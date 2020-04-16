Коронавирус

ТАССТАССВ Пятигорске ввели карантин из-за коронавируса

Режим карантина введен в городе-курорте Пятигорск в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил в четверг губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
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В Пятигорске вводится режим карантина

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В России могут ввести продуктовые карточки

Идея снабдить социально незащищенных граждан страны продуктовыми карточками появилась еще в 2015 году, но развития не получила.
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Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов

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Продается идеальный Chevrolet Impala SS из 1990-х

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Тарантас Ньюс вчера в 12:35
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Путин объявил о новой программе льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу для поддержки желающих купить жилье и строительной отрасли.
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Шоумен Александр Гудков собирается жениться

Шоумен, комик Александр Гудков в беседе с телеведущей Ксенией Собчак рассказал, что решился сделать своей возлюбленной предложение руки и сердца, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО вчера в 14:15
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Происшествия

Краснодарская больница скорой помощи закрылась на карантин

Всему персоналу больницы и пациентам предстоит пройти тестирование на COVID-19, в медучреждении планируется проведение санитарных эпидемиологических мероприятий.
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Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти

12 апреля Россия совместно со странами ОПЕК и другими производителями нефти, не входящими в картель, договорились о рекордном сокращении нефтедобычи с 1 мая до начала мая 2022 года.
РБК 16:52
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Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
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Сноуден хочет остаться в России еще на три года

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден намерен остаться в России еще на три года.
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Экономика

Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК 14:32
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Армия и оружие

Проходившие подготовку на базе США боевики сдались сирийской армии

Военное дело 01:58
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Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

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ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России

В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.
Газета.Ru 14:50
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Общество

В Великобритании карантин продлили на три недели

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что в стране продлевают все карантинные меры на три недели в связи с пандемией.
Gazeta.SPb 15:27
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Космос

В NASA нашли экзопланету, похожую на Землю

Специалисты NASA заявили о находке экзопланеты, похожей на Землю. Она находится на расстоянии 300 световых лет и называется Kepler-1649с.
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Армия и оружие

США назвали преимущества российской торпеды «Физик»

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Кабмин расширил список граждан с правом пересекать госграницу

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширяется список лиц, имеющих право пересекать государственную границу.
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Общество

Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков

Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
РБК 11:04
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Происшествия

В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова

Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
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Происшествия

В Калужской области число заболевших коронавирусом достигло 122

По оперативной информации врио губернатора Калужской области Владислава Шапши, за последние сутки количество инфицированных возросло на 20 человек: с 102 до 122.
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Экономика

Ryzen 5 2600 перехватил звание самого популярного процессора в России

В марте и первой половине апреля самым популярным настольным процессором стал Ryzen 5 2600, в то время как до этого несколько месяцев подряд потребители отдавали предпочтение более актуальному Ryzen 5 3600.
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Общество

Стала известна предварительная дата вывозного рейса из Непала в Москву

Москва, 17 апреля 2020, 00:54 — REGNUM Авиарейс по вывозу граждан России из Непала в Москву предварительно намечен на 20 апреля, говорится в официальном Telegram-канале Минкомсвязи РФ для информирования российских граждан по эвакуационным рейсам.
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Российская группа Little Big 16 мая примет участие в специальном телеконцерте Europe Shine A Light, организованном Европейским вещательным союзом как альтернатива отмененному конкурсу "Евровидение-2020", сообщается в четверг на сайте конкурса.
ТАСС 07:38
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Космос

Российский аппарат показал, как выглядит точка Лагранжа L2 из космоса

Российская астрофизическая обсерватория # СпектрРГ стала первым отечественным аппаратом, облетевшим точку Лагранжа L2 — https: / / t.co / WlTKRY2ucx Её траектория похожа на спираль, и вращается вокруг точки Лагранжа L2, которая находится в 1,5 млн км на линии "Солнце-Земля" pic.twitter.com / CiAVGTaRSk — РОСКОСМОС (@ roscosmos) April 16, 2020 Основная цель миссии — построение карты всего неба.
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Ранние признаки тяжелой формы коронавируса назвали медики

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Мишустин ответил на слова главы МЭР фразой «это поручение президента»

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова, назвавшего льготные кредиты для малого и среднего бизнеса убыточными для банков.
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Экономика

Страны Европы приблизились к краху

Все больше стран не смогут выплачивать обязательства по госдолгу в ближайшие 12-18 месяцев, что может привести к дефолту по обязательствам и краху экономик отдельных стран, пишет CNBC со ссылкой на аналитика журнала The Economist Саймона Баптиста.
Lenta.ru вчера в 23:12
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