215 человек, среди них 14 детей.
Алтапресс 00:41
12
Общество

Вывозной рейс с россиянами прибыл из Бангкока в Хабаровск

РБК 23:07
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Общество

Российские врачи опубликовали список коллег, умерших от коронавируса

Составители заявляют, что в список включены и те врачи, которые заразились не на рабочем месте и имели сопутствующие заболевания.
Телеканал Санкт-Петербург 10:21
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Политика

Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу

Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM 09:45
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Кино

Премьера триллера «Спутник» Егора Абраменко прошла онлайн

Mockva.ru 23 апреля в 17:25
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Культура

Кто победит в шоу «Маска»: Валерия и Пригожин назвали фаворитов

Финалисты вовсю готовятся, а члены жюри все еще строят догадки о том, кто же скрывается под масками.
НТВ 08:15
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Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

Lenta.ru 16:36
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Единоборства

У отца Нурмагомедова диагностировали пневмонию

Известия 16:20
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Шоу-бизнес

Максим Ержан высказался о случившемся на «Голос. Дети»

Позже результаты были пересмотрены и победителями признали всех участников финала.
Paparazzi.ru вчера в 10:11
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Космос

29 апреля мимо Земли пройдет 4-километровый астероид

В следующий раз астероид приблизится к Земле в 2079 году и пролетит на расстоянии 1,8 миллиона километров, что примерно в 4,6 раза больше среднего расстояния от нашей планеты до Луны.
Популярная механика 23 апреля в 11:32
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Армия и оружие

Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16

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Экономика

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы российских граждан за январь - март текущего года сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года.
ТАСС 23:01
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Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК 12:25
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Общество

Мясников сравнил смертность от коронавируса с другими инфекциями

Доктор Мясников сравнил смертность от коронавируса с другими инфекциями и порассуждал о создании вакцины.
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Общество

Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.
Вести.Ru 08:47
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Общество

Онищенко: самоизоляцию для пожилых можно ослабить с приходом летней погоды

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке России Геннадий Онищенко заявил, что режим самоизоляции для пожилых людей в России может быть ослаблен с наступлением летней погоды, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:10
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Общество

Названы города-лидеры Подмосковья по числу зараженных коронавирусом

Известия 18:56
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Здоровье

33 новых случая коронавируса выявили в Свердловской области

В субботу, 25 апреля стало известно о 33 новых случаях заражения COVID-19 на территории Среднего Урала.
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Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
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Общество

Кабмин поручил подготовить предложения о поэтапном снятии ограничений

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить до 30 апреля предложения по поэтапному снятию ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей, введённых из-за ситуации с распространением в стране коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:49
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
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Происшествия

В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны

Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия 07:34
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Музыка

Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей вчера в 17:58
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