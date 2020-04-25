Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Пятигорске полицией задержан бывший мэр Лев Травнев

В Пятигорске в субботу правоохранительными органами был задержан находившийся в больнице экс-мэр Пятигорска Лев Травнев. Задержание проводилось в рамках расследования уголовного дела следственной частью ГУ МВД России по СКФО по материалам 3-й ОРЧ полиции.
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Полиция подтвердила задержание экс-мэра Пятигорска Льва Травнева

Блокнот Ставрополь14:08

Источник сообщил о задержании бывшего главы Пятигорска Травнева

РИА Новости10:26

На Льва Травнева возбуждено уголовное дело о превышении полномочий

Newstracker.ru11:56

Экс-глава Пятигорска задержан полицией

Своё ТВ11:48

В отношении бывшего и.о. мэра Пятигорска Травнева возбудили уголовное дело

ТАСС11:57

Бывшего главу Пятигорска задержали на двое суток

Победа 2612:24

Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий

Интерфакс09:45
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Политика

Совфед объяснил запрет Запада на просьбы помощи от Европы к России

Заявление собеседника агентства касалось высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые ранее рассказал журналистам, что «небольшие» страны НАТО и Евросоюза хотят, но не могут попросить помощи у России, чтобы побороть эпидемию COVID-19, так как им запрещают это сделать более мощные государства Запада.
Известия 17:31
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Шоу-бизнес

Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»

Главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева объяснила, почему журнал не готов возвращать Регине Тодоренко звание "Женщина года" после ее заявления о том, что жертвы домашнего насилия сами несут за него ответственность.
РИА Новости 14:05
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Политика

Глава корейской организации опроверг слухи о смерти Ким Чен Ына

Газета.Ru 17:48
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Здоровье

Почти 600 заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области

С начала распространения коронавирусной инфекцией лаборатории региона провели 24,1 тысячи тестов на COVID-19, в том числе 1811 за минувшие сутки, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.
Kursk.com 07:35
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Транспорт

Вестибюли еще 13 станций московского метро будут закрыты

Вести.Ru 12:17
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Армия и оружие

Ситуация накаляется: из военного госпиталя для карателей бегут врачи

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Rusvesna.su 09:20
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Кино

3D-мультфильм про Чебурашку создали в Японии

В Японии состоялся показ короткометражного мультфильма о Чебурашке, пишет Anime News Network.
Live24 23 апреля в 02:01
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Общество

Ушла из жизни главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

Скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова. О ее смерти продюсер Иосиф Пригожин сообщил на своей странице в Instagram.
ФАН 05:19
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Общество

Российским пенсионерам предложили разрешить гулять по очереди

Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы.
РИА Новости 09:41
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Происшествия

В тульской колонии у 11 заключенных выявили коронавирус

Диагноз COVID-19 подтвердился у 11 человек, находящихся в исправительной колонии № 2 в Туле.
Российская газета 09:09
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Экономика

Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе—марте сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных Росстата.
РБК 17:00
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Здоровье

Назван самый нужный витамин для поддержания здоровья при самоизоляции

Британские врачи рекомендуют при пандемии коронавируса не только оставаться дома, но и каждый день принимать витамин D. Как сообщает ToDay News Ufa, соответствующие рекомендации появились от управления здравоохранения Англии.
ToDay News Ufa вчера в 17:30
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Общество

В Берлине задержаны более 100 участников акции протеста

REGNUM 16:26
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Общество

Роспотребнадзор определит субъекты в зоне риска коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору определить субъекты, которые находятся в зоне риска распространения коронавируса, следует из информации на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:25
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Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости 18:26
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Общество

Собчак объяснила решение приобрести долю в крабовом бизнесе

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
РБК 17:22
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Общество

Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:16
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Происшествия

Киевские медики поставили на поток продажу новорожденных в Китай

Нацполиция Украины В Киеве сотрудники одной из клиник наладили схему по торговле младенцами - новорожденных за круглую сумму переправляли в Китай.
РЕН ТВ 15:25
Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
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Наука

Ученые автоматизировали поиск макропластика по спутниковым снимкам

N+1 вчера в 09:57
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Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 200 тысяч

Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 во всём мире превысило 200 тыс. Об этом свидетельствуют данные на сайте Университета Джонса Хопкинса.
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Гаджеты

LG представила новый 34-дюймовый игровой монитор серии UltraGear

Компания LG выпустила для игроков новый монитор серии UltraGear (модель 34GN850-B), 34-дюймовый экран которого имеет отклик 1 мс и обновляется на частоте 144 Гц, но этот показатель можно понять до уровня 160 Гц.
Faktom 13:37
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Гаджеты

Lenovo запатентовала смартфон с «вырезом наоборот»

Как можно видеть на иллюстрациях, Lenovo предлагает оборудовать смартфон небольшим выступом, который расположится в левом верхнем углу корпуса.
3DNews 03:24
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Хоккей

Мартемьянов заранее знал о своем увольнении из «Автомобилиста»

Бывший наставник «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов отреагировал на свое увольнение из клуба, говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.
ProstoProSport вчера в 08:24
Футбол

Медики итальянских клубов не возражают против возвращения сезона

Представители медицинских штабов клубов чемпионата Италии не возражают против возобновления сезона в Серии А, сообщает Corriere della Sera.
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Наука

Пандемия COVID-19 стала причиной паранойи

Психиатры считают, что хотя данный случай и является первым зафиксированным примером параноидальных проявлений, связанных с COVID-19, сам факт влияния медиасообщений в условиях чрезвычайной ситуации на содержание галлюцинаций вполне предсказуем.
Популярная механика 16:06
Армия и оружие

Чехи питали восторженное чувство к своим освободителям — Борис Полевой

ИА Красная Весна 16:44
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Максим Фадеев съехал от жены и сына

Музыкальный продюсер Максим Фадеев в эфире программы «Ты не поверишь!» признался, что съехал в загородный дом от жены Натальи и сына Саввы.
Слово и Дело 08:56
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Губерниев: не считаю президентство Драчева провальным

Известный комментатор Дмитрий Губерниев дал оценку работе главы СБР Владимира Драчева.
Metaratings 12:54
Происшествия

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил появление имен четырех медсестер, работавших в медицинских учреждениях города, в неофициальном списке медиков, которые якобы скончались в период пандемии коронавируса COVID-19.
РБК 15:44
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